Эксперт: Гунба остается ключевой фигурой в диалоге России и Абхазии

Политолог Данилин: Только победа Гунбы сохранит и улучшит отношения Абхазии и России

Tекст: Олег Исайченко

«От легитимности грядущих выборов в Абхазии зависит судьба республики и будущие отношения с Москвой. Россия остается союзником Сухума, обеспечивает его суверенитет, экономическую, энергетическую и политическую безопасность», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Победу Гунбы ждут в первом туре. Он остается ключевой фигурой в диалоге России и Абхазии. Другой кандидат, Адгур Ардзинба, значительно отстает, при этом выстраивая кампанию не на реальных делах, как Гунба, а на черном пиаре. Его сторонники обвиняют неких иностранцев в попытках фальсификации или срыва выборов. При этом они сами отказали нашим специалистам в наблюдении за чистотой выборов. Значит, скорее всего, сами обвиняющие и готовят такие сценарии», – допустил он.

«Бадра Гунба – это своего рода основной канал связи переговоров Абхазии с Россией. Он занимается делом здесь и сейчас. Например, абхазскому народу нужен был свет и политик решил вопрос в Москве. А его встреча с вице-премьером Александром Новаком говорит о том, что Гунбу воспринимают в России как перспективного лидера», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. При этом он подчеркнул, что Москва примет любой выбор абхазского народа.

Свою роль в позициях оппозиции сыграла победа Гунбы на недавних дебатах, где он показал уверенность, недоступную оппонентам, отметил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. «Ардзинба явно уступает Гунбе в политическом влиянии, его иностранные визиты не впечатлили электорат», – указал он.

Ардзинба не сможет сохранить достигнутый Гунбой уровень конструктивных отношений с Россией, несмотря на отдельные пророссийские заявления, согласился Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи. «За Гунбой настоящая реальная политика. А со стороны Адгура Ардзинбы слышны лишь нападки, нечестная игра, манипуляции и противодействие», – добавил спикер.

Настрой противников Гунбы проявился и в том, что Сухум проигнорировал заявку Москвы на аккредитацию более 200 наблюдателей. «ЦИК Абхазии поддался искусственному давлению, думая какое решение принять, и в результате сорвал все сроки. Это говорит либо о нерасторопности местного избиркома, либо о вредительстве оппозиции», – указала она.

Андрей Бетин, гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», со своей стороны, добавил, что Гунба запускает возрождение республики, поэтому Сухум попросил Москву помочь запустить проект «Команда Абхазии» по модели «Лидеров России». По его словам, это приведет к кадровой революции, созданию соцпроектов для талантливой молодежи и ликвидирует клановость в республиканской политике.

Напомним, 15 февраля за пост президента Абхазии поборются: Адгур Ардзинба, экс-министр экономики, глава «Абхазского народного движения»; Роберт Аршба, экс-глава Контрольной палаты; Олег Барциц, бывший торгпред в РФ; Бадра Гунба, вице-президент республики и Адгур Хурхумал, глава «Черноморского банка развития».

Представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая в разговоре с газетой ВЗГЛЯД обратил внимание, что избирательный участок будет работать в Турции, а «в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка». Такую ситуацию он назвал «очевидной несправедливостью».

Позже экс-помощница главы Абхазии Дина Зарандия в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что два участка – в Москве и Черкесске – критически мало. ЦИК РФ выразил готовность сделать дополнительные места для голосования, если поступит запрос от абхазских коллег.

Прежний президент республики Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним пост оставил и премьер Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.