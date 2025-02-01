  • Новость часаКишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа по соглашению о займе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки
    Полковник МВД: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом
    Медведев резко отреагировал на предложение Немцовой о «блокаде Ленинграда»
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре
    ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина
    Российские войска освободили Крымское в ДНР
    Европа запросила прикрытие США для миротворческой миссии на Украине
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляют новое в восприятие происходящего.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    1 февраля 2025, 15:20 • Новости дня

    Суд арестовал второго топ-менеджера «Роснано» Подольского

    Мещанский суд Москвы арестовал топ-менеджера «Роснано» Бориса Подольского за злоупотребление полномочиями

    Tекст: Вера Басилая

    Мещанский суд Москвы постановил арестовать второго топ-менеджера «Роснано» Бориса Подольского на один месяц 28 суток по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили в суде.

    Мещанский суд Москвы арестовал второго топ-менеджера корпорации «Роснано» Бориса Подольского, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, предусмотренное частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».

    Срок ареста для Подольского определен на 1 месяц 28 суток. В общей сложности задержаны три топ-менеджера компании.

    Ранее суд арестовал директора по методологии учета и отчетности «Роснано» Марину Касенкову по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

    Замруководителя компании «УК Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета Марина Касенкова были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, в результате которого был причинен ущерб государству в 43 млрд рублей.

    В 2024 году в связи с многомиллиардными хищениями у «Роснано» правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, а компания была признана потерпевшей стороной.

    31 января 2025, 18:30 • Новости дня
    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов

    Генерал Сурцуков: В операции по Гостомелем в 2022 году участвовали 200 вертолетов

    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В операции по высадке российского десанта на аэродром Гостомель в феврале 2022 года принимали участие более 200 вертолетов, заявил экс-начальник управления армейской авиации генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков.

    Одновременно с российской стороны в той операции было задействовано более 200 вертолетов, заявил Сурцуков в эфире «Соловьев Live», передает RT.

    Генерал-лейтенант подчеркнул, что операция проводилась в первый день специальной военной операции, все транспортно-десантные вертолеты вернулись без потерь.

    В 2023 году министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в 2022 году чуть не попал в плен в Гостомеле под Киевом.

    Коментарии (40)
    31 января 2025, 19:10 • Новости дня
    Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей
    Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    В интервью «Спорт-Экспрессу» Тихонов отметил, что, несмотря на наличие трех пенсий, его финансовое положение оставляет желать лучшего, передает РИА «Новости».

    Тихонов ежемесячно получает 26 тыс. рублей от Челябинской области, 62 тыс. рублей как подполковник в отставке и 52 тыс. рублей за олимпийские успехи.

    «Я был богатым человеком, создал крупнейшее агрохозяйство в России, плюс мясное и рыбное производство, выпечка хлеба. На выставке в Париже мне вручили золотую медаль как лучшему фермеру Европы. Потом все разворовали, раздели подчистую. Я нищий», – заявил он.

    Тихонову 78 лет, и за свою спортивную карьеру он 11 раз становился чемпионом мира и четырежды выигрывал золото на Олимпийских играх. В 1968 году он также завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке.

    Ранее бывшая вокалистка группы «Мираж» Наталья Гулькина заявила, что получает скромную пенсию, она пояснила, что продолжает работать в 60 лет, так как на пенсию не получается прожить. Советская исполнительница Татьяна Анциферова рассказывала, что живет на пенсию в 23 тыс. рублей.

    Коментарии (69)
    31 января 2025, 18:56 • Видео
    США признали главную ложь об Украине

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 19:56 • Новости дня
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, заподозренный в хищениях, пытался дать взятку сотрудникам ФСБ, однако его план провалился из-за жадности посредников, оставивших себе значительную часть денег.

    Как пишет «Коммерсант», по версии ГСУ СКР по Московской области, Анохин решил передать взятку сотрудникам ФСБ, которые обнаружили злоупотребления в связи с хищением выделенных на развитие спорта бюджетных денег. Он обналичил 60 млн руб., а деньги решил передать через посредников. 

    Среди них были полковник Сергей Бивол и подполковник Артем Подопросветов, говорится в материале. Однако, по данным «Коммерсанта», из всей суммы только 10 млн руб. дошли до полковника Бивола, а остальные забрали другие посредники. Но эти 10 миллионов Бивол решил оставить себе.

    Ранее бывший генеральный директор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин заявил, что признает вину по делу о взятке, а затем его поместили под стражу по решению Тверского суда Москвы.

    Также в Московской области задержаны три человека, подозреваемых в посредничестве при передаче взятки от Анохина, среди которых полицейский, адвокат и бывший сотрудник полиции. Замглавы УВД по Восточному округу Москвы арестован по делу экс-главы «Фонбета».

    Коментарии (10)
    1 февраля 2025, 04:41 • Новости дня
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре

    Российские бойцы ликвидировали группировку ВСУ в оперативном окружении Часова Яра

    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали окруженную группировку Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, подчеркнув, что район еще не полностью зачищен от неприятеля.

    Как отметил Марочко, российские войска успешно ликвидировали группировку ВСУ, находившуюся в оперативном окружении в городе Часов Яр, передает ТАСС.

    По его словам, несмотря на успех операции, район Часова Яра остается так называемой серой зоной. «Этот район еще продолжает оставаться так называемой серой зоной, поскольку мы до конца его не зачистили», – отметил Марочко.

    Ранее эксперт сообщал, что около взвода военнослужащих ВСУ оказались в окружении в результате продвижения российских войск на данном участке фронта. 25 января Марочко заявил, что российские военнослужащие уничтожили часть окруженных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали зачистку района вокзала в Часовом Яре. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в ходе зачистки бункера в Часовом Яре был убит польский генерал Адам Марчак. До этого российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината  и сосредоточились на зачистке многоэтажных зданий.

    Коментарии (8)
    31 января 2025, 21:56 • Новости дня
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    @ AP Photo/Petros Giannakouris/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером в Одессе произошли два взрыва, об одном из них заявил мэр города Геннадий Труханов. Взрывом повреждена гостиница, где проживали иностранные наемники и инструктора НАТО.

    Труханов в социальных сетях сообщил, что звук взрыва разнесся по городу, передает ТАСС.

    О втором взрыве написали местные СМИ, о пострадавших и разрушениях не сообщается. К этой минуте воздушная тревога действует в Николаевской и Одесской областях. Украинские СМИ сообщают, в результате одного взрыва повреждена гостиница «Бристоль» в Одессе, где размещались иностранные наемники и инструктора НАТО.

    До этого в пятницу взрыв произошел в торговом порту Белгород-Днестровский Одесской области, оказались повреждены склады с зарубежной техникой и боекомплектами.

    Коментарии (11)
    1 февраля 2025, 11:57 • Новости дня
    ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина
    ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина
    @ соцсети

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ФСБ раскрыла личность украинца, который под видом россиянина размещал в интернете оскорбления в адрес узбеков, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

    Как передает РИА «Новости», этим человеком оказался Николай Кочмарик, уроженец Николаевской области. В настоящее время Кочмарик находится на Украине и поддерживает ВСУ.

    Видеоролик с его участием, появившийся на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам, вызвал широкий общественный резонанс как среди узбекской, так и российской общественности.

    ФСБ подчеркнула, что украинские и литовские спецслужбы вместе с зарубежными кураторами создают провокационный контент с целью подрыва отношений России с партнерами по СНГ. Таким образом они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, связанный с его поездкой в Белгородскую область для сбора военных данных о Вооруженных силах России.

    Также сообщалось, что сотрудника режимного предприятия задержали за передачу секретных данных о российских Вооруженных силах украинским спецслужбам за денежное вознаграждение.

    Коментарии (11)
    1 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    @ Komsomolskaya Pravda/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные успешно окружили украинскую группировку в населенном пункте Новая Кругляковка, вынуждая командование ВСУ бездумно отправлять резервы в попытках замедлить продвижение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВС России активизировали военные действия в районе населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области. Они сжимают в клещи украинскую военную группировку, дислоцированную в этом районе, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что «наши военнослужащие продолжают сжимать клещи вокруг украинской группировки в Новой Кругляковке». Он добавил, что идут интенсивные боестолкновения и отметил, что украинское командование, несмотря на ситуацию, отправляет свои резервы в этот район. «Украинское командование бездумно продолжает бросать сюда новые и новые резервы в качестве пушечного мяса, ну а наши военнослужащие с успехом их перемалывают», – сказал он.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку украинских военных в Часовом Яре. Также Минобороны приступило к зачистке территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.

    Коментарии (5)
    1 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны обеспокоены возможностью передачи Украине важных ресурсов России, что может повлиять на ее глобальные амбиции и ключевые отрасли, включая оборону и энергетику, заявляет глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в статье National Interest.

    Цахкна выразил обеспокоенность Запада по поводу важных ресурсов на Украине, которые могут перейти России в ходе продвижения ее армии, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти природные ресурсы находятся слишком близко к линии фронта. Если они окажутся в руках Москвы, Россия и ее партнеры получат доступ к значительной «сокровищнице», способной укрепить их позиции в ключевых отраслях, таких как оборона и энергетика.

    Цахкна подчеркнул, что с развитием современных технологий и увеличением спроса на них, для западных стран остро важны полезные ископаемые, находящиеся на Украине.

    В статье также подчеркивается, что контроль России над этими ресурсами может позволить ей расширить свои глобальные амбиции и укрепить влияние на международной арене.

    Ранее бывший главком ВСУ Виктор Муженко заявил о потере Украиной половины природных ресурсов.

    Коментарии (23)
    1 февраля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    @ Siavosh Hosseini/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Спецпосланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. По словам Келлога, решение украинского вопроса важно для национальной безопасности США.

    Келлог отметил, что у команды американского лидера есть разработанный план, который позволит начать переговоры по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», – сказал он.

    Келлог подчеркнул, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь договоренностей в течение 100 дней», – обнадежил специальный представитель американского президента.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

    Коментарии (20)
    31 января 2025, 21:54 • Новости дня
    США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

    Белый дом заявил о намерении Трампа с 1 февраля ввести пошлины на поставки из Канады, Китая и Мексики

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп 1 февраля введет пошлины в отношении Канады, Китая и Мексики, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт уточнила, что Трамп введет пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также пошлину в размере 10% на китайские товары, передает ТАСС.

    По ее словам, причиной таких мер стала продолжающаяся проблема с незаконными поставками фентанила, «что привело к смерти десятков миллионов американцев».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики с возможностью их увеличения в будущем.

    Сообщалось, что санкции и пошлины США на колумбийский кофе могут усугубить рост цен и отразиться на потребителях.


    Коментарии (7)
    31 января 2025, 18:46 • Новости дня
    В Таллине подожгли украинский ресторан Slava Ukraina

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ресторан Slava Ukraina в эстонской столице ночью 31 января подожгли неизвестные, пишет портал Delfi со ссылкой на экстренные службы.

    По данным Delfi, в ночь на пятницу, 31 января, украинский ресторан Slava Ukraina в Таллине был подвергнут поджогу, передает RT. Вызов в экстренные службы поступил около 4.45 по местному времени.

    «Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана Slava и были подожжены внутренние помещения ресторана», – приводит издание слова пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны.

    По данным журналистов, рядом с рестораном установлено много камер видеонаблюдения, которые могут помочь в установлении причастных к преступлению.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущей усталости общества от конфликта на Украине, а министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что страны Запада испытывают усталость от конфликта на Украине и надеются на его скорейшее разрешение.

    Коментарии (7)
    31 января 2025, 19:48 • Новости дня
    В России впервые оштрафовали за пропаганду чайлдфри

    В Севастополе впервые в России оштрафовали женщину за пропаганду отказа от деторождения

    В России впервые оштрафовали за пропаганду чайлдфри
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Севастополе 29-летнюю женщину оштрафовали впервые в России за пропаганду чайлдфри после обнаружения контента в соцсетях, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

    Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю выявили противоправный контент, размещенный в публичном доступе. Полицейские установили, что женщина публиковала в социальной сети материалы, призывающие к отказу от деторождения в пользу беспечного образа жизни, говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Несмотря на изменения в законодательстве, владелица аккаунта не удалила запрещенные публикации, оставив их доступными для пользователей. Полицейские составили административный протокол в отношении женщины по статье 6.21 КоАП РФ, касающейся пропаганды отказа от деторождения.

    Судом было принято решение о назначении женщине штрафа в размере 50 тыс. рублей за это нарушение.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду идеологии чайлдфри.

    Коментарии (21)
    1 февраля 2025, 12:58 • Новости дня
    Полковник МВД: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом

    Полковник МВД Иванников: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом

    Полковник МВД: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом
    @ соцсети

    Tекст: Андрей Резчиков

    Западные спецслужбы активизировали всю свою агентуру, чтобы посеять межнациональную рознь в России, но такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое свое слово перед судом, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД Олег Иванников. В субботу ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина.

    «Западные спецслужбы активизировали всю свою агентуру, чтобы посеять межнациональную рознь в России и в государствах бывшего СССР, прежде всего на территории стран СНГ. Для этого задействованы все возможные ресурсы, в том числе распространяется провокационный контент в соцсетях», – заявил эксперт думского комитета по обороне, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

    По мнению эксперта, даже один провокационный ролик, распространенный в интересах западных спецслужб, способен вызвать бурную реакцию у аудитории. «Пользователи соцсетей могут сделать ошибочные выводы. Подобная информация вредит сохранению межнационального мира на территории постсоветского пространства. Межнациональный и межконфессиональный мир – это часть исторического наследия Россия, вот его и хотят разрушить путем информационных вбросов в соцсетях», – пояснил спикер.

    Иванников подчеркивает, что соцсети сейчас во многом повторяют функции СМИ и стали быстрыми распространителями информации. «Нужно создавать инструменты по своевременной блокировке провокационных роликов, чтобы они не получали дальнейшего распространения. Подобные информационные провокации используются западными спецслужбами уже не первый год», – добавляет эксперт. 

    Он отметил также, что граждане России, Украины и Белоруссии воспринимаются как единое целое – как русские, «поэтому иногда сложно или даже невозможно объяснить пользователям соцсетей, что украинские нацисты – это далеко не русские и они делают все возможное для создания конфликтных ситуаций». 

    По его мнению, только после денацификации всей территории Украины такие персонажи как Кочмарик «ответят за каждое свое слово перед судом». «Уже сейчас многим лжепропагандистам на Украине нужно задуматься о том, что ждет их в ближайшей перспективе», – отметил Иванников.

    В субботу ФСБ раскрыла личность автора скандального видеоролика с оскорблениями в адрес узбеков. Им оказался уроженец Николаевской области Украины Николай Кочмарик, который в настоящее время поддерживает ВСУ, но в видео он называет себя россиянином.

    Видеоролик с участием Кочмарика появился на подконтрольном литовским спецслужбам YouTube-канале. Видео вызвало широкий общественный резонанс как среди узбекской, так и российской общественности.

    По данным ФСБ, украинские и литовские спецслужбы вместе с зарубежными кураторами создают провокационный контент с целью подрыва отношений России с партнерами по СНГ. Таким образом они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.

    По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобные акции направлены на разжигание в России межнациональной розни. Она отметила также, что связи между народами России и партнерами по СНГ насчитывают сотни лет и не могут быть подорваны провокациями из-за рубежа.

    Коментарии (10)
    31 января 2025, 17:33 • Новости дня
    В Сухуме Россию попросили открыть авиасообщение с Абхазией до начала летнего сезона
    В Сухуме Россию попросили открыть авиасообщение с Абхазией до начала летнего сезона
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пятницу в Сухуме прошло совещание по вопросам открытия авиасообщения между Россией и Абхазией, в ходе которого руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба обратился с просьбой к первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко организовать постоянное авиасообщение между Россией и Абхазией до начала летнего сезона.

    «Старт и первые рейсы постоянного авиасообщения – это то, о чем давно мечтали люди, причем и в Абхазии, и в России. Есть шанс быстро реализовать эту мечту», – сказал Кириенко, сообщает Telegram-канал Sputnik Абхазия.

    В настоящее время в аэропорту завершены работы по реконструкции аэропорта, включая бетонирование взлетно-посадочной полосы и обочин, установке свето-сигнального оборудования и маркировке летного поля. Были успешно проведены летные проверки и введены в эксплуатацию средства радиотехнического обеспечения полетов и связи.

    Соглашение  о восстановлении комплекса международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинба с целью возобновления международного авиасообщения было заключено между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.

    Гунба попросил Кириенко помочь с организацией постоянного авиасообщения до начала летнего сезона, а также оказать материальную помощь школам и селам республики в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кириенко пообещал, что руководство России рассмотрит эти запросы.

    Коментарии (18)
    31 января 2025, 16:51 • Новости дня
    Госсекретарь США назвал финансирование Украины тупиком

    Госсекретарь США заявил о бесперспективности дальнейшего финансирования Украины

    Госсекретарь США назвал финансирование Украины тупиком
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио указал на деструктивные последствия конфликта на Украине и посоветовал президенту Владимиру Зеленскому признать реальность текущей ситуации.

    Рубио в интервью журналистке Мегин Келли, сообщает ТАСС, подчеркнул негативные последствия продолжающегося конфликта с Россией для Украины.

    По его словам, украинская сторона теряет все больше территорий, в то время как финансирование затянувшегося конфликта не приносит ожидаемых результатов.

    Рубио выразил мнение, что даже в рядах Демократической партии США начинают осознавать бесперспективность текущего курса. Он отметил, что Зеленскому будет нелегко сделать необходимые уступки для разрешения конфликта, однако это необходимо для признания реального положения дел.

    «У обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон», – сказал Рубио, обращая внимание на необходимость компромисса.

    Рубио также подчеркнул, что работа над урегулированием ситуации должна основываться на признании «реалий жизни на этой планете», что подразумевает принятие сложных решений для достижения мира.

    Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить внешнюю помощь Украине, что вызвало заморозку ряда проектов.

    Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, но подробности пока неизвестны.

    Приостановка финансовой помощи со стороны администрации Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, как считает арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Коментарии (13)
    Главное
    МИД осудил запрет БАПОР в Израиле
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    Сийярто посоветовал серьезно воспринимать слова Трампа о БРИКС
    Карлсон назвал Зеленского диктатором
    Пенсионер в Приднестровье умер, пытаясь согреться утюгом
    Умер легенда российского цирка Виталий Воробьев
    TikTok удалил русофобскую песню после обращения властей Казахстана

    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Мир узнает о преступлениях ВСУ в Русском Поречном

    В Кремле хотят привлечь внимание мировой общественности к зверствам Киева в селе Русское Поречное. Преступления совершали боевики 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Среди жертв есть женщины и старики. Эксперты говорят, что донести Западу правду о действиях украинских военных будет непросто, но рано или поздно об истинном лице ВСУ узнают даже западные обыватели. Подробности

    Перейти в раздел

    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки

    Январь 2025 года стал последним месяцем пребывания французских военных в африканской республике Чад. Страну окончательно покинули военнослужащие Франции. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало такого исхода. Что произошло и почему французская пресса связывает эти события с «пением русских сирен»? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............