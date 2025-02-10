Жительницу Кузбасса осудили за удержание младенца в сундуке

Жительницу Кузбасса приговорили к 3 годам колонии за истязание дочери

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жительница Кемеровской области получила приговор в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС. Женщина признана виновной по статьям 117 и 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые касаются истязания несовершеннолетнего и неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

Следствие установило, что с октября по декабрь 2023 года подсудимая систематически избивала свою полуторогодовалую дочь электрическим шнуром и другими предметами. Также она удерживала ребенка в сундуке на продолжительное время и оставляла его в неотапливаемом помещении без верхней одежды даже в декабре.

О жестоком обращении с ребенком правоохранительные органы узнали от знакомой подсудимой, которая сообщила о случившемся. На суде женщина признала свою вину, следователи отметили, что она осознала тяжесть содеянного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске после смерти младенца возбудили уголовное дело против семьи, отравившейся токсинами, житель Петербурга бросил ребенка соседки на пол после ссоры, а на Урале женщину осудили за избиение своей маленькой дочери из-за плача.