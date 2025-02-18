Tекст: Александра Юдина

Прибывшая в Объединенные Арабские Эмираты украинская делегация, в том числе президент Владимир Зеленский и его супруга, остановилась в отеле «Москва», передает телеканал 360.

Об этом сообщила Елена Зеленская в своих соцсетях. Она поделилась фотографией из конференц-зала отеля, подписав ее словом «скоро» и добавив эмодзи в виде двух сердец в цветах украинского флага.

Однако вскоре после этого публикация была удалена. На данный момент эта запись на странице Елены Зеленской отсутствует.

Отель «Москва» в ОАЭ является известным местом для размещения высокопоставленных гостей и делегаций.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Европа должна как можно скорее выбрать представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией.

Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.