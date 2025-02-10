Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Washington Post, фонд создал логистический узел на границе Румынии и Украины и доставил более 10 тыс. паллет с медикаментами и другими важными товарами более чем 70 гуманитарным организациям и медицинским учреждениям в стране, передает ТАСС.

В статье также подчеркивается, что фонд также занимается эвакуацией воюющих на Украине американских наемников в региональный медицинский центр Ландштуль в Германии, предоставляя им доступ к специализированной медицинской помощи. Кроме того, фонд участвует в возвращении на родину тел погибших американских наемников.

В январе 2023 года, фонд спонсировал и координировал поездку спецпосланника Кита Келлога на Украину. Ранее Меган Моббс выражала недовольство в социальных сетях относительно медлительности поставок помощи на Украину при администрации Джо Байдена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления и могут быть значительно усилены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия и США ведут интенсивный диалог по линии отдельных ведомств, который усилился, но детали не раскрываются.