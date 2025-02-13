Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
Песков разделил взаимные приглашения президентов России и США и планы их встречи
Взаимные приглашения Владимира Путина и президента США не означают скорую двустороннюю встречу, детали которой еще предстоит проработать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Обмен взаимными приглашениями – это одно, а ориентированность на отдельную встречу двустороннюю – это разные процессы», – цитирует ТАСС Пескова.
Он добавил, что хотя предложения о встрече просматривались, конкретного плана относительно нее пока нет.
Кроме того, Песков сообщил, что детали предстоящей встречи президентов России и США еще не проработаны. Пресс-секретарь подчеркнул важность начала работы над организацией встречи, прежде чем можно будет обсуждать возможные сроки и место ее проведения.
Ранее Песков сообщил, что президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем, а Путин пригласил американского лидера в Москву.
Президент США выразил желание провести первую встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии.