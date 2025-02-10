Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.0 комментариев
ФАС выявила картель на торгах по нацпроекту «Образование»
ФАС раскрыла картель на торгах в нацпроекте «Образование» на 276,7 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба обнаружила картельное соглашение на торгах в рамках нацпроекта «Образование», в результате которого была завышена стоимость контрактов на 276,7 млн рублей.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельное соглашение на сумму 276,7 млн рублей, сообщает РИА «Новости». Это соглашение касалось торгов в рамках национального проекта «Образование» и связано с поставками учебного и компьютерного оборудования в различные регионы России.
Подобные нарушения были зафиксированы на 32 торговых процедурах, проводимых в Бурятии, Татарстане, Чувашии, а также в Архангельской, Брянской и Новгородской областях.
По данным ФАС, участниками картельного сговора являются компании ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и один индивидуальный предприниматель. Эти организации заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен, что является нарушением антимонопольного законодательства. Служба подчеркивает, что подобные действия ущемляют конкуренцию и наносят ущерб развитию рынка.
В результате выявленных нарушений участникам картеля грозят строгие административные штрафы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картельный сговор продавцов наушников на маркетплейсах. Кроме того, ФАС ранее заподозрила компании в сговоре при поставке лекарств на сумму 664 млн рублей. Также в прошлом году ФАС выявила картель в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».