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Квантовый компьютер смоделировал теоретический конец света
Nature Physics: Квантовый компьютер смоделировал теоретический конец света
Ученые из Техасского университета в Остине успешно смоделировали на квантовом компьютере D-Wave процесс коллапса «ложного вакуума», способный привести к разрушению Вселенной, пишет Nature Physics.
Команда исследователей из Техасского университета в Остине применила квантовый компьютер D-Wave с 5 564 кубитами для моделирования коллапса «ложного вакуума», передает «Московский комсомолец».
Это нестабильное состояние пространства может вызвать цепную реакцию, способную уничтожить Вселенную. Исследование подтвердило гипотезу о возможности существования такого процесса, но отмечает, что он остается лишь теоретической угрозой в обозримом будущем.
Эксперимент проводился с использованием упрощенной одномерной модели, имитирующей метастабильное состояние вакуума. Ученые наблюдали формирование и взаимодействие пузырей «истинного» вакуума, что подтвердило теоретические расчеты и гипотезы физиков.
Исследование имеет важное значение для проверки гипотез о стабильности Вселенной и возможности фазовых переходов в космосе.
Это также демонстрирует потенциал квантовых компьютеров в решении сложных задач, которые ранее считались недоступными для моделирования.
В дальнейшем ученые планируют расширить модель до двухмерного пространства для более глубокого изучения процессов, происходящих в ранней Вселенной или в экзотических условиях.