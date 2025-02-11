Вильфанд: В европейской части России впервые в 2025 году похолодает ниже нормы

Tекст: Мария Иванова

Температура воздуха в центре европейской России в субботу впервые в 2025 году опустится ниже климатической нормы, сообщает РИА «Новости»,.

Вильфанд рассказал, что это связано с вхождением холодных масс в тылу циклона, расположенного к востоку от европейской части страны.

«В субботу температура будет минус восемь – минус 13 градусов. Дневные температуры составят минус шесть – минус 11», – заявил Вильфанд. Он подчеркнул, что с 15 февраля температура в центре европейской России будет ниже нормы, пусть и всего на один градус.

Вильфанд также сообщил, что на Ямале и Чукотке до конца недели ожидается аномально теплая погода, с температурами около нуля. Рекордно теплые условия на севере Урала связаны с переносом теплых воздушных масс с Атлантики и Тихого океана. Так, в Салехарде недавно был зафиксирован рекорд температуры в плюс 2,8 градуса, что значительно превышает прежние показатели.

На всей территории России, за исключением южной части Центральной России, ожидается температура выше климатической нормы. В Тамбовской и Воронежской областях температура ночью будет опускаться до минус 13 градусов. В этих регионах лежит снег, поэтому похолодание не представляет угрозы для озимых культур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, вызывающее снижение температуры в экваториальной части Тихого океана, но оно прогнозируется как непродолжительное и перейдет в нейтральную фазу уже в марте-апреле.

По оценкам специалистов, 2025 год может стать одним из наиболее жарких, войдя в тройку или пятерку таких лет.