Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.9 комментариев
Пленный украинский военный признался в прослушивании русской музыки
Военнопленный из Украины сообщил о прослушивании русской музыки вопреки запрету
Украинский военнослужащий Денис Откаленко рассказал, что слушал русскую музыку и смотрел российских блогеров, несмотря на запрет на Украине.
Пленный украинский военнослужащий Денис Откаленко признался в видео, распространенном Министерством обороны России, что он продолжал слушать русскую музыку на Украине, несмотря на запрет, пишет РИА «Новости». Откаленко отметил, что не вникал в подробности закона, запрещающего прослушивание русской музыки в автомобилях, и продолжал смотреть русских блогеров на платформах YouTube и TikTok. По его словам, в украинской медиа-среде недостаточно качественных исполнителей и блогеров.
Кроме того, Откаленко выразил недовольство тем, как на Украине относятся к военнослужащим. Он утверждает, что к военным перестали относиться как к полноценным членам общества и «считать за людей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве начали поиски молодых людей из-за прослушивания российской музыки. Молодые киевляне отказались каяться за российскую музыку. Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников.