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Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками
Карлсон считает, что непопулярность Зеленского связана с его работой в интересах западных стран
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Владимир Зеленский непопулярен среди украинцев из-за обогащения за счет страны и служения западным интересам.
Американский журналист Такер Карлсон в интервью британским СМИ выразил мнение, что Владимир Зеленский утратил популярность среди украинцев из-за того, что он, по мнению Карлсона, продал страну и служит западным силам, передает ТАСС. «Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», – заявил Карлсон.
Карлсон также охарактеризовал Зеленского как диктатора, указав на его действия, которые, по мнению журналиста, подтверждают это. «Зеленский не является избранным [президентом]. Он запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. На мой взгляд, все это признаки диктатуры», – подчеркнул он.
Кроме того, Карлсон выразил обеспокоенность тем, что поддержка Киева в конфликте с Россией негативно влияет на национальные интересы США. Он заявил: «Это негативно сказывается на наших национальных интересах. Из-за этого мы теряем доллар США как мировую резервную валюту».
До этого Карлсон заявил, что администрация президента США Байдена планировала покушение на Владимира Путина руками украинских спецслужб.