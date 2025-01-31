Финская АЭС отказала школьнику с гражданством России в экскурсии

Yle: Финская АЭС «Олкилуото» отказала школьнику с гражданством России в экскурсии

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Yle, ученику одной из финских гимназий было отказано в участии в экскурсии на атомную электростанцию «Олкилуото», передает ТАСС. Причиной стал его двойной гражданский статус – финский и российский. Представители АЭС указали на «причины безопасности и сложившуюся мировую ситуацию», из-за чего школьнику, родившемуся в России, было отказано в посещении.

Мать ученика охарактеризовала произошедшее как абсурдное и противоправное, обвинив руководство АЭС в дискриминации. Инцидент имел место в ноябре 2024 года, однако широкой общественности о нем стало известно только сейчас.

Пресс-служба АЭС пояснила, что гражданам России и Белоруссии не разрешают посещать ядерные объекты на основе оценки рисков в области корпоративной безопасности и сотрудничества с властями.

По данным российского посольства в Хельсинки, в Финляндии проживают около 75 тыс. граждан России.

Ранее в Финляндии родители школьников из Финско-русской школы обратились в полицию после публикации статьи в газете Iltalehti, заявившей об «угрозе национальной безопасности».