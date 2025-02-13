Волонтерские организации снабжали наемников на Украине техникой и одеждой

Tекст: Максим Попов

Как сообщает РИА «Новости», финские волонтеры активно помогают украинским добровольцам и наемникам. Они предоставляют им все необходимое – от носков до беспилотников – поскольку ВСУ не всегда могут обеспечить бойцов всем необходимым.

Журналист Кости Хейсканен отмечает, что в Финляндии добровольцев и наемников называют волонтерами, которым нужна помощь. Благотворительные фонды, такие как «Организация национальной обороны» и «Your finnish friends», активно участвуют в сборе средств и поставках для поддержки добровольцев.

«Your finnish friends» через Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) проводят акции, сравнивая нынешние события с «Северной войной». Они отправляют оптику, дроны, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и транспорт.

Партнерами этих фондов являются текстильная компания Karren Oy и «Злые корги», которые поддерживают Украину и поставляют технические устройства, включая более 2,5 тысячи ноутбуков и планшетов.

Ранее МИД Финляндии разместил инструкцию для граждан, решивших стать наемниками в составе ВСУ, пояснив, что участие в конфликте на Украине не является преступлением.