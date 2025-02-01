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Суд арестовал второго топ-менеджера «Роснано» Подольского
Мещанский суд Москвы арестовал топ-менеджера «Роснано» Бориса Подольского за злоупотребление полномочиями
Мещанский суд Москвы постановил арестовать второго топ-менеджера «Роснано» Бориса Подольского на один месяц 28 суток по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили в суде.
Мещанский суд Москвы арестовал второго топ-менеджера корпорации «Роснано» Бориса Подольского, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, предусмотренное частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».
Срок ареста для Подольского определен на 1 месяц 28 суток. В общей сложности задержаны три топ-менеджера компании.
Ранее суд арестовал директора по методологии учета и отчетности «Роснано» Марину Касенкову по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Замруководителя компании «УК Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета Марина Касенкова были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, в результате которого был причинен ущерб государству в 43 млрд рублей.
В 2024 году в связи с многомиллиардными хищениями у «Роснано» правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, а компания была признана потерпевшей стороной.