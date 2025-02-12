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Российские ученые создали материал для оптоэлектронной памяти будущего
Российские химики разработали светочувствительный магнит для оптоэлектронной памяти будущего
Российские ученые синтезировали светочувствительный молекулярный магнит на основе спиропиранов и металлов, который может хранить информацию на одной молекуле, открывая новые возможности для миниатюризации оптоэлектронных устройств.
Ученые из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук (ФИЦ ПХФ и МХ РАН) создали новые светочувствительные магнитные соединения. Эти соединения основаны на спиропиранах и двух металлах – диспрозии и тербии, передает РИА «Новости».
Эксперименты показали, что молекулы комплекса диспрозия при низких температурах действуют как моноионные магниты, сохраняя намагниченность после воздействия магнитного поля. Комплексы могут управляться светом: под зеленым светом они распадались, а под ультрафиолетом восстанавливались. Это открытие может привести к созданию оптоэлектронных устройств, где информация хранится молекулами.
Дмитрий Конарев, завлабораторией перспективных полифункциональных материалов ФИЦ ПХФ и МХ РАН, отметил, что данный материал может лечь в основу устройств записи и хранения информации, где каждый бит хранит одна молекула. Это может способствовать миниатюризации устройств.
Ведущий научный сотрудник лаборатории перспективных полифункциональных материалов ФИЦ ПХФ и МХ РАН Максим Фараонов добавил, что комплексы работают при очень низких температурах\
Исследователи планируют улучшить структуру соединений, чтобы повысить рабочую температуру и добиться фотопереключения в твердом виде.
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