Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.0 комментариев
Ночь в Москве побила рекорд холода с начала года
Синоптик: Морозы на Москве и области продлятся до середины следующей недели
В Москве минувшая ночь стала самой холодной в этом году, температура опускалась до минус 9,3 градуса, что является новым рекордом для этого года.
По данным центра погоды «Фобос», в Москве прошедшая ночь оказалась самой морозной с начала года, сообщает ТАСС. На главной метеостанции ВДНХ температура достигла минус 8,7 градуса, в Тушино минус 9,3, а в Строгино минус 8,8. В Подмосковье самой холодной точкой стал Сергиев Посад, где было зафиксировано ровно минус 10 градусов.
Температура в данный момент в Москве составляет минус 8,4 градуса, атмосферное давление – 763,1 мм ртутного столба. Синоптики прогнозируют, что в течение дня погоду будут определять условия западной периферии антициклона с центром над Белоруссией. Ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, падение атмосферного давления до 755 мм ртутного столба и западный ветер 2-7 м/с. Температура днем поднимется до минус 1 градуса в городе и до нуля в области, ночью опустится до минус 4 и минус 5 градусов соответственно.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщил, что холодная погода в Московском регионе сохранится как минимум до середины следующей недели. Ночные температуры будут варьироваться от минус 10 до минус 15 градусов, дневные достигнут минус пяти – семи градусов. Условия для сильных снегопадов отсутствуют, но за выходные снежный покров может увеличиться на два-четыре сантиметра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре европейской части России в субботу ожидается понижение температуры до минус 13 градусов, что станет первым случаем в 2025 году, когда температура будет ниже нормы.
На этой неделе в Москве выпали снежные зерна, представляющие собой мелкие твердые осадки, которые оседают из слоистых облаков при отрицательной температуре воздуха.
Между тем в январе в Москве температура превысила многолетнюю норму на 6,2 градуса, при этом осадков выпалотри четверти от нормы, а снежного покрова не наблюдалось вовсе.