Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.2 комментария
Цены на рис в Японии выросли на 90% за год
NHK: Цена риса в Японии выросла на 90% за год
Цены на рис в Японии достигли 3829 иен за пять килограммов, увеличившись почти на 90% за год, следует из данных министерства сельского хозяйства Японии.
По данным канала NHK, цены на рис в Японии в начале февраля увеличились почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости».
Средняя стоимость за пять килограммов риса за неделю с 3 по 9 февраля составила 3829 иен, что эквивалентно 25,18 доллара. Год назад цена составляла около 2000 иен или 13,15 доллара.
Отмечается, что рост цен стал очевиден с июня 2024 года. В августе цена риса превысила 2500 иен за пять килограммов, в сентябре достигла 3000 иен, а в январе 2025 года составила 3500 иен.
Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, в ответ на продолжающийся рост цен, решило выпустить на рынок 210 тыс. тонн риса из государственных резервов. В первую очередь будет реализовано 150 тыс. тонн, а дальнейшие объемы зависят от рыночной ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Россия сохраняет самые доступные в мире продукты питания по паритету покупательной способности и занимает третье место по поставкам продовольствия в натуральном выражении.