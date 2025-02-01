Установлены призвавшие к убийствам членов «Грузинской мечты» сторонники оппозиции

Арбитражный суд в Москве запретил Google продолжать судиться в Калифорнии

Tекст: Елизавета Шишкова

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США), передают «Ведомости».

С этим заявлением 29 января обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл».

24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с просьбой запретить ООО «Гугл» и его представителям участвовать в делах о банкротстве в Москве. Хотя суд в США пока не вынес окончательного решения, он принял временные ограничения против московского арбитража. Российский суд, однако, подтвердил свое право рассматривать банкротные дела российских компаний.

Юрист Артур Зурабян из юридической фирмы Art de Lex отметил, что российский арбитраж ожидаемо подтвердил свою компетенцию. Он также подчеркнул абсурдность некоторых требований, например, суммы неустоек, которые достигли 1,8 дуодециллиона рублей – суммы, значительно превышающей глобальный ВВП.

Конкурсный управляющий настаивает, что решения иностранного суда не могут быть принудительно исполнены в России. Принятые в США меры не препятствуют российскому арбитражу рассматривать связанные с Google Ireland Limited дела и требования по субсидиарной ответственности. Управляющий также указал, что американский суд при вынесении запретительных мер превысил свои полномочия.

Напомним, сумма требований 17 российских телеканалов к Google за блокировку аккаунтов на YouTube достигла 1,81 дуодециллиона рублей.