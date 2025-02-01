В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Названа цель визита Нетаньяху к Трампу в Белый дом
Власти Израиля сообщили о планах Нетаньяху обсудить с Трампом сделку по Газе
Премьер -министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить детали сделки по освобождению заложников в Газе, сообщил советник главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в США 2 февраля, чтобы провести переговоры с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Цель визита станет обсуждение следующих этапов сделки по освобождению заложников в Газе.
Советник офиса премьера Дмитрий Гендельман подтвердил, что Нетаньяху и Трамп обсудят ряд важных тем, включая ситуацию в секторе Газа и проблему заложников.
Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что данная встреча станет исторической, так как израильский премьер будет первым иностранным лидером, приглашенным в Белый дом после инаугурации Трампа на второй срок.
Помимо вопроса о Газе, лидеры планируют обсудить противостояние иранской оси зла и другие ключевые вопросы международной политики.
Ранее Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом до его инаугурации вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.
Также Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за снятие ограничений на поставки бомб.
Между тем, в МИД Катара заявили, что второй этап переговоров в секторе Газа начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня 3 февраля.
В Катаре также сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.