Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.18 комментариев
Движение Первых запустило молодежную медиашколу в Геническе
В Геническе состоялось открытие молодежной медиашколы, организованной Движением Первых, ТРК «Таврия» и президентской платформой «Россия – страна возможностей».
16 февраля в Геническе открылась молодежная медиашкола, целью которой стало вовлечение молодых активистов в медиасферу. Проект был организован Движением Первых совместно с региональной ТРК «Таврия» и президентской платформой «Россия – страна возможностей». На мероприятии присутствовали 30 активистов, которые приняли участие в ролевой игре «СМИ – четвертая власть».
Председатель Движения Первых Херсонской области Алексей Лаврентьев подчеркнул, что медиашкола направлена на формирование поколения активистов, заинтересованных в создании и улучшении медиаконтента. Он отметил важность донесения смыслов современным языком до широкой аудитории.
Андрей Терещенко, специалист по проектной деятельности АНО «Россия – страна возможностей», рассказал, что в рамках игры участники, разделенные на команды, взаимодействовали с государственными институтами, бизнесом и НКО. Они учились базовым медианавыкам и понимали специфику коммуникаций между СМИ и социальными институтами.
В игре приняли участие три команды: «Поколение медиа», «Экоспорт» и «FORWARD СМИ». Победу одержала команда «Поколение медиа», набрав 95 баллов. Команды создавали медиаконтент, взаимодействовали с организациями и продвигали темы, такие как спорт и экология. Участники отметили, что участие в медиашколе помогло им развить навыки журналистики и понять важность медиа как инструмента позитивных изменений.