Госдума приняла закон об индексации военных пенсий

Tекст: Вера Басилая

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года, передает ТАСС.

Документ был внесен правительством на рассмотрение в феврале. Закон предусматривает увеличение размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 89,83% до 93,59%. Это изменение позволит увеличить пенсии военных и членов их семей на 9,5% с учетом инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии, а также ряд социальных выплат и пособий.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий с 1 февраля.