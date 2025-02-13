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Богомаз поблагодарил Путина за выделение 2,2 млрд рублей на Дворец единоборств
Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за финансовую поддержку, благодаря которой в регионе построен Дворец единоборств.
Богомаз выразил благодарность Путину за поддержку и выделение средств на строительство Дворца единоборств, передает ТАСС. Он отметил, что дворец, площадью 55 тыс. кв. м и стоимостью 2,2 млрд рублей, был признан в 2023 году лучшим спортивным сооружением в стране.
В ходе рабочей встречи по видеосвязи Богомаз добавил, что в Брянской области завершено строительство двух ледовых дворцов и десяти бассейнов с физкультурно-оздоровительными комплексами. Таким образом, в регионе будут функционировать пятнадцать ледовых дворцов и двадцать семь бассейнов. Губернатор подчеркнул, что эти проекты создают хорошие условия для развития детей в сельских и муниципальных образованиях.
Богомаз также обратился к Путину с просьбой о содействии в строительстве новой инфекционной больницы в регионе. Он сообщил, что проект и земельный участок уже имеются, а стоимость строительства составляет 2,1 млрд рублей. Кроме того, Богомаз предложил перенести сроки строительства дороги между Советским и Фокинским районами, стоимостью 3,1 млрд рублей, на более ранние даты, с 2025 по 2027 годы.
Президент Путин заверил, что вопросы Богомаза будут рассмотрены, и пообещал направить соответствующее поручение в правительство России.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Брянской области Александром Богомазом.
Путин на встрече с Богомазом поручил принять меры для решения дефицита врачей, подчеркнув важность комплексного подхода к проблеме. Он также отметил стабильную работу главы Брянской области и пожелал ему удачи в переизбрании на пост губернатора.