  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ
    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев
    Путин вручил «Золотую звезду» героям спецоперации за подвиги на фронте
    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине
    Сийярто сообщил о переезде оператора «Турецкого потока» в Венгрию
    Еврокомиссия начала расследование против Google AI
    В Ивановской области разбился транспортный самолет Ан-22
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    9 декабря 2025, 14:35 • Новости дня

    Минобороны: ВСУ могут утратить оборонительную линию вдоль Гайчура

    Минобороны: У ВСУ есть риск утраты обороны у Гайчура после освобождения Остаповского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска взяли под контроль Остаповское, что ставит под угрозу оборонительную линию ВСУ вдоль реки Гайчур, сообщили в Минобороны.

    Освобождение российскими войсками населенного пункта Остаповское создает угрозу для ВСУ утратить оборонительную линию вдоль реки Гайчур в Днепропетровской области, сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что освобождение Остаповского создает предпосылки для дальнейшего развития наступления».

    По информации Минобороны, Остаповское расположено в стратегически важном районе на Украине, где еще недавно проходила одна из ключевых линий обороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ под Варваровкой, Косовцево, Гуляйполем и Андреевкой, потери ВСУ составили более 210 военнослужащих.

    Накануне российские войска освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР.

    За день до этого они освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    8 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Издание Independent пишет, что Макрон заявил, что у Европы имеются «козыри» в обсуждении пути урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Макрон особо выделил существование «позитивных сигналов» в ходе последних переговоров. Он отметил, что европейские страны продолжают оказывать поддержку Украине и стремятся к мирному разрешению конфликта. Макрон также подчеркнул важность сближения позиций между Европой и США для выработки единой стратегии в отношении будущих шагов по украинскому вопросу.

    Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил о грядущих серьезных потерях для Европы из-за конфликта на Украине.

    Стенограмма переговоров между Владимиром Зеленским и лидерами ЕС стала общедоступной, что вызвало недовольство участников, обвинения в адрес США в предательстве и вопросы о том, кто организовал утечку.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц собрались на встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить переговоры между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    9 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Жители Херсонской области начали мстить ТЦК за убийство отца с ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины стали активнее сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    Данные о передаче координат российским силовикам подтвердили собеседники агентства ТАСС. По их словам, волна сообщений усилилась после инцидентов с гибелью людей по вине сотрудников территориальных центров комплектования, что вызвало особое возмущение у местного населения.

    «Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», – заявил собеседник агентства.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон об ужесточении мобилизации, что позволило привлечь в армию еще сотни тысяч человек.

    Власти страны предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста.

    В социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах, в кафе и других общественных местах.

    Жители неоднократно вступали в конфликты с представителями ТЦК, а задержания часто сопровождаются злоупотреблением силой и нарушениями закона. В ряде случаев подобные инциденты приводили к трагическим последствиям, включая гибель граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан.

    В разных регионах Украины жители выражают протест против мобилизации и сжигают служебные автомобили военкоматов.

    В Львове мужчина ранил насмерть сотрудника военкомата, пытавшегося его остановить.

    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    9 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Новая схема Киева по воровству денег связана с поставками артиллерийских боеприпасов ВСУ в рамках «чешской инициативы», сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

    Польская компания PHU LECHMAR станет ключевым посредником в хищениях денежных средств западных налогоплательщиков при поставках артиллерийских снарядов для ВСУ, сообщается на сайте СВР России.

    Новая схема реализуется в рамках так называемой «чешской снарядной инициативы» и подразумевает закупку снарядов в странах Восточной Европы и Глобального Юга по 1 тыс. долларов за единицу с последующей переупаковкой и передачей Украине уже под видом польской продукции по цене 5 тыс. долларов за штуку.

    Оплату завышенных поставок обеспечивают Британия, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие страны Запада. Согласно данным СВР, коррупционные «откаты» ответственным должностным лицам указанных государств уже заложены в бюджет схемы.

    PHU LECHMAR ранее уже привлекала внимание СМИ подозрениями в операциях по обналичиванию западной помощи для украинских силовых ведомств. Этой фирмой интересовались лица, связанные с бывшим руководителем офиса президента Украины Ермаком, а также представителями коррупционной группы Миндича – Зеленского.

    В спецслужбе отмечают, что несмотря на широкую огласку коррупционных скандалов, представители украинского руководства продолжают использовать скомпрометированных посредников и усиливают схемы обогащения на военных поставках.

    В сообщении СВР также подчеркивается, что проект «мирного плана» Дональда Трампа вызывает негатив у окружения Зеленского, поскольку угроза устойчивого урегулирования может разрушить их коррупционные схемы, основанные на войне.

    Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров подвергался критике из-за проблем с закупкой вооружений.

    Первый зампред движения ANO Карел Гавличек не исключил завершения чешской инициативы по поиску и поставке артиллерийских снарядов для Украины.

    Украина получила до 3,5 млн артиллерийских снарядов по чешской инициативе в 2024 и 2025 годах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.

    8 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Мерц и Макрон назвали «решающими» ближайшие дни для Украины

    Мерц и Макрон заявили Зеленскому о решающих днях для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон объявили Владимиру Зеленскому о наступлении решающих дней для завершения конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Лондоне заявили, что ближайшие дни могут стать «решающими» для завершения конфликта на Украине, передает «Газета.Ru». Согласно сообщениям украинских СМИ, лидеры подчеркнули, что у Европы «много карт в руках».

    В этот же день, как писала британская The Independent, Зеленский также намерен встретиться с премьер-министром Британии Киром Стармером. Ключевыми темами переговоров становятся поиск путей урегулирования конфликта на Украине, гарантии безопасности со стороны Вашингтона и обсуждение возможных мирных инициатив.

    Отмечается, что Франция и Британия находятся в достаточно стесненных финансовых условиях, что сказывается на объемах поддержки Украины. По мнению источников издания, эти ограничения могут оказать существенное влияние на перспективы дальнейшей помощи и переговоров.

    Дональд Трамп заявил о своем разочаровании из-за того, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном.

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц опасается, что Германии придется взять на себя основные финансовые расходы на поддержку Киева в 2026 году.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц планируют провести встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне для обсуждения переговоров между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    9 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года
    Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках ежегодного исследования «Винный гид России» наивысшие оценки получили игристые вина и петнаты из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма.

    В рамках проекта «Винный гид России» были названы лучшие игристые вина и петнаты страны, передает РИА «Новости». В топ вошли образцы из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма, отмеченные за высокое качество и вкусовые характеристики.

    Среди белых брютов, изготовленных классическим методом, первенство получили вина «Brut d'Or Блан де Блан« и »Brut d'Or Блан де Нуар» от «Абрау-Дюрсо», а также «Блан де Блан» от «Фанагория».

    Методом Шарма лидировали «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание» от «Мысхако», «Пар ла Мер. Пино Блан» от «Шато Тамань» и «Артэ Просека» от «Аристов».

    Лучшие розовые брюты среди классических вин – «Пино Нуар» от «Новый Свет» и «Империал Кюве» от «Абрау-Дюрсо». Вина резервуарного метода – «Пар ла Мер. Пино Нуар» от «Шато Тамань» и «Рутсток Кобер» от «Мысхако».

    Белые полусладкие вина в топе: «Мускат» от «Винодельня №78», «Граф Воронцов» от «Дербент Вино» и «Брюле. Кюве» от «Фанагория».

    Лучшим розовым полусладким назван напиток «Новый свет» от одноименного производителя. Среди резервуарных вин – «Москато» от «ЗБ вайн» и «Инкерман» от «Инкерманского завода марочных вин».

    Эксперты оценили белые полусухие вина: «Мускат» от «Эссе», розовое «Фриззанте» от «ЗБ вайн» и белое «Кюве» от «Цимлянское».

    Лучшие сладкие игристые – оба «Тет де Шеваль» от «Поместье Голубицкое» и красное «Цимлянское» от «Цимлянские вина».

    В категории петнатов выделены «Кокур Белый» от «Два брата», «Пет-Нат» от «Ведерниковъ» и «Петнат» от «Такое вино».

    Ежегодный проект проводится Роскачеством при поддержке профильных министерств и ассоциаций, а медиагруппа «Россия сегодня» обеспечивает информационное сопровождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росалкогольтабакконтроль зафиксировал сокращение производства водки в январе–ноябре 2025 года до 69,5 млн декалитров.

    Выпуск вин в России увеличился за тот же период. Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Цены на шампанское перед Новым годом остаются стабильными.

    9 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейска частями 2-й армии, главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова, сообщило Минобороны.

    Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба, проверил выполнение боевых задач соединениями и частями общевойсковой армии группировки «Центр» на днепропетровском направлении зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе инспекции на передовом пункте управления Герасимов отметил, что после освобождения Красноармейска основной задачей для группировки войск «Центр» стала ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Командующий заслушал доклады руководства 2-й и 51-й армий и командиров соединений о прогрессе выполнения задач.

    По итогам работы Герасимов вручил государственные награды лучшим военнослужащим за освобождение Красноармейска и поблагодарил их за проявленные доблесть и мужество при выполнении боевых задач.

    Напомним, российские войска освободили города Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту Владимиру Путину об освобождении южной части Димитрова.

    9 декабря 2025, 09:51 • Новости дня
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Япония отказалась участвовать в европейском плане передачи Украине замороженных российских госактивов, подчеркнув невозможность выделить сумму около 30 млрд долларов на эти цели, сообщило Politico.

    Япония отказалась поддержать инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования Украины, передает Politico.

    На встрече министров финансов G7 Токио отверг просьбу Брюсселя поддержать план выплаты Украине денежных средств, полученных за счет российских активов, находящихся в банке Euroclear в Бельгии.

    Япония заявила, что не сможет использовать примерно 30 млрд долларов замороженных российских активов на своей территории для предоставления займа Украине, отметили два дипломата ЕС. По их словам, отказ Японии продиктован нежеланием действовать вразрез с позицией США, которые выступают против конфискации замороженных активов России.

    Напомним, Европейская комиссия добивается согласия стран ЕС на использование до 210 млрд евро замороженных средств до саммита 18 декабря, однако Бельгия опасается, что ей придется возмещать всю сумму в случае возврата денег России.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер настаивает, что участие других стран G7 снизит риски ответных мер со стороны России против самой Бельгии. Тем не менее США и Япония отказались присоединиться к европейской схеме, оставив ЕС основным источником финансирования для Украины. В ходе встречи представитель США заявил, что поддержка Украины будет прекращена после выдачи последних траншей займа, согласованного администрацией Байдена.

    Страна сталкивается с дефицитом бюджета почти 71,7 млрд евро, а уже с апреля 2025 года правительству Украины придется сокращать расходы, если не поступят новые средства. Министры финансов G7 в совместном заявлении подчеркнули, что продолжат искать способы финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов, однако любые решения будут соответствовать национальным законодательствам.

    Глава Минфина Японии Сацуки Катаяма уточнил, что использование российских активов невозможно из-за юридических сложностей, а анонимные официальные лица отмечают: позиция Токио во многом связана с отказом США использовать эти активы для Украины. Президент Дональд Трамп дал понять, что намерен применить российские средства как инструмент давления на переговоры с Владимиром Путиным и предлагал вернуть их России частично, а остальное использовать для инвестиций в Украину.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по-прежнему поддерживает использование российских активов для поддержки Украины.

    «Наш проект репарационного займа сложен, но его суть – увеличить цену войны для России», – заявила она после встречи с Владимиром Зеленским, Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.

    Британия и Канада выразили готовность последовать примеру Европы при условии, что ЕС реализует свой план – этот вопрос станет ключевым на переговорах между Стармером и Де Вевером в пятницу.

    Ранее Франция поддержала идею предоставления Киеву «репарационного кредита», но отказалась использовать замороженные в частных банках страны российские активы в этой схеме.

    Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями такого кредита для Украины. Венгрия заблокировала вариант финансирования Киева за счет выпуска евробондов на 90 млрд евро на заседании послов Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии заявил, что страна не готова передавать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    9 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев

    Полонист Стремидловский: Польша старается отойти от «украинской пропасти»

    Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев
    @ Suzanne Plunkett/AP/ТАСС,IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от визита на Украину по приглашению Владимира Зеленского, поскольку Варшава не рассматривает Киев как равноправного партнера. Но на Банковой все равно попытаются задействовать польского лидера в своих политических играх, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский.

    «Навроцкий не едет в Киев, чтобы не участвовать в политических играх Банковой. Это вопрос имиджа и чести. В последние годы мы видели, как к Зеленскому, выступающему в роли радушного хозяина, приезжали высокопоставленные западные политики», – сказал полонист Станислав Стремидловский.

    «Польский лидер дал понять, что не рассматривает Украину как равноправного партнера. Он не допускает покровительственный тон Киева в отношении Варшавы. Более того, Навроцкий постоянно указывает на неблагодарность украинских политиков, которые должны быть признательны Польше за помощь», – указал спикер.

    В этой связи примечательно, что польских представителей не пригласили на саммит в Лондон, где Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Впрочем, отказ Навроцкого и неприглашение Варшавы за стол переговоров не стоит связывать напрямую, считает эксперт.

    «Польша стремится дистанцироваться от Киева. Этот процесс начался еще после вступления Дональда Туска в должность премьера в декабре 2023 года. Уже тогда стало понятно, что республика старается отойти от «украинской пропасти». Сейчас мы увидим продолжение этой тенденции», – продолжил аналитик.

    «Между тем, Зеленский уже заявил, что готов ехать в Варшаву, если получит запрос. Формально политес соблюден. Думаю, далее их спор по поводу первого визита будет похож на перетягивание «дипломатического каната», – резюмировал Стремидловский.

    Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач сообщил, что польский лидер Кароль Навроцкий отказался от визита на Украину по приглашению Владимира Зеленского. Их встреча пройдет в Варшаве.

    «Мы рады, что связь с Польшей важна для президента Украины. Для нас также ценны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы прорабатываем дату встречи в Варшаве путем открытых и активных дипломатических контактов», – написал Пшидач в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Киев ценит поддержку, которую Варшава указывает украинским беженцам и в сфере оказания гуманитарной помощи. «Украина уважает Польшу», – приводит его слова телеканал Wpolsce24.

    Несколькими днями ранее Навроцкий заявлял, что отношения Варшавы и Киева должны строиться на паритетной основе. «Нельзя гарантировать реализацию украинских требований за счет польских интересов», – указывал он. Польша продолжит оказывать поддержку Украине, но будет руководствоваться национальными приоритетами, указал президент. По его словам, если Зеленский ожидает иного, то он ошибается.

    9 декабря 2025, 01:01 • Новости дня
    Полянский обвинил Европу в подрыве мирных усилий России и США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители европейских стран, поддерживающие власти на Украине, препятствуют диалогу Москвы и Вашингтона о мирном урегулировании, несмотря на недавние контакты в Кремле и планы США. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

    Европейские союзники Владимира Зеленского «заняты торпедированием» мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинское руководство пытается любой ценой удержаться у власти, пренебрегая правами человека, а европейские партнеры Киева всеми способами стараются не допустить провала антироссийского проекта.

    Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что европейские страны подрывают «дух Анкориджа» и мешают продвижению диалога Москвы и Вашингтона. «История станет им за это безжалостным судьей», – заявил дипломат.

    Ранее Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, прибывшим для обсуждения американского плана по урегулированию на Украине. Как рассказал Путин, Вашингтон представил России 27 пунктов, разделенных на четыре пакета, предложив обсуждать их поэтапно.

    В конце ноября США объявили о подготовке собственных предложений по урегулированию, а Москва подтвердила готовность к диалогу и участие в дискуссионной платформе в Анкоридже.

    По словам Путина, план США мог бы лечь в основу итоговых договоренностей, однако пока документ подробно с Россией не обсуждается, поскольку США не получили согласия от Киева.

    Президент России также выразил мнение, что Украина и ее союзники до сих пор испытывают иллюзии относительно боевых успехов и рассчитывают нанести Москве поражение на поле боя. По его словам, такая позиция обусловлена отсутствием объективных данных о ситуации на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, которое влияет на американский агробизнес.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты 9 декабря получат обновленный мирный план, созданный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США.

    8 декабря 2025, 21:19 • Новости дня
    Юрист назвал размер штрафов за проживание не по месту регистрации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Адвокат Евгений Гибудуллин из бюро «МУР» предупредил: за несоответствие места жительства адресу регистрации предусмотрены серьезные санкции.

    Юридические риски при проживании не по месту регистрации серьезны, сказал Гибудуллин в беседе с телеканалом 360. По его словам, по административному кодексу, если гражданин проживает на новом месте более 90 дней без регистрации или более семи дней без прописки после переезда, ему грозит штраф от двух до пять тыс. рублей в зависимости от региона.

    Собственники и наниматели жилья также могут заплатить штраф от двух до пяти тыс. рублей, а для юридических лиц санкции достигают 800 тыс. рублей. По словам Гибудуллина, при фиктивной регистрации человек рискует получить штраф до 500 тыс. рублей или лишиться свободы на срок до пяти лет согласно УК РФ.

    «К ответственности привлекут не только несостоявшегося жильца, но и собственника помещения, если будет установлено, что он знал об отсутствии намерения регистрируемого лица фактически проживать в помещении», – заявил адвокат.

    Также среди последствий называются ограничения при получении медицинских или образовательных услуг, запрет на оформление пособий, сертификатов и различных льгот. Юрист советует гражданам регистрироваться по фактическому месту жительства своевременно.

    Ранее в России предложили выдавать таксистам разрешения на перевозку пассажиров вне зависимости от места постоянной регистрации, чтобы они могли работать в различных регионах России.

    8 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский назвал кандидатов на пост главы своего офиса

    Зеленский назвал Шмыгаля, Буданова и Федорова кандидатами на пост главы офиса

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые озвучил список кандидатов на должность главы своего офиса, куда вошли в том числе министр обороны Денис Шмыгаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а также глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов в России).

    Владимир Зеленский впервые назвал претендентов на должность главы своего офиса после отставки Андрея Ермака, передает ТАСС.

    Как сообщает украинское издание «Новости. Live», в новый список вошли министр обороны Денис Шмыгаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, первый замглавы МИД Сергей Кислица, глава ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы офиса Зеленского по военным вопросам Павел Палиса.

    Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров названы числами кандидатов на пост главы офиса Зеленского.

    Между тем, премьер-министр Украины Юлия Свириденко принимала участие в тайном совещании по смещению Андрея Ермака.

    Влиятельные украинские чиновники координировали действия по снятию Ермака с должности главы офиса Зеленского.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    Издание Economist сообщило, что Ермак был «вне себя», когда покидал пост главы офиса Зеленского.

    8 декабря 2025, 22:46 • Новости дня
    Военкор сообщил о сбитом украинском Су-27 на Запорожском направлении

    Поддубный: ВС России сбили украинский истребитель Су-27

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский истребитель Су-27 под управлением подполковника ВСУ Евгения Иванова был уничтожен ВС России, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Российские военнослужащие сбили украинский истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов, сообщил в Telegram-канале Поддубный.

    По его данным, самолет был уничтожен на Запорожском направлении в зоне СВО.

    Потерю Су-27 и гибель пилота позже подтвердили Воздушные силы Украины, передает РБК. В заявлении украинского ведомства отмечается, что в полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов. Сообщается, что Иванов являлся старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации ВСУ.

    Ранее истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины уничтожен на запорожском участке в августе.

    В феврале авиция ВКС России сбила украинский Су-27. 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    9 декабря 2025, 00:55 • Новости дня
    Конгрессвумен потребовала прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь

    Конгрессвумен Луна потребовала прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь

    Конгрессвумен потребовала прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала прекратить выделение Украине денежных средств из-за рейдов на церкви и задержаний священников.

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала прекратить финансовую помощь Украине, передает ТАСС.

    Она заявила, что на Украине регулярно проходят рейды на церкви, задерживаются священнослужители и подвергаются гонениям отдельные христианские конфессии.

    В своей публикации в соцсети Луна подчеркнула: «Если правительство сажает в тюрьмы христиан, почему мы все еще отправляем ему сотни миллионов долларов без надзора? Прекратите финансирование. Потребуйте подотчетности».

    Луна также раскритиковала планы США выделить 400 млн долларов Украине и напомнила, что президент Владимир Зеленский, по ее словам, игнорирует предложения Дональда Трампа по мирным соглашениям.

    Она заявила, что украинские власти, по ее мнению, замешаны в коррупции и отмывании денег, поэтому, по ее словам, выделять средства Украине из оборонного бюджета недопустимо.

    Проект военного бюджета США предусматривает, что в 2026 и 2027 годах Украина должна получать по 400 млн долларов ежегодно. Вопрос о продолжении военной и финансовой поддержки Киева вызывает все больше споров среди американских законодателей.

    На Украине после госпереворота 2014 года участились преследования Украинской православной церкви, напоминает агентство. Власти на местах лишают церковь аренды земли под храмами, сторонники ПЦУ силой захватывают храмы, а священнослужителей обвиняют в госизмене.

    В августе Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск о полном запрете УПЦ и передаче ее имущества государству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ООН выразили тревогу по поводу ограничения свободы вероисповедания для Украинской православной церкви на Украине.

    Сторонники Православной церкви Украины захватили силой храм Украинской православной церкви в селе Миньковцы Ровненской области.

    В Киеве начались первые слушания по иску о запрете канонической Украинской православной церкви и передаче ее имущества государству.

    8 декабря 2025, 23:46 • Новости дня
    Трамп напомнил о прекращении финансирования Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп напомнил журналистам, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят положить конец гибели людей на Украине, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с журналистами на круглом столе по вопросам поддержки американских фермеров он отметил: «Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось».

    Позже глава Белого дома подчеркнул, что США больше не оказывают Киеву финансовую помощь, но продолжают уделять внимание гуманитарным аспектам кризиса, чтобы попытаться урегулировать конфликт.

    Трамп также указал, что предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом предоставила Киеву 350 млрд долларов, тогда как нынешние власти США сосредоточились на вопросах гуманности и времени на политическое урегулирование. Президент отметил: «Я им ничего не дал».

    По его словам, сейчас штатам важно понять, можно ли остановить убийства на Украине и добиться мирного решения ситуации дипломатическим путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что девятого декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Москва заявила, что не знает результатов переговоров между Вашингтоном и Киевом, которые прошли во Флориде.

    Зеленский также рассказал, что для реализации программы PURL на Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, а на текущий год пока не хватает 800 млн долларов.

    8 декабря 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин обновил состав СПЧ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о ротации состава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    В обновленный состав вошли председатель «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков, а также председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, сообщается в Telegram-канале СПЧ

    Согласно указу, из состава Совета выведены Кирилл Вышинский (посмертно), Николай Иванов, Ирина Киркора, Роман Романов и Игорь Юргенс.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
