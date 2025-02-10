Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Прокуратура Грузии пригрозила 15-летним заключением вражеским агентам
Генпрокуратура Грузии начала следствие по делу о возможных попытках саботажа и фактах возможной помощи иностранным организациям в их вражеской деятельности против государственных интересов, что грозит от пяти до 15 лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении ГП отмечается, что следствие начато на основании обращения движения «Единая нейтральная Грузия» по трем статьям УК.
Авторы обращения в ГП считают, что в последнее время в стране наблюдаются действия внешних и внутренних акторов, направленные против интересов государства и конституционного строя.
В расследование включены Служба государственной безопасности и МВД.
«Единая нейтральная Грузия», в частности, указывает на «координированные действия» против интересов страны, в которые вовлечены грузинские оппозиционеры, оказывающие содействие внешним игрокам.