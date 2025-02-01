Глава Карелии обвинил Финляндию в русофобии из-за отказа в экскурсии школьнику

Глава Карелии назвал отказ пускать ребенка с паспортом России на финскую АЭС русофобией

Tекст: Мария Иванова

Как передает Yle, школьнику в Финляндии не разрешили присоединиться к экскурсии на АЭС «Олкилуото» из-за его российского гражданства. Это решение было принято руководством электростанции, которое сочло, что россияне якобы могут представлять угрозу безопасности.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил возмущение в Telegram-канале по поводу такого инцидента. Он подчеркнул, что «мама ребенка – и я вместе с ней – возмущены такой дискриминацией». По его мнению, такие действия демонстрируют глубокую русофобию в Финляндии, где десятилетний российский ребенок воспринимается как угроза национальной безопасности.

Парфенчиков предложил мальчику и его семье посетить Карелию и ознакомиться с местными предприятиями. Он, в частности, пригласил их посетить Онежский судостроительно-судоремонтный завод, «Петрозаводскмаш» и другие промышленные объекты региона.

«В гостях хорошо, а дома лучше! А насильно за рубежом мил не будешь», – добавил глава Карелии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученик гимназии в Финляндии не смог посетить АЭС «Олкилуото» из-за наличия у него двойного гражданства – финского и российского.

Ранеев Финляндии родители школьников из Финско-русской школы обратились в полицию после публикации статьи в газете Iltalehti, заявившей об «угрозе национальной безопасности».