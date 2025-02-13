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    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа потряс Европу
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    13 февраля 2025, 12:49 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Брянской области Богомазом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг намерен провести встречу с главой Брянской области Александром Богомазом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Идет череда встреч. Среди тех, кто будет встречаться с главой государства, будет и губернатор Брянской области Богомаз», – пояснил Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что это важный доклад, поскольку Брянская область – это приграничный регион.

    Другие встречи главы государства в четверг будут закрыты от общественности.

    Ранее президент Владимир Путин встретился с главой Калужской области Владиславом Шапшой.

    13 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Трамп сообщил о нежелании Москвы идти на временное прекращение огня на Украине

    Трамп прокомментировал позицию Москвы по прекращению огня на Украине

    Трамп сообщил о нежелании Москвы идти на временное прекращение огня на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговоров с президентом России Владимиром Путиным он предложил прекратить огонь на Украине. По его словам, Путин подчеркнул, что не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным, передает RT.

    Трамп отметил важность достижения долгосрочного и устойчивого мира в регионе. Он подчеркнул, что такие шаги должны включать участие всех сторон для обеспечения стабильности.

    Ранее глава Белого дома заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне. До этого Трамп подчеркнул, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 20:45 • Видео
    Между Россией и США появился контакт

    Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

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    12 февраля 2025, 19:40 • Новости дня
    Президент Сирии Аш-Шараа заявил о прочных отношениях с Россией
    Президент Сирии Аш-Шараа заявил о прочных отношениях с Россией
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о прочных отношениях между двумя странами, сообщила канцелярия сирийского лидера.

    Ахмед аш-Шараа указал на прочные стратегические отношения между Россией и Сирией, передает ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии.

    Он добавил, что Дамаск открыт для сотрудничества, если это отвечает интересам народа страны и способствует укреплению безопасности и стабильности.

    В среду Путин провел телефонный разговор с Ахмедом аш-Шараа. Российский президент выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между двумя странами.

    Встоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Москва и Дамаск перевернули страницу и постараются построить отношения с чистого листа.

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    13 февраля 2025, 00:09 • Новости дня
    Трамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
    Трамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
    @ IMAGO/Aaron Schwartz/ CNP/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп выразил желание провести первую встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии, сообщил CBS News.

    По информации телеканала, Дональд Трамп озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Трамп сделал это заявление во время общения с журналистами в Овальном кабинете, подчеркнув важность укрепления отношений между двумя странами.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

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    12 февраля 2025, 17:03 • Новости дня
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пожелал успехов президенту Сирии на переходный период Ахмеду Шараа и подтвердил поддержку Москвы в укреплении суверенитета и единства Сирийской Арабской Республики.

    Как сообщается на сайте Кремля, Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. В ходе беседы российский лидер выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между Россией и Сирией.

    Главы государств обсудили текущую ситуацию в Сирии, акцентировав внимание на поддержке единства и суверенитета страны. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии и подчеркнул важность реализации мер для устойчивой нормализации и активизации межсирийского диалога. Российская сторона также выразила готовность к предоставлению гуманитарной помощи сирийскому народу.

    В ходе разговора затрагивались вопросы практического взаимодействия, включая торгово-экономическую и образовательную сферы, с учетом недавних переговоров российской делегации в Дамаске. Лидеры договорились продолжить контакты для разработки широкой повестки развития двустороннего сотрудничества.

    «Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер», – отметили в Кремле.

    В конце января новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности, а Ахмед Шараа был объявлен президентом страны на переходный период. Он заявил, что проведение президентских выборов в Сирии станет возможным через четыре-пять лет.

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    12 февраля 2025, 21:22 • Новости дня
    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа

    Индекс Мосбиржи превысил 3 100 пунктов впервые с июля после разговора президентов России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Индекс Мосбиржи на вечерней сессии впервые с июля 2024 года превысил отметку в 3 100 пунктов после телефонного разговора между президентами России и США.

    Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом IMOEX2 на вечерней торговой сессии превысил 3 100 пунктов впервые с 9 июля 2024 года. Это произошло на фоне телефонного разговора между президентами России и США, передает ТАСС.

    По данным на 20.22 по московскому времени, индекс Мосбиржи продемонстрировал рост на 2,92%, достигнув отметки 3 106,04 пункта. Однако уже к 20.45 индекс значительно ускорил рост, достигнув уровня 3 123,13 пункта, что составляло прирост в 3,48%.

    Ранее президенты России и США обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине, обговорили обмен граждан и затронули другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

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    13 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Доллар ослаб после разговора президентов России и США

    Курс доллара снизился на фоне разговора президентов России и США об окончании войны на Украине

    Доллар ослаб после разговора президентов России и США
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Курс доллара снизился по отношению ко всем валютам G10 после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера о возможном окончании войны на Украине, сообщает Bloomberg.

    Доллар США ослаб по отношению ко всем валютам группы G10 после сообщений о том, что президенты России и США договорились начать переговоры о прекращении войны на Украине, что вызвало снижение спроса на безопасные активы, передает Bloomberg.

    Индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,3%. Лидерами роста против доллара стали скандинавские и европейские валюты, в частности евро укрепился на 0,5% – до 1,0435 доллара. Европейские фондовые фьючерсы также выросли. Венгерский форинт укрепился на 0,8%, достигнув самого высокого уровня с конца ноября, а польский злотый увеличился на 0,6%.

    «Надежды на перемирие между Россией и Украиной поддерживают позитивные настроения после разговора президентов России и США», – заявил старший стратег по иностранным валютам Национального банка Австралии Родриго Катрил.

    Азиатские валюты также выросли, при этом офшорный юань поднялся на 0,4% к доллару, достигая недельного максимума. Это произошло на фоне позитивного настроя инвесторов, что привело к широкому росту азиатских валют. По словам руководителя стратегии по азиатским валютам в RBC Capital Markets Элвина Тана, движение доллара было вызвано покупкой евро и срабатыванием стопов по другим длинным позициям в долларах.

    Мировые цены на нефть снизились на 1% после телефонного разговора лидеров России и США, который был призван ослабить геополитическую напряженность.

    Российский рынок акций начал утро с резкого роста на фоне переговоров президентов России и США, при этом индекс Мосбиржи значительно превысил отметку 3200 пунктов.

    Накануне президенты России и США провели продолжительный телефонный разговор, договорившись о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 20:35 • Новости дня
    Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным

    Трамп сообщил, что обсудил с Путиным Украину и Ближний Восток

    Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.

    «Я только что провел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы», – написал Трамп в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Президент США также сообщил, что они с Путиным договорились об обменах визитами и намерены тесно сотрудничать. «Мы договорились очень тесно сотрудничать, это включает визиты в наши страны», – отметил он. В беседе также вспомнили о совместной борьбе во Второй мировой войне, подчеркивая значимость исторических отношений между США и Россией.

    Кроме того, Трамп добавил, что обсудил с российским лидером пользу, которую сотрудничество России и США способно принести в будущем. Он уточнил, что после беседы с Путиным надеется на успех их совместных усилий «в ближайшем будущем».

    Президент США выразил благодарность Путину за разговор и освобождение американского гражданина Марка Фогеля.

    В завершение он сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс.

    Трамп заявил, что они с Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт между РФ и Украиной. «Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной», – написал американский лидер.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Ранее Трамп заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    13 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа

    Германский политолог Рар: Европа провоцирует серьезный конфликт с Трампом из-за Украины

    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Стоит ожидать, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине. Это произошло после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа поверг Европу в шок. В Берлине, Лондоне и Париже понимают, что президент США хочет заключить с российским коллегой сделку, в которой европейским лидерам откажут в участии. Соглашение, по всей видимости, будет касаться не только урегулирования украинского конфликта, но и распределения сфер влияния на глобальном уровне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне любопытна реакция стран ЕС и их требование к Вашингтону предоставить место за столом переговоров по Украине. «Европейское хныканье о том, что Европа тоже важна, что ее нельзя исключать из дипломатического процесса, только еще больше разозлит администрацию Трампа», – считает собеседник. Он не исключает, что на Мюнхенской конференции по безопасности немцев за это подвергнут «показательной порке».

    «Президент США не собирается приглашать на встречу с Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Я думаю, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу», – прогнозирует эксперт. Впрочем, как уточняет Рар, многие страны ЕС, скорее, выступят на стороне Трампа и за урегулирование конфликта.

    «Тем не менее проблемы могут возникнуть между Штатами с одной стороны и Германией, Францией и Британией – с другой. В этих странах считается просто немыслимой идея, что Россия победит. Берлин, например, фактически готовится к длительному противостоянию с Москвой. Сдавать свои позиции, соглашаясь с потерей территории Украины и с закрытием дверей в НАТО для Киева, эти европейские государства не собираются», – рассуждает политолог.

    «Однако у Берлина, Лондона и Парижа теперь возникает большая проблема: они оказываются под давлением сразу и России, и США. Думаю, что в политике Запада грядут революционные перемены», – считает он. Спикер также указал на провал чаяний немцев и англичан. «Те надеялись, что смогут при восстановлении территории Западной Украины получить прибыль. Но Трамп нажал на Зеленского, чтобы тот отдал лакомые куски украинской экономики инвесторам из Америки», – заключил Рар.

    Ранее министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Британии и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором они настаивают на том, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

    Министры отметили, что продолжат поддерживать Киев, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. По их мнению, украинской стороне необходимо дать серьезные гарантии безопасности. «Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для надежной трансатлантической безопасности», – считают они.

    Документ был опубликован после того, как стало известно, что в среду состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации Bloomberg, европейских чиновников заранее не предупреждали о готовящейся беседе. Собеседник агентства назвал действия американского президента предательством, выразив опасения по поводу того, что Вашингтон якобы уступает основным требованиям России еще до начала переговоров.

    Напомним, Путин и Трамп обсудили широкий спектр тем, в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине. Лидер США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В то же время глава российского государства упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа Путина и Трампа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

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    12 февраля 2025, 20:50 • Новости дня
    ООН приветствовала переговоры Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    ООН приветствовала телефонные переговоры между президентами России и США, считая их положительным шагом в урегулировании конфликта на Украине, и выразила готовность помочь, если организация получит соответствующий запрос.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что Организация Объединенных Наций расценивает телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа как позитивное событие, передает ТАСС.

    Хак подчеркнул, что ООН всегда приветствует любые стремления к урегулированию вопросов посредством регулярных контактов между государствами.

    ООН также выразила готовность содействовать в разрешении украинского кризиса, если к организации обратятся с конкретной просьбой.

    Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. Президент США назвал продуктивным разговор с Путиным.

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    12 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Уиткофф назвал критически важным освобождение Фогеля в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение американского дипломата Марка Фогеля в России может говорить о будущих отношениях между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

    «Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Он добавил, что российский и американский лидеры смогут сыграть важную роль на мировой арене. По мнению спецпосланника, оба президента связаны дружбой, и в будущем она может продолжится.

    «Это действительно полезно для всего мира», – заключил Уиткофф.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.

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    12 февраля 2025, 19:54 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости снятия санкций с Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа заявил о важности отмены санкций, введенных против Дамаска, сообщила канцелярия сирийского лидера.

    Путин заявил о необходимости отмены экономических санкций против Сирии, сообщили в канцелярии, передает ТАСС.

    Кроме того, российский лидер направил официальное приглашение главе сирийского МИД Асааду аш-Шибани в Россию.

    Ранее сообщалось, что Ахмед Шараа в ходе беседы с Владимиром Путиным заявил о прочных отношениях между двумя странами.

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    12 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин поддержал доработку закона об охране Байкала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу Бурятии по доработке законодательства об охране Байкала, что позволит решить проблемы защиты от пожаров и улучшить инфраструктуру без ущерба для природы.

    Путин поддержал предложения главы Бурятии Алексея Цыденова о доработке закона «Об охране озера Байкал», передает РИА «Новости». Президент наложил резолюцию «согласен» и поручил принять законопроект в весеннюю сессию. Он подчеркнул важность недопущения использования норм закона для ущерба Байкалу.

    Пресс-служба правительства республики уточнила, что новые нормы помогут защитить населенные пункты от лесных пожаров, улучшить строительство очистных сооружений и перевести земли под кладбища из лесного фонда.

    Также предусмотрены ремонт дорог, строительные работы по укреплению селевых участков, подведение инфраструктуры к туристическим объектам и оформление земельных участков для многодетных семей, сирот и участников спецоперации. Изменения не затронут национальные парки и другие особо охраняемые территории.

    Ранее прокуратура организовала проверку по факту установки статуи железного рыцаря на дне Байкала, позже железного рыцаря убрали со дна озера после резкой критики в соцсетях и вмешательства Байкальской прокуратуры.

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    12 февраля 2025, 13:35 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание правительства с Путиным по диспансеризации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду у президента Владимира Путина запланировано совещание с правительством об итогах диспансеризации в 2024 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в среду работает в Ново-Огарево в Московской области, совещание по диспансеризации запланировано на вторую половину дня, оно пройдет в режиме видеоконференции, пояснил Песков, передает ТАСС.

    В ходе совещания заслушают доклады главы Минздрава Михаила Мурашко, также выступит глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, возглавляющий соответствующую группу в Госсовете.

    Кроме того, на совещании рассмотрят текущие вопросы. Оно пройдет в открытом режиме.

    У Путина запланирован и ряд других встреч, если они будут носить открытый характер, то Кремль сообщит об этом, заключил Песков.

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    13 февраля 2025, 12:44 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Трампа был важен

    Песков отметил важность разговора Путина с Трампом на фоне отсутствия контактов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о значимости телефонного разговора президентов России и США на фоне отсутствия в последние годы контактов с Вашингтоном на высшем уровне.

    Он подчеркнул, что в последние годы контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном практически отсутствовали. Это, по его словам, затрудняло поиск путей урегулирования украинского кризиса, сообщает ТАСС.

    Песков также отметил, что Кремлю импонирует позиция новой администрации США, направленная на завершение войны на Украине. Он подчеркнул, что в отличие от предыдущей администрации, нынешнее руководство США стремится к достижению мира. «Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации [США]. И мы открыты для диалога», – отметил Песков.

    Кроме того, Песков сообщил, что во время разговора президентов темы признания Крыма, Севастополя, а также Донбасса и Новороссии Западом не обсуждались. Он добавил, что пока рано делать выводы и необходимо набраться терпения, так как рабочие контакты только начнутся.

    Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Президент США заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что телефонный разговор между президентами России и США станет историческим событием в мировой политике и дипломатии, а в Европе уже обсуждают, как сорвать начавшийся диалог.

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