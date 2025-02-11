Nature Physics: Квантовый компьютер смоделировал теоретический конец света

Tекст: Александра Юдина

Команда исследователей из Техасского университета в Остине применила квантовый компьютер D-Wave с 5 564 кубитами для моделирования коллапса «ложного вакуума», передает «Московский комсомолец».

Это нестабильное состояние пространства может вызвать цепную реакцию, способную уничтожить Вселенную. Исследование подтвердило гипотезу о возможности существования такого процесса, но отмечает, что он остается лишь теоретической угрозой в обозримом будущем.

Эксперимент проводился с использованием упрощенной одномерной модели, имитирующей метастабильное состояние вакуума. Ученые наблюдали формирование и взаимодействие пузырей «истинного» вакуума, что подтвердило теоретические расчеты и гипотезы физиков.

Исследование имеет важное значение для проверки гипотез о стабильности Вселенной и возможности фазовых переходов в космосе.

Это также демонстрирует потенциал квантовых компьютеров в решении сложных задач, которые ранее считались недоступными для моделирования.

В дальнейшем ученые планируют расширить модель до двухмерного пространства для более глубокого изучения процессов, происходящих в ранней Вселенной или в экзотических условиях.