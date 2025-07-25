Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей

Tекст: Алексей Дегтярев

Представители Oxfam, Amnesty International, MSF International и Save the Children заявили, что заявления ЕС не приводят к реальному облегчению ситуации с голодающими жителями Газы, говорится в материале Politico.

По их мнению, Евросоюз должен ввести санкции и прекратить особые торговые отношения с Израилем.

Глава Oxfam в регионе Бушра Халиди подчеркнула, что «твиты не кормят людей», и назвала заявления ЕС «пустыми». Представитель Amnesty International Хуссейн Баоуми заявил, что только приостановка соглашения об ассоциации с Израилем может повлиять на ситуацию.

По данным Минздрава Газы, с 7 октября 2023 года от голода скончались уже 113 человек, 81 из них – дети. Всемирная организация здравоохранения оценила ситуацию как «массовый голод».

В то же время израильские власти возложили ответственность на ООН, обвинив ее в неспособности доставить помощь, находящуюся внутри сектора, однако эти заявления были отвергнуты ООН и рядом НКО.

В Save the Children отметили, что бездействие ЕС в последний 21 месяц оказалось сокрушительным для Газы. Представитель Human Rights Watch Омар Шакир заявил, что бездействие Европы «дает зеленый свет» Израилю продолжать военные преступления и геноцид.

На фоне этих заявлений Франция объявила о намерении официально признать государственность Палестины, а Британия заявила о проведении экстренных переговоров с партнерами. Однако, по данным дипломатов, инициативы по введению санкций в ЕС, вероятно, будут заблокированы Германией, Италией, Чехией и Венгрией, несмотря на призывы десяти других стран усилить давление на Израиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция признает Государство Палестина во время сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Внутри британского правительства усилилось недовольство тем, что премьер Кир Стармер отказался поддержать признание Палестины.