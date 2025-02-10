В Греции произошло землетрясение магнитудой 5

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Греции

Tекст: Мария Иванова

У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По словам специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 40 км к северо-востоку от города Ия на острове Тира, передает ТАСС.

Город Ия насчитывает около тысячи жителей. Очаг землетрясения находился на глубине 14 км. Несмотря на значительную силу подземного толчка, информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

На данный момент власти и спасательные службы внимательно следят за ситуацией, чтобы предотвратить возможные последствия. В случае необходимости будут приняты меры для помощи жителям и обеспечения их безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в 99 км от индонезийского города Тернате произошло землетрясение с магнитудой 6,1 и глубиной очага 103 км.

Ранее на Аляске в 71 километре от города Николай произошло землетрясение магнитудой 5,8, эпицентр располагался на глубине 0,1 километра.

А в конце января на вулкане Безымянный на Камчатке зафиксировали 79 сейсмических событий в течение суток.