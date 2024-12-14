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Руководившего обстрелом пекарни в Лисичанске полковника объявили в розыск
В России объявили в розыск полковника ВСУ Сергея Савченко
Полковника ВСУ Сергея Савченко, под командованием которого, предположительно, была обстреляна пекарня в Лисичанске, объявили в розыск в России.
Полковника ВСУ Сергея Савченко объявили в розыск в России, следует из материалов правоохранительных органов, передает РИА «Новости».
Напомним, 3 февраля ВСУ атаковали здание пекарни в Лисичанске, в котором находились люди из американской системы HIMARS. Обстрел, предположительно, велся третьим дивизионом 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина и командира 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Сергея Савченко.
Расстояние от места пуска до объекта поражения составляло порядка 71 километра. В результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них – беременная женщина и пятилетний ребенок, десять человек были ранены.
Ранее сообщалось, что военные оттеснили ВСУ на 10 км от Лисичанска, снизив угрозу обстрелов. Также ВС России частично выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре.