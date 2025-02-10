Тбилиси сравнил иностранных послов с секретарями ЦК КПСС

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Иностранные послы в принимающей стране вместо наведения мостов с местным обществом ведут себя как инструкторы по осуществлению политики», – сказал он.

По его словам, «это привело к тому, что задача послов – это не установление доверия с грузинским правительством, а навязывание своей власти».

«Пора, чтобы дипломатия вернулась на привычное место», – заявил Шалва Папуашвили.

В этой связи он подверг критике иностранную помощь оппозиционным партиям и НПО, так как она впоследствии использовалась как «инструмент влияния», преподносимая как «народный интерес».

«Такое мы хорошо помним с советского периода, когда Москва назначала в республики вторых секретарей ЦК», – заявил председатель парламента Грузии.

По его словам, новый госсекретарь США Марко Рубио призвал находить во внешней политике общие интересы.

В этой связи глава высшего законодательного органа Грузии призвал иностранных послов «находить общие интересы, а не внедрять противостояние» в Грузии.

Он считает, что на фоне скандала с USAID и другие иностранные доноры «подозреваются в неверном назначении выделяемой помощи» на цели в Грузии.

Прозрачности нет альтернативы, заявил он.

«Потенциальные нарушения должны быть расследованы и обнародованы», – сказал в этой связи председатель парламента.