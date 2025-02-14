Путин указал на нехватку учителей в Севастополе

Tекст: Валерия Городецкая

Президент отметил, что доля вакантных позиций среди педагогических работников в Севастополе составляет 6,7% от штатных единиц, тогда как в среднем по России этот показатель не превышает 3%, передает ТАСС. Путин призвал Развожаева представить планы по решению этой проблемы.

Также президент подчеркнул важность строительства и ремонта школ в регионе. Он отметил, что эти меры являются важным направлением работы, и выразил уверенность, что местные власти продолжат усилия в этом направлении.

В ходе встречи Развожаев сообщил, что в Севастополе полностью решена проблема очередей в детские сады.

«Мы полностью избавились от актуальной очереди в детские сады. Все дети в возрасте от нуля до семи лет, чьи родители хотят отдать их в детский сад, обеспечены местами. У нас даже есть небольшой запас», – отметил Развожаев. Он добавил, что власти города продолжат формировать резерв мест в дошкольных учреждениях.

Ранее Путин поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя. Путин также одобрил строительство современного кампуса в Севастополе.