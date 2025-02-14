Рогов назвал санкции против Порошенко принципом «СДД» для устранения конкурента

Tекст: Дарья Григоренко

Рогов обвинил Зеленского в намерении устранить Порошенко с политической арены. По его словам, введение санкций против Порошенко и его преследование – это часть стратегии, направленной на ликвидацию конкурентов перед новыми выборами, передает РИА «Новости».

Рогов охарактеризовал действия Зеленского как применение принципа «СДД», что расшифровывается как «сожрите друг друга». Он отметил, что те, кто ранее извлекал выгоду из конфликта на Украине, начали открыто конфликтовать друг с другом в стремлении удержаться у власти.

Он считает, что такие действия направлены на то, чтобы устранить потенциального противника на правом политическом поле и провести выборы на подконтрольной Зеленскому территории. Сейчас, по его мнению, у власти на Украине происходит борьба за выживание в условиях неопределенности будущего.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против экс-президента Украины Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Виктора Медведчука и других украинских политиков и предпринимателей. Политолог Владимир Скачко объяснил санкции Зеленского против Порошенко.