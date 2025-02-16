СК возбудил дело о терроризме после обстрела Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно информации, 16 февраля военнослужащие ВСУ совершили целенаправленный обстрел поселка Коренево в Курской области. В этом районе проживает мирное население, что делает инцидент особенно опасным и значимым, передает ТАСС.

Главное военное следственное управление СК РФ квалифицировало события как террористический акт. Собранные доказательства позволили возбудить уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела поселка Коренево в Курской области осколочными ранениями и акубаротравмой пострадал 67-летний мужчина, его доставили в больницу.