Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Эрдоган заявил о «черной дыре» в экономике США из-за поддержки Израиля
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поддержка США в конфликте Израиля в Газе наносит ущерб американской экономике, создавая «черную дыру».
Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в том, что их поддержка израильской военной кампании в секторе Газа создает «черную дыру» в экономике США, сообщает Anadolu, передает ТАСС. Он подчеркнул, что расходы на войну Израиля становятся тяжелым финансовым бременем для американского народа.
Эрдоган выразил сомнение в том, как долго администрация США будет потворствовать Израилю и как долго американский народ сможет выдерживать финансовые расходы на этот конфликт. Президент Турции указал на шаткость ситуации в Газе и подчеркнул важность поиска мирных решений для урегулирования конфликта.
Он также отметил, что новая волна агрессии Израиля в Газе, поддерживаемая США, может привести к еще большим потерям среди израильтян. Эрдоган высказал мнение, что израильская администрация не заинтересована в постоянном прекращении огня и что ХАМАС соблюдает условия перемирия.
Кроме того, турецкий лидер упомянул о силе духа ХАМАС, подчеркнув, что обмен пленными из заблокированного сектора Газа, который находится в изоляции 15 месяцев, демонстрирует устойчивость и психологическую силу этой организации.
Ранее президент США сообщил о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал американского лидера величайшим другом Израиля.