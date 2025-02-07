«Пошлинная дипломатия» Трампа окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении нескольких десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль так же, как и Всемирную организацию здравоохранения.0 комментариев
Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
Спецпосланник Трампа Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления, и их можно значительно усилить.
По его словам, санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных, их можно усилить, особенно в отношении нефтяного сектора, передает New York Post.
Келлог отметил, что стратегия бывшего президента Байдена, заключающаяся в бесконечной поддержке Украины, неэффективна, и подчеркнул важность комплексного подхода, включающего дипломатическое и экономическое давление.
Спецпосланник президента США также подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной неминуемы, и для достижения мира обеим сторонам придется пойти на уступки.
По его словам, Владимир Зеленский недавно допустил возможность уступить часть территории в обмен на гарантии безопасности, такие как членство в НАТО.
По мнению Келлога, важно подойти к переговорам прагматично, как это делал Теодор Рузвельт в 1905 году при заключении Портсмутского мира.
В заключение спецпосланник Трампа выразил уверенность, что при правильном подходе можно достичь соглашения, которое устроит обе стороны.
Ранее Келлог заявил, что введенные ранее антироссийские меры не достаточно эффективны. Также он заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.