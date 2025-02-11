  • Новость часаСВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европейская русофобия дает нам возможность вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    18 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    15 комментариев
    11 февраля 2025, 16:15 • Новости дня

    Цена нефти Brent преодолела отметку в 77 долларов

    Стоимость нефти Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с 3 февраля

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent поднялась выше 77 долларов за баррель, превысив отметку впервые с 3 февраля.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2025 года на лондонской бирже ICE превысила отметку в 77 долларов за баррель впервые с 3 февраля, что стало возможным благодаря росту на 1,5% до 77,01 доллара за баррель к 15.08 мск, сообщает ТАСС.

    К 15.12 мск фьючерс на Brent продолжил рост и достиг 77,04 доллара за баррель, увеличившись на 1,54%. Параллельно с этим, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте показал рост на 1,47%, достигнув цены 73,38 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть во вторник начали подниматься на фоне импортных пошлин США и ситуации на Ближнем Востоке. Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.43 росла на 0,3%, до 76,1 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,25%, до 72,5 доллара.

    10 февраля 2025, 17:31 • Новости дня
    В зоне СВО погиб военный, остановивший в одиночку в 2008 году колонну грузинской техники
    В зоне СВО погиб военный, остановивший в одиночку в 2008 году колонну грузинской техники
    @ Darko Bandic/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский военнослужащий Тасболат Ибрашев, прославившийся подвигом в Южной Осетии в 2008 году, когда он в одиночку остановил колонну грузинской техники, погиб в Харьковской области.

    Ибрашев погиб 3 февраля в Волчанске Харьковской области, передает «Sputnik Южная Осетия». Он стал известен благодаря своему подвигу в Южной Осетии в 2008 году, когда он с пулеметом наперевес остановил колонну грузинской военной техники. Кадры с его участием облетели мировые СМИ.

    В 2023 году Ибрашев добровольно отправился в зону СВО.

    Ибрашев родом из Астрахани. Он случайно узнал себя на известных снимках 2008 года спустя много лет. СМИ сначала ошибочно решили, что героем был Бато Дашидоржиев, погибший вскоре после событий. По словам Ибрашева, он перегородил дорогу грузинской колонне по приказу командира, который пошел на переговоры с военными.

    «Мне кричали: «пропусти», «уйди с дороги», но я отвечал: «не уйду, у меня приказ». Журналисты спрашивали, ради чего я стою. Я отвечал: «ради Родины», а ради чего еще?» – рассказывал он. Ибрашеву исполнился 41 год 16 января, и он отпраздновал свой день рождения в зоне СВО.

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    10 февраля 2025, 22:20 • Новости дня
    Продажу китайских грузовиков Shacman SX 3258 запретили в России

    Импорт и продажу китайских грузовиков Shacman SX 3258 запретили в России

    Продажу китайских грузовиков Shacman SX 3258 запретили в России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    По результатам проверки, проведенной в отношении официального представительства Shacman, запрещены импорт и продажа китайских грузовиков модели SX 3258, сообщил Росстандарт.

    SX 3258 не отвечает некоторым «обязательным требованиям». В частности, речь идет о «шумовых ограничениях, задних противоподкатных и боковых защитных устройствах» и т. д. Это ведет к опасности как для водителей SX 3258, так и для других участников дорожного движения. Так, проблемы с защитными устройствами создают «прямую угрозу жизни» в случае ДТП, а повышенный шум становится «фактором производственного стресса».

    Shacman должен провести отзывную кампанию по устранению конструктивных нарушений. В Россию их ввезли свыше 15 тыс.; 2,17 тыс. – уже в эксплуатации, передает «Интерфакс».

    Напомним, Минпромторг России предложил ужесточить процедуры сертификации для иностранных автомобилей, чтобы ограничить их влияние на рынок и устранить выявленные нарушения.

    В декабре стало известно, что на российских складах наблюдается избыток китайских автомобилей из-за неверно спрогнозированного спроса и увеличения утильсбора.


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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    11 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины

    Экономист Лизан: Украина сама подставила под удар России газовую инфраструктуру

    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия, нанося удары по газовой инфраструктуре противника, преследует несколько целей. Одна из них – повышение стоимости содержания республики для Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине после ударов по Полтавской области заявили о повреждении газовой инфраструктуры.

    «Изначально российские военные наносили удары преимущественно по теплоэлектроцентралям. Задача заключалась в усложнении перетоков электроэнергии для противника. Другими словами, мы сажали Украину на голодный энергетический паек», – напомнил экономист и политолог Иван Лизан.

    Что же касается газовой инфраструктуры, она не входила в список приоритетных целей, продолжает аналитик. Ведь тогда Киев выступал в роли транзитера топлива в Европу. «Попросту не было смысла бить по этим коммуникациям. Однако отказавшись от транзита, украинские власти сами подставились под удар», – подчеркнул эксперт.

    Как поясняет собеседник, атаки России по газовой инфраструктуре противника приводят к проблемам с закачкой и выкачкой топлива в подземные хранилища (ПХГ). На этом фоне он напоминает о жалобах Киева на то, что объемы газа в ПХГ снизились до критической отметки.

    Аналитик считает, что одна из ключевых проблем Киева заключается в плохой подготовке к отопительному сезону. Вероятно, в хранилища закачали не весь объем энергоресурса. Теперь же, когда в списке целей российских военных стали фигурировать объекты газовой инфраструктуры, у оппонента появились дополнительные сложности.

    Что немаловажно, ВС России бьют не по отдельным вышкам, а по пунктам, куда по трубопроводам транспортируется газ и откуда затем он запускается в газотранспортную систему Украины, уточнил Лизан. Он напомнил, что в предыдущие дни «были вынесены» именно такие объекты.

    Собеседник допускает, что удары могут быть призваны принудить Украину возобновить транзит. «Давления для прокачки в трубах не хватает, собственная газовая добыча деградировала, в ПХГ ресурса недостаточно. Деваться будто бы некуда», – рассуждает Лизан. При этом он считает, что «цели погрузить страну в каменный век – нет».

    «Такими вещами занимается Киев и Кишинев в отношении Приднестровья. Российская же сторона ведет работу по планомерному ослаблению Украины. Кроме того, в результате ударов стоимость содержания киевских властей для Евросоюза только растет», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в ближайшей перспективе власти будут вынуждены сокращать потребление газа в стране, а также снижать температуру теплоносителя по газовым котельным. Однако в среднесрочной перспективе в любом случае встанет вопрос о подготовке к следующему отопительному сезону, когда в ПХГ придется снова закачивать газ.

    «Судя по всему, ресурс брать будет неоткуда. Если раньше можно было надеяться на поставки из Европы, то сейчас ЕС сам испытывает дефицит. Если же они решатся отказаться еще и от российского СПГ, это серьезно осложнит им жизнь», – заключил Лизан.

    Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура. В числе целей оказались газовые месторождения в Полтавской области, в свою очередь уточнил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

    Как заявили в пресс-службе компании «Нафтогаз», взрывы в Полтавской области нанесли урон производственным мощностям группы. Вследствие этого девять населенных пунктов региона остались без газоснабжения. Компания принимает меры для стабилизации ситуации с газоснабжением.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак также сообщил, что в результате атаки пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Тем временем в Минобороны России отчитались о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК.

    Примечательно, что ранее в Киеве замедление темпов извлечения газа из подземных хранилищ Украины объяснили российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечали эксперты, в реальности проблемы вызваны плохой подготовкой офиса Владимира Зеленского к отопительному сезону.

    Напомним, в 2020 году «Нафтогаз Украины» представил рассчитанный на десять лет план по увеличению добычи газа. «Эту стратегию мы называем «Трезубец». Она состоит из трех составляющих: первое – это добыча из глубоких залежей, особенно под «Шебелинкой», второе – это газ из сланцевых пород, третье – это шельф», – заявляли в компании.

    А незадолго до этого власти в Киеве констатировали полный провал программы «20/20», принятой предыдущим правительством страны. Предполагалось, что к 2020 году уровень собственной добычи госкомпании «Укргаздобыча» составит 20 млрд кубометров топлива.

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    10 февраля 2025, 22:01 • Новости дня
    Лавров назвал ключ к завершению украинского конфликта

    Лавров назвал устранение первопричин украинского конфликта ключом к его завершению

    Tекст: Вера Басилая

    Для завершения украинского конфликта необходимо полное устранение его первопричин, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника.

    Лавров напомнил, что первопричинами конфликта являются создание угроз безопасности России через расширение НАТО на восток и политика киевского режима, направленная на уничтожение русского языка, культуры, СМИ и канонического православия, передает ТАСС.

    «Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы. По словам Лаврова, переговоры должны проходить «не за счет интересов других стран», а в рамках договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, которая не оставит никого уязвимым. Глава МИД напомнил, что это многократно подчеркивал и президент Владимир Путин.

    Ранее Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

    МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

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    11 февраля 2025, 11:10 • Новости дня
    Путин определил приоритетные задачи для атомной отрасли России

    Tекст: Вера Басилая

    В числе приоритетных задач атомной отрасли должно быть участие в перспективных космических и арктических программах, а также разработка новых реакторов для атомной энергетики будущего, заявил президент России Владимир Путин.

    В своем приветствии участникам заседания, посвященного 80-летию российской атомной отрасли, Владимир Путин обозначил приоритетные задачи для отечественной атомной отрасли.

    Обращение президента зачитал его помощник по науке и образованию Андрей Фурсенко, передает РИА «Новости».

    «Необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, уделять особое внимание разработке новых установок – таких как модульные реакторы малой мощности и реакторы на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего», – говорится в приветствии Путина.

    Кроме того, президент подчеркнул важность участия российских специалистов в космических и арктических проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета страны.

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    11 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Военкор: Потери ВСУ в Курской области должны ошеломить украинцев
    Военкор: Потери ВСУ в Курской области должны ошеломить украинцев
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять» украинское общество, заявил российский военкор Евгений Поддубный.

    «Закономерный финал для бездумной и бесперспективной атаки противника в Курском приграничье: техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна», – заявил Поддубный в Telegram.

    Он подчеркнул, что потери украинских боевиков на этом направлении должны «уже не впечатлять, а ошеломлять» украинскую общественность. Западные страны, по мнению Поддубного, не обращают внимания на эти потери, поскольку их интересует разве что материальный ущерб – «уничтоженная военная техника в денежном эквиваленте».

    «Ну вот, пожалуйста, дроноводы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ вновь славно поработали над утилизацией иностранных боевых машин, и останавливаться парни конечно не собираются», – заявил Поддубный, опубликовав соответствующую видеозапись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы утром в четверг предприняли неудачную попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. 10 февраля Минобороны России сообщило, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 тыс. военнослужащих и 357 танков.

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    10 февраля 2025, 21:34 • Новости дня
    Российского посла вызвали в МИД Финляндии

    МИД Финляндии вызвал посла России из-за якобы вторжения российского самолета в воздушное пространство

    Российского посла вызвали в МИД Финляндии
    @ hutchison/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Финляндии вызвало российского посла для объяснений по поводу предполагаемого нарушения самолетом РФ воздушных границ страны в районе Финского залива.

    Финские власти настаивают на проведении расследования для выяснения всех обстоятельств инцидента, говорится на странице внешнеполитического ведомства Финляндии в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Как сообщает финский портал Yle, Министерство обороны Финляндии ранее заявило о подозрении в нарушении российским самолетом воздушных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия усилила подготовку к войне с Россией. Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна планирует усилить свою обороноспособность для противодействия возможным затяжным войнам и военному давлению в будущем.

    Также сообщалось, что в Финляндии в городе Миккели разместили штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, всего в 140 км от границы с Россией.

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    10 февраля 2025, 17:43 • Новости дня
    Россия предложила локализовать производство Су-57 в Индии
    Россия предложила локализовать производство Су-57 в Индии
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, отметив, что интерес к самолету с индийской стороны огромный.

    Бадеха заявил, что предлагает рассмотреть возможность производства этого самолета в Индии по аналогии с Су-30. Он отметил, что индийская сторона проявляет огромный интерес к Су-57. По его мнению, этот истребитель необходим для будущего совместного развития отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что в рамках технологического партнерства Россия предлагает Индии совместные разработки на платформе Су-57, передает «Интерфакс».

    Глава ОАК также добавил, что технологии, характеристики и решения, заложенные в Су-57, обеспечат его превосходство на протяжении ближайших 40-50 лет. «Все видят и ценят его как единственный самолет пятого поколения, который реально и регулярно применяется в боевой работе», – отметил Бадеха в видео, опубликованном в Telegram-канале ОАК.

    Ранее сообщалось, что на международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран, особенно из Индии.

    В понедельник Бадеха сообщил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод увеличил темпы производства истребителей Су-57. Кроме того, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия приняла на вооружение истребитель собственной разработки, а также пообещала оценить возможности российского Су-57.

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    10 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    WP: Фонд дочери Келлога занимается поставками помощи на Украину и спасением наемников
    WP: Фонд дочери Келлога занимается поставками помощи на Украину и спасением наемников
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фонд R.T. Weatherman Foundation под руководством дочери спецпредставителя президента Сша по Украине Келлога Меган Моббс ведет поставки гуманитарной помощи Киеву, включая лекарства и медицинские принадлежности, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, фонд создал логистический узел на границе Румынии и Украины и доставил более 10 тыс. паллет с медикаментами и другими важными товарами более чем 70 гуманитарным организациям и медицинским учреждениям в стране, передает ТАСС.

    В статье также подчеркивается, что фонд также занимается эвакуацией воюющих на Украине американских наемников в региональный медицинский центр Ландштуль в Германии, предоставляя им доступ к специализированной медицинской помощи. Кроме того, фонд участвует в возвращении на родину тел погибших американских наемников.

    В январе 2023 года, фонд спонсировал и координировал поездку спецпосланника Кита Келлога на Украину. Ранее Меган Моббс выражала недовольство в социальных сетях относительно медлительности поставок помощи на Украину при администрации Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления и могут быть значительно усилены.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия и США ведут интенсивный диалог по линии отдельных ведомств, который усилился, но детали не раскрываются.

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    11 февраля 2025, 09:35 • Новости дня
    Запасы золота в банках России сократились вдвое

    РБК: Запасы физического золота в российских банках упали до 38,1 тонны

    Запасы золота в банках России сократились вдвое
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    К началу 2025 года запасы физического золота в российских банках сократились до 38,1 тонны, что стало минимальным уровнем с июля 2022 года, сообщили эксперты.

    На начало 2025 года запасы физического золота в российских банках снизились до 38,1 тонны. Это минимум с июля 2022 года. Основной причиной стал рост ставок и рекордная цена на золото, пишет РБК.

    Эксперты отмечают, что на 1 января 2025 года остатки на счетах банков по учету драгоценных металлов составили 325,4 млрд рублей, что в пересчете на золото составляет менее 40 тонн. В то же время баланс банков вдвое меньше, чем осенью 2023 года.

    Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что сокращение запасов связано с особенностями отчетности.

    «Мы не уменьшаем объем отношений с золотодобытчиками, мы его наращиваем», – отметил Пьянов.

    В 2020 году из-за пандемии объем золота в банках уменьшился на 34,5 тонны. В условиях кризиса и санкций банки активизировали экспорт золота, продавая его по поручению предприятий. Сейчас ситуация стабилизируется благодаря восстановлению добычи и торговли золотом.

    В октябре 2024 года Центробанк сообщал, что золотые резервы России в сентябре достигли рекордных 199,8 млрд долларов.

    До этого сообщалось, что физический объем золотых запасов России уменьшился на 16 тонн за девять месяцев 2023 года, несмотря на то, что их стоимость достигла рекордного уровня в 151,9 млрд долларов по состоянию на 1 октября 2023 года.

    Центробанк сообщил, что это связано с изменением мировых цен на золото, которые выросли более чем на 11% за этот период.

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    11 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинского лидера Владимира Зеленского не следует включать в переговоры по урегулированию кризиса на Украине, заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон во время интервью с отставным подполковником Дэниелом Дэвисом заявил: «Зачем вообще включать в эти переговоры украинское руководство? Я не понимаю», –передает ТАСС.

    Он призвал США извиниться «за то, что администрация Байдена только что сделала с Украиной». «Я думаю, что это наша или их вина. Но я не понимаю, зачем вообще в дальнейшем приглашать Зеленского», – сказал журналист. Он подверг сомнению легитимность пребывания Зеленского на посту президента Украины, так как «его срок истек».

    Дэвис, в свою очередь, напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности вести переговоры с США по урегулированию конфликта. Он отметил, что администрации Джо Байдена была предоставлена возможность начать переговоры в любой момент, но она отказалась от этого. «И теперь мы имеем те обломки, которые имеем», – подчеркнул эксперт.

    Действия американских политиков привели к опустошению Украины, заявил Карлсон. Он возмутился тем, что Верховная рада позволила «иностранцам, негражданам, покупать землю» на Украине, «так что они потеряют свою страну физически».

    По его словам, «целое поколение было уничтожено», а в США теперь требуют от Украины «снизить призывной возраст до 18 лет».

    «Меня как христианина это приводит в ярость и отталкивает. Как? Что это такое? По-моему, это самое отвратительное, что я когда-либо слышал», – сказал Карлсон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявлял, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США.

    В Еврокомиссии заявляли, что по-прежнему придерживаются принципа «ничего про Украину без Украины» в вопросе переговоров.

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    10 февраля 2025, 17:35 • Новости дня
    Украинцы начали массово покидать Польшу

    InPoland: Украинские беженцы начали переезжать из Польши в Германию из-за более высоких соцвыплат

    Украинцы начали массово покидать Польшу
    @ Artur Widak/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские беженцы начали активный переезд из Польши в Германию, что связано с большей привлекательностью условий жизни в Германии, включая зарплаты и социальные услуги, сообщило издание InPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Евростат).

    По данным отчета, к концу 2024 года в Германии проживало более 1,14 млн украинских граждан, что на 150 тыс. больше, чем в Польше. Таким образом, Германия стала наиболее предпочтительным местом проживания для украинских беженцев в Европейском союзе, передает РИА «Новости».

    Число украинских беженцев в Польше сократилось до примерно 983 тыс. человек, тогда как в 2022 году эта цифра превышала 1,3 млн. Одной из основных причин переезда называется более высокий уровень заработной платы в Германии, а также социальные выплаты и качественные медицинские услуги, доступные украинским беженцам.

    Согласно данным правительства Германии, на август 2024 года в стране проживали около 1,3 млн украинских граждан, большинство из которых являются беженцами. Из них только 266 тыс. человек имели работу, а около 100 тыс. посещали языковые и интеграционные курсы. Более 700 тыс. украинцев, однако, получали пособие по безработице.

    Ранее Польша заявила, что не будет соблюдать миграционный пакт ЕС из-за наличия почти 2 млн украинских беженцев в стране.

    Также в Польше начали обсуждать возможность лишения граждан Украины льгот и привилегий, полученных после февраля 2022 года, выяснив, что некоторые из этих беженцев являются не только нахлебниками, но и преступниками.


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    10 февраля 2025, 18:41 • Новости дня
    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США

    Депутат Рады Безуглая предложила сделать Украину частью Соединенных Штатов

    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США
    @ Mariam Zuhaib/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Контролируемая киевским режимом территория должна прийти под юрисдикцию США в качестве 52-го штата, предложила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    «Может, нас 52-м штатом? Под боком у РФ», – заявила парламентарий в социальных сетях, передает ТАСС.

    Напомним, после вступления в должность новый президент США предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.

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    11 февраля 2025, 09:21 • Новости дня
    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры

    Газопровод и электросети на Украине повреждены в результате воздушной атаки

    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Полтавской областях пострадала во время воздушной тревоги, девять населенных пунктов остались без газоснабжения, сообщили местные власти.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук отметил, что взрывы были связаны с газовыми месторождениями в Полтавской области. В свою очередь Полтавская областная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в Миргородском районе остались без газоснабжения.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак добавил, что в результате взрывов пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области.

    К утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

    Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове, позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.

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    11 февраля 2025, 09:17 • Новости дня
    Угледарские тоннели стали ловушкой для ВСУ

    ВСУ потеряли значительную часть бойцов в угледарских тоннелях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В тоннелях под Угледаром обнаружены останки значительной части украинских военных, погибших в ходе боев из-за обрушения укреплений и блокировки выходов.

    Значительная часть украинской угледарской группировки ВСУ оказалась похороненной в тоннелях под городом, рассказал сапер-стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Зять». По его словам, тоннели были найдены при обследовании территории на взрывоопасные предметы и располагались на территории бывших ферм под зданиями, сообщает ТАСС.

    Тоннели представляли собой разветвленную сеть, замаскированную под зданиями, они были вырыты на глубине нескольких метров и дополнительно укреплены. Некоторые из них достигали длины до одного километра. Высота тоннелей варьировалась, что затрудняло передвижение в бронежилете. Во время боев подходы к тоннелям были заминированы ВСУ, что стало роковой ошибкой – подходы были подорваны российскими войсками, и тоннели обрушились.

    Сапер отметил, что ВСУ использовали французские магнитные мины для минирования внутри и вокруг тоннелей. Российские войска применяют беспилотники с накладными зарядами для их обезвреживания. На данный момент под завалами остаются останки многих украинских военнослужащих, эксгумировать удалось лишь малую их часть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР, а сам Дзержинск является ключевой точкой для освобождения мощной агломерации на севере ДНР, в то время как сообщалось об угрозе окружения ВСУ в районе Великой Новоселки.

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