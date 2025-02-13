Пленный ВСУ Макаренко предложил Киеву признать Донбасс и Крым российскими

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский военнопленный Валентин Макаренко заявил, что Украине следует признать Донбасс и Крым частью России, передает РИА «Новости».

Макаренко сказал: «Признать все ошибки Украины, которые делались по поводу Донбасса, отдать вот эти все земли, Донбасс, эту всю часть, Крым, то есть признать, что это территория России».

Мужчина рассказал, что был мобилизован и находился в розыске, прежде чем стать военным пограничником. Он объяснил, что выбрал службу на границе, полагая, что там нет войны. Чтобы попасть в пограничники, ему пришлось заплатить взятку в размере 2 тыс. долларов.

Макаренко также поделился деталями из своего опыта, отметив, что во время службы двое его сослуживцев были убиты, а он и еще пять человек были взяты в плен в Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков охарактеризовал признание Владимира Зеленского о невозможности вернуть утраченные территории как начало периода правды. Бывший главком ВСУ заявлял о потере Украиной половины природных ресурсов. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предсказал, что Украина может потерять треть территории и оказаться под оккупацией иностранных войск в результате конфликта.