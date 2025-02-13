Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
МИД Китая отказался комментировать возможную встречу президентов России и США в КНР
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге заявил, что у него нет информации о возможной встрече лидеров России и США на китайской территории.
Го Цзякунь отказался комментировать информацию, предоставленную газетой The Wall Street Journal, касающуюся якобы имевшего место предложения провести встречу лидеров России и США на территории КНР, передает ТАСС.
«В настоящий момент у меня нет информации, которой я бы мог поделиться», – подчеркнул он.
Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Этот телефонный разговор вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.
Ранее газета Politico писала, что Вашингтон объявил о начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, призвав Украину уступить территории, чем шокировал европейских союзников.