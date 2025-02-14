Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Российские войска за неделю нанесли 14 ударов высокоточным оружием
С 8 по 14 февраля ВС России нанесли14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате чего поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, и объекты ВПК Украины, сообщили в Минобороны.
Кроме того, было нанесено поражение складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За прошедшую неделю средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и 28 американских снарядов РСЗО HIMARS, 11 французских управляемых авиабомб Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 725 беспилотников.
В плен на линии боевого соприкосновения за минувшую неделю сдались 24 украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.
Сначала спец операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43342 беспилотника, 594 ЗРК, 21450 танков и других бронемашин, 1517 боевых машин РСЗО, 21721 орудие полевой артиллерии и минометов, 31674 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, на этой неделе Минобороны сообщило о высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины.
Россия, нанося удары по газовой инфраструктуре противника, преследует несколько целей. Одна из них – повышение стоимости содержания республики для Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан.