Движение Первых запустило молодежную медиашколу в Геническе

Tекст: Ольга Иванова

16 февраля в Геническе открылась молодежная медиашкола, целью которой стало вовлечение молодых активистов в медиасферу. Проект был организован Движением Первых совместно с региональной ТРК «Таврия» и президентской платформой «Россия – страна возможностей». На мероприятии присутствовали 30 активистов, которые приняли участие в ролевой игре «СМИ – четвертая власть».

Председатель Движения Первых Херсонской области Алексей Лаврентьев подчеркнул, что медиашкола направлена на формирование поколения активистов, заинтересованных в создании и улучшении медиаконтента. Он отметил важность донесения смыслов современным языком до широкой аудитории.

Андрей Терещенко, специалист по проектной деятельности АНО «Россия – страна возможностей», рассказал, что в рамках игры участники, разделенные на команды, взаимодействовали с государственными институтами, бизнесом и НКО. Они учились базовым медианавыкам и понимали специфику коммуникаций между СМИ и социальными институтами.

В игре приняли участие три команды: «Поколение медиа», «Экоспорт» и «FORWARD СМИ». Победу одержала команда «Поколение медиа», набрав 95 баллов. Команды создавали медиаконтент, взаимодействовали с организациями и продвигали темы, такие как спорт и экология. Участники отметили, что участие в медиашколе помогло им развить навыки журналистики и понять важность медиа как инструмента позитивных изменений.