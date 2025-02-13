За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Финским наемникам на Украине отправляли дроны и носки
Волонтерские организации снабжали наемников на Украине техникой и одеждой
Финские волонтеры вынуждены обеспечивать наемников на Украине техникой и одеждой, включая беспилотники и носки, из-за недостаточного снабжения ВСУ.
Как сообщает РИА «Новости», финские волонтеры активно помогают украинским добровольцам и наемникам. Они предоставляют им все необходимое – от носков до беспилотников – поскольку ВСУ не всегда могут обеспечить бойцов всем необходимым.
Журналист Кости Хейсканен отмечает, что в Финляндии добровольцев и наемников называют волонтерами, которым нужна помощь. Благотворительные фонды, такие как «Организация национальной обороны» и «Your finnish friends», активно участвуют в сборе средств и поставках для поддержки добровольцев.
«Your finnish friends» через Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) проводят акции, сравнивая нынешние события с «Северной войной». Они отправляют оптику, дроны, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и транспорт.
Партнерами этих фондов являются текстильная компания Karren Oy и «Злые корги», которые поддерживают Украину и поставляют технические устройства, включая более 2,5 тысячи ноутбуков и планшетов.
Ранее МИД Финляндии разместил инструкцию для граждан, решивших стать наемниками в составе ВСУ, пояснив, что участие в конфликте на Украине не является преступлением.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ