Шольц обвинил Мерца в безответственной риторике по России

Tекст: Александра Юдина

Шольц обвинил Мерца в изменчивой позиции по вопросам безопасности и поддержки Киева, передает ТАСС.

В частности, он отметил, что Мерц сначала выступал за поставки крылатых ракет Taurus Украине, а затем, в ходе предвыборной кампании в Восточной Германии, поддержал осторожный курс правительства.

Канцлер указал, что спустя несколько недель после этого Мерц заявил о необходимости ультимативных требований к Москве по передаче ракет Киеву.

Также он подчеркнул, что такие заявления «безрассудны» и не достойны того, кто собирается отвечать за безопасность Германии. По мнению канцлера, в сложные времена руководитель страны должен проявлять сдержанность.

Также Шольц отметил, что Германия сталкивается с вызовами, такими как высокая инфляция, вызванная экономическими последствиями конфликта на Украине.

Его выступление было неоднократно прервано выкриками оппозиции, выражавшей недовольство его политикой.

В воскресенье в Германии состоялись предвыборные дебаты кандидатов в канцлеры страны. В них участвовал действующий глава немецкого правительства Олаф Шольц и его оппонент от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Шольц в ходе дебатов с Фридрихом Мерцем подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО не рассматривается, но страна нуждается в военной и экономической поддержке, а также заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России.