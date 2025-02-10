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Число пострадавших в ДТП в Приморье достигло 15 человек
В Приморье в аварии с лесовозом и автобусом пострадали 15 человек
В Приморском крае число пострадавших в ДТП с лесовозом и автобусом выросло до 15, один человек в крайне тяжелом состоянии находится в Арсеньевской горбольнице.
Как сообщает ТАСС, число пострадавших в аварии с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Приморском крае достигло 15 человек. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии и был переведен в Арсеньевскую городскую больницу.
По данным пресс-службы регионального Минздрава, все пострадавшие были доставлены в Чугуевскую центральную районную больницу для осмотра. Четыре человека госпитализированы, в том числе ребенок 2022 года рождения, чье состояние оценивается как удовлетворительное.
Всем пассажирам, доставленным в медицинские учреждения, была оказана необходимая медицинская помощь. Пациенты, не нуждающиеся в госпитализации, направлены на дальнейшее амбулаторное лечение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье столкновение лесовоза и рейсового автобуса привело к тому, что пострадали 14 человек, а причиной аварии стал занос прицепа лесовоза.