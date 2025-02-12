Российские войска удвоили удары по ВСУ у Лисичанска

  • Новость часаПосле взрывов в Киеве начались пожары
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый бунт против Запада произошел в неожиданном месте
    Запрещающий вывески на иностранных языках закон принят в первом чтении
    Новый немецкий корвет диверсанты хотели обездвижить металлической стружкой
    Аллегрова решила подать в суд на поющего ее песни челябинского трансвестита
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    МИД заявил о фейковых призывах на митинг в защиту «Русского дома» в Баку
    Названо число подтвердивших участие в конкурсе «Интервидение» стран
    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе
    Американцы стали терять зрение после уколов «Оземпика»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Западная русофобия дает шанс вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    28 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    16 комментариев
    12 февраля 2025, 08:29 • Новости дня

    Российские войска удвоили удары по ВСУ у Лисичанска

    Российские военные увеличили удары по ВСУ у Лисичанска до 300 в сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы увеличили интенсивность ударов по ВСУ у Лисичанска, выполняя около 300 задач в сутки, что в два раза больше прежнего показателя.

    Российские военные удвоили количество ударов по Вооруженным силам Украины у Лисичанска, информирует ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ежедневно выполняется около 300 огневых задач на этом участке фронта.

    Марочко уточнил, что на сватовско-кременском участке за последние сутки было выполнено порядка 300 огневых задач. Он отметил, что силам РФ удалось значительно увеличить удары благодаря наращиванию использования воздушно-космических сил и FPV-дронов. Основные изменения в интенсивности ударов произошли в районах Новоегоровки, Невского и Белогоровки.

    Эксперт также подчеркнул, что подразделения ВСУ, находящиеся на этом участке фронта, испытывают дефицит средств противовоздушной обороны, что делает их практически бессильными перед атаками с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех населенных пунктов, в ЛНР семеро подростков пострадали от подрыва неустановленного устройства, а руководившего обстрелом пекарни в Лисичанске полковника объявили в розыск.

    11 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины

    Экономист Лизан: Украина сама подставила под удар России газовую инфраструктуру

    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия, нанося удары по газовой инфраструктуре противника, преследует несколько целей. Одна из них – повышение стоимости содержания республики для Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине после ударов по Полтавской области заявили о повреждении газовой инфраструктуры.

    «Изначально российские военные наносили удары преимущественно по теплоэлектроцентралям. Задача заключалась в усложнении перетоков электроэнергии для противника. Другими словами, мы сажали Украину на голодный энергетический паек», – напомнил экономист и политолог Иван Лизан.

    Что же касается газовой инфраструктуры, она не входила в список приоритетных целей, продолжает аналитик. Ведь тогда Киев выступал в роли транзитера топлива в Европу. «Попросту не было смысла бить по этим коммуникациям. Однако отказавшись от транзита, украинские власти сами подставились под удар», – подчеркнул эксперт.

    Как поясняет собеседник, атаки России по газовой инфраструктуре противника приводят к проблемам с закачкой и выкачкой топлива в подземные хранилища (ПХГ). На этом фоне он напоминает о жалобах Киева на то, что объемы газа в ПХГ снизились до критической отметки.

    Аналитик считает, что одна из ключевых проблем Киева заключается в плохой подготовке к отопительному сезону. Вероятно, в хранилища закачали не весь объем энергоресурса. Теперь же, когда в списке целей российских военных стали фигурировать объекты газовой инфраструктуры, у оппонента появились дополнительные сложности.

    Что немаловажно, ВС России бьют не по отдельным вышкам, а по пунктам, куда по трубопроводам транспортируется газ и откуда затем он запускается в газотранспортную систему Украины, уточнил Лизан. Он напомнил, что в предыдущие дни «были вынесены» именно такие объекты.

    Собеседник допускает, что удары могут быть призваны принудить Украину возобновить транзит. «Давления для прокачки в трубах не хватает, собственная газовая добыча деградировала, в ПХГ ресурса недостаточно. Деваться будто бы некуда», – рассуждает Лизан. При этом он считает, что «цели погрузить страну в каменный век – нет».

    «Такими вещами занимается Киев и Кишинев в отношении Приднестровья. Российская же сторона ведет работу по планомерному ослаблению Украины. Кроме того, в результате ударов стоимость содержания киевских властей для Евросоюза только растет», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в ближайшей перспективе власти будут вынуждены сокращать потребление газа в стране, а также снижать температуру теплоносителя по газовым котельным. Однако в среднесрочной перспективе в любом случае встанет вопрос о подготовке к следующему отопительному сезону, когда в ПХГ придется снова закачивать газ.

    «Судя по всему, ресурс брать будет неоткуда. Если раньше можно было надеяться на поставки из Европы, то сейчас ЕС сам испытывает дефицит. Если же они решатся отказаться еще и от российского СПГ, это серьезно осложнит им жизнь», – заключил Лизан.

    Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура. В числе целей оказались газовые месторождения в Полтавской области, в свою очередь уточнил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

    Как заявили в пресс-службе компании «Нафтогаз», взрывы в Полтавской области нанесли урон производственным мощностям группы. Вследствие этого девять населенных пунктов региона остались без газоснабжения. Компания принимает меры для стабилизации ситуации с газоснабжением.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак также сообщил, что в результате атаки пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Тем временем в Минобороны России отчитались о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК.

    Примечательно, что ранее в Киеве замедление темпов извлечения газа из подземных хранилищ Украины объяснили российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечали эксперты, в реальности проблемы вызваны плохой подготовкой офиса Владимира Зеленского к отопительному сезону.

    Напомним, в 2020 году «Нафтогаз Украины» представил рассчитанный на десять лет план по увеличению добычи газа. «Эту стратегию мы называем «Трезубец». Она состоит из трех составляющих: первое – это добыча из глубоких залежей, особенно под «Шебелинкой», второе – это газ из сланцевых пород, третье – это шельф», – заявляли в компании.

    А незадолго до этого власти в Киеве констатировали полный провал программы «20/20», принятой предыдущим правительством страны. Предполагалось, что к 2020 году уровень собственной добычи госкомпании «Укргаздобыча» составит 20 млрд кубометров топлива.

    Коментарии (6)
    11 февраля 2025, 09:21 • Новости дня
    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры

    Газопровод и электросети на Украине повреждены в результате воздушной атаки

    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Полтавской областях пострадала во время воздушной тревоги, девять населенных пунктов остались без газоснабжения, сообщили местные власти.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук отметил, что взрывы были связаны с газовыми месторождениями в Полтавской области. В свою очередь Полтавская областная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в Миргородском районе остались без газоснабжения.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак добавил, что в результате взрывов пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области.

    К утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

    Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове, позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.

    Коментарии (6)
    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    Коментарии (0)
    11 февраля 2025, 09:17 • Новости дня
    Угледарские тоннели стали ловушкой для ВСУ

    ВСУ потеряли значительную часть бойцов в угледарских тоннелях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В тоннелях под Угледаром обнаружены останки значительной части украинских военных, погибших в ходе боев из-за обрушения укреплений и блокировки выходов.

    Значительная часть украинской угледарской группировки ВСУ оказалась похороненной в тоннелях под городом, рассказал сапер-стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Зять». По его словам, тоннели были найдены при обследовании территории на взрывоопасные предметы и располагались на территории бывших ферм под зданиями, сообщает ТАСС.

    Тоннели представляли собой разветвленную сеть, замаскированную под зданиями, они были вырыты на глубине нескольких метров и дополнительно укреплены. Некоторые из них достигали длины до одного километра. Высота тоннелей варьировалась, что затрудняло передвижение в бронежилете. Во время боев подходы к тоннелям были заминированы ВСУ, что стало роковой ошибкой – подходы были подорваны российскими войсками, и тоннели обрушились.

    Сапер отметил, что ВСУ использовали французские магнитные мины для минирования внутри и вокруг тоннелей. Российские войска применяют беспилотники с накладными зарядами для их обезвреживания. На данный момент под завалами остаются останки многих украинских военнослужащих, эксгумировать удалось лишь малую их часть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР, а сам Дзержинск является ключевой точкой для освобождения мощной агломерации на севере ДНР, в то время как сообщалось об угрозе окружения ВСУ в районе Великой Новоселки.

    Коментарии (0)
    11 февраля 2025, 12:18 • Новости дня
    Российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область

    Российская разведка ликвидировала колонну ВСУ у границы Белгородской области

    Российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская воздушная разведка обнаружила колонну военной техники ВСУ, замаскированную в загоне для скота, и предотвратила наступление на Белгородскую область.

    По данным Lenta.ru, российские военные предотвратили крупное наступление Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Воздушная разведка ВС РФ выявила движение колонны военной техники на территории Харьковской области в селе Колодезное, находящемся в 10 километрах от границы России.

    Перед планируемой атакой более десяти единиц украинской техники были замаскированы в загоне для скота. Среди них находились три польские БМП Rosomak и два украинских бронеавтомобиля «Козак». Все машины были уничтожены с помощью FPV-дронов.

    Ранее подразделения группировки «Север» успешно сорвали попытку контрнаступательных действий ВСУ на направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, отразив все атаки противника.

    Накануне сообщалось, что на разных направлениях фронта украинские силы потеряли до 1105 военнослужащих, несколько единиц бронетехники, а также артиллерийские орудия и станции РЭБ.

    Коментарии (3)
    11 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины

    Минобороны сообщило об успешном высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины

    Минобороны сообщило о высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками, в результате поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, сообщили в Миноброны.

    Кроме того поражена инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все цели удара были достигнуты.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.

    Средствами ПВО уничтожены три французские управляемые авиабомбы Hammer, американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 128 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спец операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42979 беспилотников, 592 ЗРК, 21287 танков и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Полтавской области Украины.

    На Украине во вторник заявили о повреждении газовой инфраструктуры. Украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару.

    Коментарии (3)
    11 февраля 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Ясеновое на западе ДНР
    Российские войска освободили Ясеновое на западе ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Ясеновое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Белицким, Родинским, Новосергеевкой, Андреевкой, Успеновкой, Димитровым и Удачным в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, бронемашину, четыре артиллерийских орудия.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Скудного, Шевченко, Бурлацкого, Новоселки, Новополя в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 155 военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии.

    На Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Великого Бурлука и Ольховатки в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Дружелюбовки, Зеленого Гая, Петропавловки, Богуславки в Харьковской области, Новолюбовки в Луганской народной республике (ЛНР), Ямполовки и Звановки в ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили до 215 военнослужащих, два танка, два американских бронетранспортера М113. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    А подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ у Катериновки, Северска, Часова Яра и Предтечино в ДНР.

    Потери противника составили до 210 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV, два орудия полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

    В минувшие выходные российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР. А до этого смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике.

    Коментарии (0)
    11 февраля 2025, 22:20 • Новости дня
    Раскрыты условия контрактов ВСУ для 18-летних украинцев

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ опубликовали список условий, которые предусмотрены контрактами с вооруженными силами Украины для 18-летних украинцев.

    Украинцам 18–24 лет обещают, что сразу после подписания контракта они получат 200 тыс. гривен (около 4,8 тыс. долларов), еще 800 тыс. выплатят «двумя частями» за время действия контракта (около 19 тыс. долларов). Им также обещают «дополнительно до 120 тыс. грн/месяц» (2,8 тыс. долларов) и доплаты за боевые задания.

    Молодых украинцев заверили, что они сами смогут выбрать часть, специальность и место прохождения военно-врачебной комиссии. Также предлагается «компенсация жилья в течение службы». Подчеркивается, что подписавшие контракт в течение трех месяцев будут проходить «обязательную усиленную подготовку».

    Контракт включает «медицинское обеспечение», «стоматологию и зубопротезирование», «обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта».

    Кроме того, сказано, что подписавшие контракт смогут получить «ипотеку 0.0% годовых после окончания контракта», а также им предоставят «право на выезд за границу после года службы». Уточняется, что после окончания контракта отслуживший освобождается на год от призыва в ВСУ.

    Напомним, западные союзники требовали от Украины мобилизации молодежи. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Киев решил привлечь молодежь в возрастной категории от 18 до 24 лет в вооруженные силы Украины при помощи специальных контрактов. По украинским законам мужчины моложе 25 лет не попадают под мобилизацию. Зеленский заверил, что контракты не подразумевают мобилизацию молодежи.

    Коментарии (0)
    11 февраля 2025, 23:56 • Новости дня
    Пушилин заявил о планах Украины по вторжению в Ростовскую область

    Пушилин сообщил о подготовленных Киевом до начала российской спецоперации планах по вторжению в Ростовскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим, помимо уничтожения ДНР и ЛНР, еще до начала российской спецоперации планировал вторжение в Ростовскую область, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин в эфире радио Sputnik заявил, что планы были подтверждены разведданными и детализированными картами, найденными в освобожденных районах ДНР, передает РИА «Новости».

    По словам Пушилина, основная цель Киева заключалась в том, чтобы «стереть Донбасс с лица земли». Он подчеркнул, что надежда у ДНР была только на Россию. Он выразил благодарность за принятое решение, позволившее сохранить Донбасс и его жителей, несмотря на угрозу масштабных боевых действий.

    «Альтернативой этому было множество городских боев. К этому все было готово. У нас была развединформация, были видны скопления техники и личного состава и прочее. Огромное количество», – заявил он.

    Он отметил, что полученные карты также содержали детализированные данные по Крыму и приграничной территории Белоруссии. «С большой долей вероятности, в планах противника, судя по тем данным, которые были, что заход на территорию Ростовской области тоже планировался», – добавил он.

    Пушилин также отметил, что западная «спутниковая группировка» активно поддерживала украинский режим в разработке этих планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивали, что спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2025, 06:14 • Новости дня
    ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино

    Минобороны РФ: ВСУ удерживали жителей курского села в заложниках и убили мужчин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После освобождения Николаево-Дарьино выяснилось, что украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин. Спасся только один человек.

    Как сообщает РИА «Новости», Минобороны России заявило об убийстве украинскими военными почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области, спасся только один. Село было освобождено российскими войсками в январе 2025 года, однако до этого времени местные жители находились в заложниках более шести месяцев. Украинские боевики использовали их как живой щит, издевались и убивали без причины.

    В августе 2024 года ВСУ оккупировали село, и с тех пор местные жители оставались в ужасных условиях. Одна из жительниц, Надежда, рассказала, что ее мужа убили просто за то, что он пошел набрать воды.

    Освобождение села провела 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Когда десантники прибыли, местные жители встретили их с радостью и попросили эвакуировать их вглубь России.

    Эвакуированные граждане были направлены в тыловые районы Курской области, где им предоставили медицинскую помощь и разместили в социальных центрах реабилитации. Впоследствии, десантники вывели еще несколько десятков мирных жителей из Николаево-Дарьино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, раненный российский солдат эвакуировал мирных жителей из Курской области, несмотря на серьезные ранения, полученные в бою. ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из-за мести за свои потери, об этом сообщалось ранее. Рядом с телами убитых жителей Русского Поречного нашли флаг так называемого «Грузинского легиона».

    Коментарии (0)
    11 февраля 2025, 12:05 • Новости дня
    ВСУ сбросили отравленную воду на позиции российских войск

    ВСУ использовали дроны для сброса отравленной воды на российские позиции

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины использовали дроны для сброса отравленной бутилированной воды на позиции российских бойцов, что привело к летальным исходам, рассказала руководитель фонда «Добро Мира – Волонтеры Крыма», военный блогер и выпускница «Мастерской новых медиа» Валерия Петрусевич.

    По словам Петрусевич, бойцы, обнаружив бутылки, могут подумать, что они выпали у кого-то, и выпить содержимое, что иногда приводит к летальным исходам, передает ТАСС.

    Петрусевич отметила, что истории о бабушках, которые якобы «подсунули отраву и уничтожили целые отряды», являются выдумкой. Она также рассказала, что в своей практике не сталкивалась с отравленными продуктами или содержанием взрывчатки в шоколаде. Однако волонтер подчеркнула важность осторожности при работе с гуманитарной помощью, так как безопасность является приоритетом.

    Благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма», который возглавляет Петрусевич, с начала специальной военной операции занимается поддержкой гражданских и военных на передовой. Фонд передал в зону конфликта не только дроны и оборудование, но также и 95 автомобилей.

    Ранее российский военный рассказал, что ВСУ начали маскировать самодельные бомбы под пачки кофе, сахара и шоколада и сбрасывать с беспилотников на позиции ВС России.

    Жители города Каменка-Днепропетровская Запорожской области стали массово обращаться в больницы с признаками отравления сразу после обстрела ВСУ снарядами натовского калибра.

    До этого жители села Семеновка Ясиноватского района ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2025, 01:44 • Новости дня
    В Европе заявили о множестве возможностей для ужесточения санкций против России

    Европейский чиновник не исключил ужесточения санкций против России в рамках плана США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти не имеют четкого плана по урегулированию конфликта на Украине, Вашингтон рассматривает предложения союзников, включая ужесточение санкций против России, сообщает Fox News со ссылкой на европейского чиновника.

    Чиновник подчеркнул, что все предложения от союзников находятся в стадии рассмотрения, решение примет Белый дом. «Все еще имеется множество возможностей для ужесточения санкций», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Европейский чиновник отметил, что, по мнению западных стран, предстоящие переговоры Вашингтона, Москвы и Киева окажутся весьма сложными и напряженными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что США хотели представить свой план по разрешению кризиса на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, однако позднее стало известно, что администрация США приостановила разработку этого плана, чтобы учесть мнение европейских союзников.

    Коментарии (0)
    11 февраля 2025, 23:10 • Новости дня
    Минобороны Украины официально объявило о контрактах ВСУ для 18-летних

    Минобороны Украины официально объявило о наборе в ВСУ по контракту 18-летних

    Tекст: Антон Антонов

    Запущен проект «Контракт 18–24», в рамках которого украинцам в возрасте 18–24 лет предлагается подписать контракт на военную службу в вооруженных силах Украины, сообщило министерство обороны Украины.

    «Министерство обороны Украины сегодня официально начало проект »Контракт 18–24», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

    Указывается, что проект предназначен для привлечения молодых украинцев на службу на один год. Им обещают «достойное финансовое вознаграждение» и «профессиональную боевую выучку по стандартам НАТО», а также социальные гарантии, которых, как заявили в минобороны Украины, «не дает ни одна гражданская профессия».

    Подчеркивается, что речь не идет о «принуждении» или «мобилизации». Минобороны называет это «возможностью получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год». В ведомстве заверили, что после завершения контракта украинцы получат возможность как продолжать службу, так и «вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные союзники требовали от Украины мобилизации молодежи. Владимир Зеленский подтвердил, что Киев решил привлечь молодежь в возрастной категории от 18 до 24 лет в вооруженные силы Украины при помощи специальных контрактов. Украинские СМИ опубликовали условия этих контрактов.

    Отметим, что несмотря на подготовку и вооружение от НАТО, тысячи солдат покидают армию, не желая продолжать службу. Дезертирство стало обыденностью для ВСУ. Даже элитная 155-я бригада ВСУ, обученная во Франции, столкнулась с массовым дезертирством. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью польским изданиям сообщил, что только 60% подразделений ВСУ полностью оснащены.

    Коментарии (0)
    11 февраля 2025, 10:35 • Новости дня
    В России создали защитную систему «Купол» от беспилотников

    Россия разработала систему «Купол» с ИИ для защиты предприятий от беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система «Купол» с искусственным интеллектом создана для обнаружения и подавления беспилотников на предприятиях, она уже интегрирована в охранные контуры нескольких объектов.

    Система обнаружения и подавления беспилотников «Купол», оснащенная искусственным интеллектом, разработана в России и уже внедрена на нескольких предприятиях, сообщает ТАСС.

    Программно-аппаратный комплекс включает в себя станции радиоэлектронной разведки «Эхо» и радиоэлектронного подавления «Трель». Вся программная часть системы разрабатывается российской компанией, и ее технологии позволяют работать с измененными сигналами беспилотников.

    Руководитель новосибирского предприятия Влада Козина отметила, что система «Купол» не просто устанавливается, а интегрируется в существующую структуру безопасности предприятия, что делает ее схожей с концепцией «умного дома». Это позволяет системе постоянно адаптироваться к новым технологиям и требованиям заказчиков. Например, система может быть дополнена «умными» камерами для визуального мониторинга.

    Глава отдела ИИ компании Александр Сыткин подчеркнул, что нейросетевые решения системы позволяют фильтровать радиолокационный фон и отсеивать ненужные сигналы, такие как сигналы от борт-систем авиации. Это особенно важно для предприятий, расположенных в городской среде, где высокий уровень радиопомех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО были доставлены первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом. Сообщалось, что «Народный ВПК» вырос в настоящую силу в 2024 году. Также разработан российский робот-андроид БРЧ-1 для боевых действий.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    «Тигры» нанесли удары по позициям ВСУ в память о погибшем командире

    Отряд «Тигр» нанес удары по позициям ВСУ в память о погибшем вице-губернаторе Приморья Ефремове

    «Тигры» нанесли удары по позициям ВСУ в память о погибшем командире
    @ Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы отряда «Тигр» нанесли по позициям вооруженных сил Украины удары в память о погибшем вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове (позывной – «Кубинец»), который был командиром отряда, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

    «Боевая работа «Тигров» – в память о командире и павших товарища», – сообщил Кожемяко в комментарии к видео в Telegram.

    На опубликованном видео российские военные подписывают снаряды: «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова» или «…за брата – Кубинца». Также есть надписи «...за Лешего» и «...за пацанов», передает РИА «Новости».

    Кроме того, показаны обстрел позиций вооруженных сил Украины и пораженные цели.

    Напомним, Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья. Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в ходе СВО Ефремову звание Героя России. Ефремов организовывал отряд «Тигр» и был его первым его командиром.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2025, 06:25 • Новости дня
    Патриарх призвал бороться с влиянием неоязычества на военных в зоне СВО

    Патриарх Кирилл призвал священников бороться с влиянием неоязычества на российских военнослужащих в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Священникам, посещающим зону боевых действий, нужно обратить внимание на опасность распространения неоязыческих настроений среди военных, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    В докладе на собрании духовенства Московской митрополии, текст которого опубликован на сайте РПЦ, патриарх выразил беспокойство по поводу появления неоязыческих настроений среди некоторых военнослужащих в зоне специальной военной операции. Он отметил, что многие священники уже предприняли успешные попытки убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений.

    По словам патриарха, в последнее время «церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу». Патриарх предложил проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, отправляющихся в зону СВО, чтобы они могли эффективнее бороться с неоязыческими влияниями.

    «Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано! – заявил он. – И вдруг на нашей земле возникает эта нелепая религиозная практика!».

    Патриарх призвал священнослужителей проявлять особую инициативу, чтобы предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл уже обращал внимание на опасность неоязычества. Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков заявил о воспитании на Украине с помощью неоязыческой идеологии «воинов-зверей», которые, по его словам, «убивают на уровне рефлекса».

    Коментарии (6)
    Главное
    Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля в России
    Саперы МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области
    Экс-глава «АвтоВАЗа» объяснил важность рынка России для западных автобрендов
    Израиль поставил ХАМАС ультиматум по Газе
    Чернышенко сообщил о планах повысить доход учителей за успехи учеников после школы
    Макрон решил продать неудачно расположенную виллу тестя
    Киркоров решил вернуться на сцену после перерыва

    Зачем Трампу снимать санкции с Ирана

    Дональд Трамп готов снять санкции с Ирана и выпустить иранские нефть и газ на мировой рынок. Тегеран пока с большим недоверием относится к сделкам с США, которые уже нарушали свои договоренности. Хотя ему, конечно, не хватает инвестиций и технологий для разработки месторождений. Зачем Трампу сделка с Ираном и как она повлияет на мировой рынок нефти и ОПЕК+? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский недаром испугался молитв

    Национальный молитвенный завтрак в США стал причиной грандиозного скандала на Украине. Владимира Зеленского на это мероприятие не пригласили, поэтому он отчитал тех представителей власти, кто молитвенный завтрак все-таки посетил. У Зеленского есть причина, чтобы реагировать на молитвы, как бесу: сейчас ему по-настоящему страшно. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый бунт против Запада произошел в неожиданном месте

    Еще один народ проголосовал на выборах не так, как хотели в Вашингтоне и Брюсселе, а то, что этот народ - косовские албанцы, делает произошедшее вдвойне сенсационным. В лице Альбина Курти в Косово побеждает опасный монстр, которого Запад вскормил, но больше не в состоянии контролировать. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............