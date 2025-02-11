Нефть подорожала на рисках вокруг предложения и спроса

Мировые цены на нефть выросли на рисках вокруг предложения и спроса

Tекст: Мария Иванова

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.43 росла на 0,3%, до 76,1 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,25%, до 72,5 доллара, передает РИА «Новости».

Напомним, что накануне США ввели 25-процентные пошлины на поставки в страну стали и алюминия. Эксперты оценивают последствия этого шага.

«Моделирование влияния того, что мы знаем и не знаем о пошлинах, по-прежнему сложная задача», – цитирует Bloomberg руководителя отдела исследований Pepperstone Group Ltd. Криса Уэстона.

Кроме того аналитики обращают внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. США потребовали от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, пригрозив последствиями. Обострение может повлиять на перспективы поставок нефти.