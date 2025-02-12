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На Украине задержали главу антитеррористического центра СБУ
На Украине задержали главу штаба антитеррористического центра СБУ, которого подозревают в государственной измене и зафиксировали 14 фактов его противоправной деятельности, начиная с момента возглавления управления в 2016 году.
Служба безопасности Украины задержала главу штаба своего антитеррористического центра по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, подчеркнув, что задокументировано 14 фактов противоправной деятельности задержанного.
По данным Малюка, задержанный занимал пост главы антитеррористического управления СБУ с 2016 года. Имя подозреваемого не раскрывается, однако его деятельность рассматривается как угроза национальной безопасности Украины.
Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила о разоблачении преступной организации, связанной с коррупцией в земельных вопросах в киевском горсовете и администрации.