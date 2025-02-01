Названа цель визита Нетаньяху к Трампу в Белый дом

Власти Израиля сообщили о планах Нетаньяху обсудить с Трампом сделку по Газе

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в США 2 февраля, чтобы провести переговоры с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Цель визита станет обсуждение следующих этапов сделки по освобождению заложников в Газе.

Советник офиса премьера Дмитрий Гендельман подтвердил, что Нетаньяху и Трамп обсудят ряд важных тем, включая ситуацию в секторе Газа и проблему заложников.

Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что данная встреча станет исторической, так как израильский премьер будет первым иностранным лидером, приглашенным в Белый дом после инаугурации Трампа на второй срок.

Помимо вопроса о Газе, лидеры планируют обсудить противостояние иранской оси зла и другие ключевые вопросы международной политики.

Ранее Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом до его инаугурации вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.

Также Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за снятие ограничений на поставки бомб.

Между тем, в МИД Катара заявили, что второй этап переговоров в секторе Газа начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня 3 февраля.

В Катаре также сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.