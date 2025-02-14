Рогов назвал заявление Зеленского о покушении выдумкой

Эксперт объяснил санкции Зеленского против Порошенко

Политолог Скачко: Порошенко использует введенные Зеленским санкции для победы на выборах

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Зеленский ввел санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), чтобы устранить главного конкурента на президентских выборах, проведение которых кажется все более реальным», – пояснил политолог Владимир Скачко. Однако на деле нынешние власти сами себя зарывают.

«Экс-президент в силу своего опыта электоральных и политических игр не преминет воспользоваться ситуацией. Он может создать себе образ гонимого лидера, якобы способного привести Украину к европейской мечте», – указал аналитик. При этом для США не столь важная кандидатура президента страны.

«Вашингтону необходимо создать хотя бы видимость реальных электоральных процессов. И не важно, кто в них будет участвовать. Поэтому на внутриполитические дрязги вроде санкций Белый дом не станет обращать внимание», – прогнозирует эксперт.

«Однако, чтобы попытаться расположить к себе американские симпатии, Зеленский сейчас активно готовится торговать украинским недрами, которые ему не принадлежат. Он надеется убедить Трампа в своей проамериканской позиции и склонить США к помощи на выборах», – детализировал он. «С внутренней поддержкой тоже все непросто. Порошенко поддерживает олигархат, чего нельзя сказать про Зеленского, который вел борьбу с крупным бизнесом и рассорился с Игорем Коломойским», – резюмировал собеседник.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против экс-президента Украины Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Виктора Медведчука и других украинских политиков и предпринимателей.

Им запрещено пользоваться и распоряжаться любыми активами, проводить торговые операции, передвигаться по Украине, пользоваться связью. Помимо этого, отдельным пунктом указаны «дополнительные меры в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля». Зеленский попросил руководящие органы ЕС и США ввести аналогичные ограничения.

Он заявил, что «каждый, кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России», должен понести ответственность. Порошенко же назвал санкции антиконституционными и политически мотивированными. По его словам, Зеленский «нанес колоссальный удар по внутреннему единству». Политик добавил, что обеспокоен тем, что «демонстративная зачистка политического поля» может сказаться на евроинтеграции Украины.

На фоне рестрикций Верховная рада была вынуждена прервать заседание из-за возникшей потасовки. Депутат Ярослав Железняк опубликовал видео в своем Telegram-канале, на котором видно, как члены партии Порошенко «Европейская солидарность» вышли к трибуне парламента с плакатами в знак протеста. Они собрались вокруг спикера Рады Руслана Стефанчука, спорили и кричали. «Без драки, но с толкотней», – отметил Железняк.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), уточнил в своем Telegram-канале, что заседание парламента закрыли спустя несколько минут. Он добавил, что фракция «Европейская солидарность» сразу после открытия заседания вышла на трибуну с плакатами, вызвав тем самым его быстрое завершение.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля Белого дома, и разбиралась, как Киев дал США повод для смены власти на Украине.