Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.4 комментария
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий
Госдума утвердила законопроект о дополнительной индексации пенсий военных пенсионеров на 9,5% с 1 января 2025 года.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года, передает ТАСС.
Документ был внесен правительством на рассмотрение в феврале. Закон предусматривает увеличение размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 89,83% до 93,59%. Это изменение позволит увеличить пенсии военных и членов их семей на 9,5% с учетом инфляции.
Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии, а также ряд социальных выплат и пособий.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий с 1 февраля.