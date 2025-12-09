  • Новость часаСийярто сообщил о переезде оператора «Турецкого потока» в Венгрию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев
    Саркози рассказал о «превративших тюрьму в ад» соседях
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    В Ивановской области разбился транспортный самолет Ан-22
    Глава Евросовета попросил США не вмешиваться в дела Европы
    Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI
    Сийярто сообщил о переезде оператора «Турецкого потока» в Венгрию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    4 комментария
    9 декабря 2025, 13:44 • Новости дня

    Кошта сообщил о главной теме саммита ЕС в декабре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финансирование Украины в 2026–2027 годах, для чего Еврокомиссия предлагает экспроприировать замороженные активы России, станет главной темой саммита ЕС 18–19 декабря, говорится в открытом пригласительном письме, которое отправил глава Европейского совета Антониу Кошта лидерам стран сообщества.

    Саммит Евросоюза, который состоится 18–19 декабря, будет сосредоточен на вопросах финансирования Украины в 2026–2027 годах, передает ТАСС

    Глава Европейского совета Антониу Кошта в открытом письме лидерам стран ЕС отметил, что обсуждение этой темы станет центральным пунктом встречи.

    «Мы начнем с дискуссии по Украине. На Европейском совете в октябре мы обязались обеспечить финансовые потребности Украины на 2026–2027 годы, в том числе для ее военных и оборонных усилий. На следующей встрече мы должны решить, основываясь на подготовительной работе, как выполнить это обязательство», – говорится в письме Кошты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил причину нежелания стран Евросоюза конфисковывать российские активы. США решили «вылечить» Европу от страха перед Россией в вопросе судьбы активов.

    Парламент Бельгии ранее аплодировал решению отклонить передачу российских активов Еврокомиссии.

    8 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Издание Independent пишет, что Макрон заявил, что у Европы имеются «козыри» в обсуждении пути урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Макрон особо выделил существование «позитивных сигналов» в ходе последних переговоров. Он отметил, что европейские страны продолжают оказывать поддержку Украине и стремятся к мирному разрешению конфликта. Макрон также подчеркнул важность сближения позиций между Европой и США для выработки единой стратегии в отношении будущих шагов по украинскому вопросу.

    Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил о грядущих серьезных потерях для Европы из-за конфликта на Украине.

    Стенограмма переговоров между Владимиром Зеленским и лидерами ЕС стала общедоступной, что вызвало недовольство участников, обвинения в адрес США в предательстве и вопросы о том, кто организовал утечку.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц собрались на встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить переговоры между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    Комментарии (15)
    9 декабря 2025, 10:41 • Новости дня
    Глава Евросовета попросил США не вмешиваться в дела Европы

    Глава Евросовета Кошта попросил Трампа не вмешиваться в дела Европы

    Глава Евросовета попросил США не вмешиваться в дела Европы
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела, указав на угрозу суверенитету Европы, пишет Guardian.

    Антониу Кошта предупредил администрацию Дональда Трампа о недопустимости вмешательства США в дела Европы, передает The Guardian.

    Он отметил, что новая американская национальная стратегия безопасности, опубликованная на прошлой неделе, представляет собой «угрозу вмешательства в европейскую политику» и попытку ослабить Евросоюз. В документе указывается, что США будут поддерживать сопротивление в странах ЕС для «коррекции нынешней траектории».

    Кошта отдельно подчеркнул: «Союзники не угрожают вмешательством во внутренние политические выборы союзников. США не могут заменить собой Европу в ее видении свободы выражения мнений. Европа должна быть суверенной». Эксперты заявили, что политика администрации Трампа фиксирует отказ от прежних принципов трансатлантических отношений и открыто поддерживает националистические силы в Европе.

    Аналитики отмечают, что впервые США официально объявили поддержку крайне правых и националистических сил на выборах в странах Европы – в частности, апрельских парламентских выборах в Венгрии. По оценкам специалистов, это решение вызвало одобрение Кремля и новые трения между Брюсселем и Вашингтоном, особенно после штрафа в 120 млн долларов, наложенного Евросоюзом на соцсеть X Илона Маска.

    Немецкий эксперт Николя фон Ондарца заявил, что документ «доказывает радикальное изменение американской стратегии в отношении Европы», а директор Института международных дел Италии Натали Точчи объясняет: «Курс администрации Трампа делит и ослабляет Европу, пользуясь поддержкой националистических движений». Тем временем руководство Германии заявило, что не считает нужным разрывать отношения с США по этому поводу, но требуется прагматичный пересмотр европейской стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил нежелание стран Евросоюза конфисковывать российские активы. США решили вылечить Европу от страха перед Россией. Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу российских активов Еврокомиссии.

    Комментарии (21)
    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    Комментарии (3)
    9 декабря 2025, 09:51 • Новости дня
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Япония отказалась участвовать в европейском плане передачи Украине замороженных российских госактивов, подчеркнув невозможность выделить сумму около 30 млрд долларов на эти цели, сообщило Politico.

    Япония отказалась поддержать инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования Украины, передает Politico.

    На встрече министров финансов G7 Токио отверг просьбу Брюсселя поддержать план выплаты Украине денежных средств, полученных за счет российских активов, находящихся в банке Euroclear в Бельгии.

    Япония заявила, что не сможет использовать примерно 30 млрд долларов замороженных российских активов на своей территории для предоставления займа Украине, отметили два дипломата ЕС. По их словам, отказ Японии продиктован нежеланием действовать вразрез с позицией США, которые выступают против конфискации замороженных активов России.

    Напомним, Европейская комиссия добивается согласия стран ЕС на использование до 210 млрд евро замороженных средств до саммита 18 декабря, однако Бельгия опасается, что ей придется возмещать всю сумму в случае возврата денег России.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер настаивает, что участие других стран G7 снизит риски ответных мер со стороны России против самой Бельгии. Тем не менее США и Япония отказались присоединиться к европейской схеме, оставив ЕС основным источником финансирования для Украины. В ходе встречи представитель США заявил, что поддержка Украины будет прекращена после выдачи последних траншей займа, согласованного администрацией Байдена.

    Страна сталкивается с дефицитом бюджета почти 71,7 млрд евро, а уже с апреля 2025 года правительству Украины придется сокращать расходы, если не поступят новые средства. Министры финансов G7 в совместном заявлении подчеркнули, что продолжат искать способы финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов, однако любые решения будут соответствовать национальным законодательствам.

    Глава Минфина Японии Сацуки Катаяма уточнил, что использование российских активов невозможно из-за юридических сложностей, а анонимные официальные лица отмечают: позиция Токио во многом связана с отказом США использовать эти активы для Украины. Президент Дональд Трамп дал понять, что намерен применить российские средства как инструмент давления на переговоры с Владимиром Путиным и предлагал вернуть их России частично, а остальное использовать для инвестиций в Украину.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по-прежнему поддерживает использование российских активов для поддержки Украины.

    «Наш проект репарационного займа сложен, но его суть – увеличить цену войны для России», – заявила она после встречи с Владимиром Зеленским, Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.

    Британия и Канада выразили готовность последовать примеру Европы при условии, что ЕС реализует свой план – этот вопрос станет ключевым на переговорах между Стармером и Де Вевером в пятницу.

    Ранее Франция поддержала идею предоставления Киеву «репарационного кредита», но отказалась использовать замороженные в частных банках страны российские активы в этой схеме.

    Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями такого кредита для Украины. Венгрия заблокировала вариант финансирования Киева за счет выпуска евробондов на 90 млрд евро на заседании послов Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии заявил, что страна не готова передавать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    Комментарии (6)
    9 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС»

    Фон дер Ляйен назвала изъятие 210 млрд евро российских активов защитой ЕС

    Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов под «репарационный кредит» ключевым актом для защиты Евросоюза.

    Европейская комиссия рассматривает экспроприацию российских активов как «ключевой акт для обороны» Евросоюза, передает ТАСС. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам видеоконференции международной коалиции в Лондоне.

    По ее словам, «обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза».

    Фон дер Ляйен пояснила, что в рамках схемы «репарационного кредита» Еврокомиссия намерена использовать заблокированные российские активы, денежная стоимость которых составляет порядка 210 млрд евро. Из них 185 млрд размещены в бельгийском депозитарии Euroclear, однако Бельгия требует юридических гарантий компенсации возможных убытков от ответных российских мер.

    На предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят этот вопрос, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Ранее российский посол в Бельгии Денис Гончар предупредил, что любые попытки экспроприировать российские активы будут расценены как воровство.

    Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями кредита Киеву.

    Франция поддержала предоставление Украине так называемого «репарационного кредита», но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

    Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае конфискации Россия будет добиваться возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    Комментарии (9)
    8 декабря 2025, 14:34 • Новости дня
    Датская прокуратура закрыла дела по обвинению россиянки в шпионаже
    Датская прокуратура закрыла дела по обвинению россиянки в шпионаже
    @ Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Дании не будут передавать дело гражданки России, задержанной в июне 2024 года по подозрению в содействии российской разведке, в суд, пишет агентство Ritzau.

    По информации Ritzau, прокуратура страны пришла к выводу, что представленных доказательств недостаточно для обвинительного приговора, передает ТАСС. Датская служба безопасности ранее информировала о задержании женщины на острове Зеландия по подозрению в причастности к незаконному движению денежных потоков из российских государственных фондов. Ей вменялось содействие иностранной разведке в Дании, однако после допроса подозреваемую отпустили.

    Согласно заявлению прокуратуры, дело теперь полностью закрыто на основании имеющихся материалов, поскольку перспективы признания женщины виновной судом отсутствуют. Женщина до 2022 года возглавляла консультационный центр для русскоязычных и занималась оказанием юридической поддержки.

    Российское посольство в Дании, в свою очередь, выражало недовольство публикациями местных СМИ, посвященными расследованиям в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. В диппредставительстве отмечали, что такие публикации основаны на данных разведывательных служб и направлены на разобщение российской диаспоры.

    В посольстве подчеркивали, что фактов противоправных действий организаций российских соотечественников в Дании выявлено не было. Российские дипломаты призвали датские власти прекратить преследование по национальному признаку.

    Комментарии (1360)
    9 декабря 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении
    Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США высказал обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности, отдельно отметив штраф для платформы X (ранее Twitter, заблокирована в России) как тревожный сигнал.

    В ходе встречи с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме Дональд Трамп резко раскритиковал политический курс Евросоюза, передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась».

    Отдельно американский президент раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать платформу X.

    По словам Трампа, штрафные меры против X являются неприятным решением Брюсселя, которое, по его мнению, несправедливо, и Европа должна действовать предельно осмотрительно в подобных вопросах.

    5 декабря, Еврокомиссия оштрафовала X на 120 млн евро за нарушение европейских цифровых правил. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье пояснил, что X обвиняют в нарушении норм транспарентности, а система платной синей верификации вводит пользователей в заблуждение, поскольку верификацию могут приобрести все желающие без достаточной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, негативно влияющим на американский агробизнес.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Комментарии (6)
    8 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Economist: Север Европы возмущен помощью Киеву

    Economist: Север Европы возмущен неравным бременем помощи Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Северной Европы выражают недовольство из-за того, что основное бремя помощи Киеву ложится именно на них, пишет Economist.

    В материале Economist отмечается, что правительства этих государств все больше раздражаются, поскольку помощь Украине распределяется неравномерно внутри Евросоюза, передает РИА «Новости». Журнал напоминает о недавней поддержке: Германия перечислила 100 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры, а власти Нидерландов выделили Киеву 250 млн евро на приобретение вооружения.

    Издание подчеркивает, что обсуждение конфискации замороженных российских активов становится для ЕС «важным испытанием решимости», а возможность такого решения может вызвать «глубокий внутренний разлом» в европейском объединении.

    Газета Financial Times писала, что глава правительства Германии Фридрих Мерц опасается, что стране придется взять на себя основные финансовые расходы на поддержку Киева в 2026 году из-за ограниченных возможностей других ключевых союзников.

    Ранее власти Нидерландов решили выделить Украине 700 млн евро военной помощи.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 14:22 • Новости дня
    Додик заявил о будущих серьезных потерях Европы из-за Украины

    Додик: Европа по итогам украинского конфликта потеряет больше всех

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа понесет наибольшие потери по итогам конфликта на Украине, заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

    «Я абсолютно согласен с президентом Путиным, который сказал, что у Европы нет необходимых мышц, чтобы воевать с Россией. Поэтому его послание, президента Путина, честное и прямое. Вы пробуйте, если хотите, но мы ничего делать не будем», – заявил Додик, комментируя возможность военного столкновения России и Европы, передает ТАСС.

    Додик подчеркнул, что, по его мнению, Россия участвует в конфликте не ради захвата чужих территорий, а потому что исторически эти земли всегда принадлежали ей. Он отметил, что решения советских лидеров часто расходились с исторической правдой, вследствие чего Крым и часть Украины сейчас «вернулись туда, где должны находиться».

    Он также заявил, что в конфликте участвует не только политика, но и «православная душа русского народа». По словам Додика, между народами на Украине и в России всегда существовало единство ценностей, однако события на Балканах показали, что у бывшей Югославии и России разные пути.

    Додик отметил, что Европа уже сталкивается с серьезными экономическими трудностями, а ее лидеры не в состоянии изменить ситуацию. Он обратил внимание на низкие рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув, что их поддержка крайне невысока.

    По мнению Додика, когда президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорятся, начнется процесс краха европейских элит. Додик считает, что этот процесс уже запущен и его нельзя остановить.

    МИД России сообщал, что европейские страны за четыре года из-за введенных антироссийских санкций понесли совокупные экономические потери, достигшие 1,6 трлн евро.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    В ЕС усмотрели планы вмешательства в дела Европы в Стратегии нацбезопасности США

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Евросовета Антониу Кошта выразил тревогу по поводу новой Стратегии нацбезопасности США, указав на попытки Вашингтона влиять на политику континента и определять допустимые партии.

    ЕС увидел в новой Стратегии национальной безопасности США признаки вмешательства во внутренние дела Европы, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта, передает ТАСС.

    По его словам, Евросоюз не намерен мириться с попытками извне влиять на политическую жизнь континента и решать за европейских граждан, какие партии следует поддерживать.

    Во время выступления в Брюсселе Кошта отметил: «Мы не приемлем угроз вмешательства в политическую жизнь Европы. США не должны подменять собой европейских граждан, чтобы решать, какие политические партии являются хорошими, а какие – плохими».

    В связи с этим Кошта также прокомментировал реакцию Вашингтона на штраф в 120 млн евро, который Еврокомиссия наложила на социальную сеть X. Американские власти ранее упрекнули Брюссель в нарушении свободы слова, однако Кошта подчеркнул, что свобода слова не должна сопровождаться нарушениями права граждан ЕС на доступ к информации. Как именно X нарушает это право, глава Евросовета не пояснил.

    Ранее WSJ сообщил, что публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась с отдельными замечаниями новой американской доктрины национальной безопасности по поводу роли Европы в собственной обороне.

    Напомним, Белый дом отметил приоритетом для США желание, чтобы европейские страны сами брали на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 01:08 • Новости дня
    Пушков сообщил о росте противоречий между США и Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Разногласия между Соединенными Штатами и Евросоюзом выходят за рамки украинского вопроса, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Между США и странами Евросоюза растет число противоречий по самым разным вопросам, рассказал российский сенатор Алексей Пушков, передает РИА «Новости». По его словам, это уже не только разногласия по событиям на Украине, которые отразились в новой Стратегии национальной безопасности США, но и вопросы торговли, тарифной политики, споры о базовых ценностях и различные подходы к отношениям с Москвой.

    Пушков особо подчеркнул, что сегодня к этим разногласиям добавился конфликт вокруг европейской цензуры, которую либеральные круги в ЕС распространяют и на американские платформы. В этой связи сенатор обратил внимание, что в администрации бывшего президента США Дональда Трампа усиливается раздражение по поводу поведения евробюрократии в Брюсселе.

    По его мнению, если ситуация будет развиваться в том же русле, Евросоюз рискует стать для США не только бывшим союзником, но и противником, а при возвращении Трампа во власть – даже недругом, как это уже произошло в конфликте с Илоном Маском. Сенатор напомнил, что мировая история знает немало неожиданных политических перемен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с законодательством Европы, который негативно влияет на агробизнес в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что государства Европы располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единству с США.

    Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, созданный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп пообещал изменить правила ЕС для американских фермеров

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе обсуждения поддержки фермеров Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, негативно влияющим на американский агробизнес.

    Во время круглого стола по вопросам поддержки американских фермеров, передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с порядками Европейского Союза, которые, по его словам, вредят американским производителям.

    По сообщениям, поводом стали жалобы участника встречи на принятый в ЕС регламент по борьбе с обезлесением, который, как утверждается, навязывается американцам.

    Трамп ответил на замечания, заявив: «Дайте мне пару абзацев или около того. Нам нужно провести подробное исследование, и я быстро добьюсь того, чтобы это изменили».

    Президент добавил, что правила ЕС преподносят новые сложности торговле и обходятся американской стороне в миллиарды долларов, несмотря на постоянную помощь Европе со стороны США.

    Экологические стандарты ЕС при торговле делают выход американских фермеров на европейский рынок зависимым от строгих требований, что увеличивает издержки и влияет на условия контрактов. Такие ограничения могут ограничивать экспорт сельскохозяйственной продукции из США и повышать ее стоимость для покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговое соглашение между Евросоюзом и США наносит серьезный ущерб европейскому сельскохозяйственному сектору. Евросоюз отказывается от российских удобрений, которые пользуются высоким спросом во всем мире.

    США увеличивают закупки российских удобрений на фоне санкционного давления. Европа рискует оказаться зависимой не только от американского СПГ, но и от американских удобрений. Брюссель в стремлении уйти от российской зависимости попадает под экономическое влияние Вашингтона.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 10:21 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о призыве ЕЦБ пересмотреть планы Италии по золотому запасу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский центральный банк повторно предложил итальянским властям пересмотреть идею о признании золотого запаса страны собственностью народа, отметив неясность назначенной в документе цели, несмотря на недавнее повышение цен на золото и призывы некоторых депутатов официально закрепить новый статус резерва, пишет Bloomberg .

    Европейский центральный банк повторно обратился к правительству Италии с просьбой отказаться от идеи закрепить в законодательстве, что золотые резервы страны принадлежат народу, передает Bloomberg.

    В официальном заключении ЕЦБ говорится, что несмотря на предложения по изменению документа, его конкретные цели остались непонятными для регулятора.

    «Ввиду отсутствия объяснения предназначения пересмотренного нормативного положения, итальянским властям предлагается повторно рассмотреть это положение, а также учитывать сохранение независимости Банка Италии в рамках задач Европейской системы центральных банков», – заявили в ЕЦБ.

    Поправку предложили депутаты правоцентристской коалиции Джорджии Мелони после скачка цен на золото. Она подтверждает, что золотыми резервами управляет и распоряжается Банк Италии, но формально они принадлежат итальянскому народу.

    Банк Италии держит порядка 2 452 тонн золота – это третий по объему запас в мире после США и Германии. Итальянское министерство финансов обратилось в ЕЦБ за оценкой обновленной версии поправки, что стало поводом для новой реакции регулятора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основными странами, которые обеспечивают кредит Украине за счет доходов от замороженных российских активов, стали члены Евросоюза, а также Британия и США.

    Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов «ключевым актом» для способности Евросоюза вести собственную оборону.

    Итальянский бизнес ранее выразил желание вернуться на российский рынок несмотря на санкции и политические разногласия.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 13:22 • Новости дня
    Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI
    Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия начала расследование по подозрению в нарушении Google антимонопольных правил ЕС из-за использования контента издателей и авторов для искусственного интеллекта, пишет Politico.

    Европейская комиссия открыла антимонопольное расследование против Google по подозрению в нарушении правил конкуренции, передает Politico.

    Власти намерены выяснить, предоставлял ли Google себе преимущество за счет доступа к материалам интернет-издателей и видео на YouTube для разработки своих AI-моделей, не предлагая создателям компенсации и не обеспечивая возможность отказа от использования их контента.

    В заявлении комиссии отмечается обеспокоенность тем, что Google мог применять нечестные условия к издателям и авторам, чтобы внедрять AI-сервисы на страницах поисковых результатов, снижая посещаемость новостных сайтов. Ведомство также проверит, тренирует ли компания свои генеративные AI-модели на видео и других материалах YouTube без компенсации авторам.

    Поводом к проверке стал запуск Google поисковых результатов на базе искусственного интеллекта, приведший к сокращению аудитории онлайн-изданий. Ранее, в сентябре, Google оштрафовали почти на 3 млрд евро за злоупотребления на рынке онлайн-рекламы. Компания предложила технические меры для устранения нарушений, однако отказалась выполнить требование о разделении бизнеса, выдвинутое еврокомиссаром по вопросам конкуренции Терезой Рибейрой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия решила оштрафовать Apple и Meta на фоне торговой войны.

    ЕС анонсировал ответные меры против технологических гигантов из США.

    В январе 2025 года ЕС приостановил штрафы для Apple, Google и Meta.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 10:51 • Новости дня
    Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за шаров контрабандистов

    Власти Литвы объявили экстремальную ситуацию из-за угрозы шаров контрабандистов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Литвы приняли решение о введении экстремальной ситуации на фоне опасных запусков зондов с сигаретами, угрожающих авиаперевозкам и координации служб.

    Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации из-за участившихся запусков с территории Белоруссии метеорологических зондов с контрабандными сигаретами, передает ТАСС.

    Эти воздушные шары пересекают границу и создают угрозу гражданской авиации, а также национальной безопасности страны. Сообщается, что решение принято на заседании кабинета министров.

    Режим экстремальной ситуации позволит ускорить реакцию на инциденты и упростить юридические процедуры, в отличие от чрезвычайного положения, при котором допускается ограничение конституционных прав граждан.

    С начала года в Литве зафиксировали более 600 случаев пересечения границы этими шарами, а также около 200 инцидентов с беспилотниками. По данным МВД, из-за этих нарушений были вынуждены изменить маршруты или задержаться более 320 авиарейсов для почти 50 тыс. пассажиров. Международные аэропорты Вильнюса и Каунаса многократно закрывались, в сумме более чем на 60 часов.

    Ранее авиасообщение в аэропорту Вильнюса было приостановлено из-за появления в небе подозрительных навигационных объектов, похожих на воздушные шары.

    В конце ноября аэропорт Вильнюса останавливал работу из-за воздушных шаров с контрабандой из Белоруссии.

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал действия Вильнюса провокацией ради получения дополнительных средств от Евросоюза.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 22:46 • Новости дня
    Франция и Хорватия подписали договор о поставке гаубиц и модернизации истребителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж и Загреб заключили соглашения об отправке 18 гаубиц Caesar и обновлении 12 истребителей Rafale на сумму 320 млн евро.

    Франция и Хорватия заключили ряд оборонных соглашений, передает ТАСС. Речь идет о закупке Загребом 18 самоходных гаубиц Caesar и о модернизации двенадцати истребителей Rafale, которые были приобретены у Франции в 2021 году.

    Последний самолет был передан Хорватии в апреле текущего года. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стороны подписали заявление о намерении проводить обновление Rafale по стандартам, применяемым во французских воздушно-космических силах.

    Финансовая сторона сделки по гаубицам оценивается в 320 млн евро, и ее реализация пройдет в рамках механизма SAFE, созданного для совместных оборонных инициатив Европы.

    Также в ходе встречи между МИД двух стран подписан план по стратегическому партнерству на 2026-2028 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская компания Safran согласилась передать все технологии Индии для создания двигателя для истребителя пятого поколения AMCA.

    Франция подписала соглашение с Украиной на продажу большого количества вооружений, включая 100 истребителей Rafale, но эксперты считают, что Украина не получит эти самолеты в ближайшие годы.

    Мария Захарова назвала договоренности между Киевом и Парижем крупнейшей аферой современной истории.


    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном
    Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России ключевым для «обороны ЕС»
    Bloomberg: Япония создает «ракетный архипелаг» возле Тайваня
    Названы лучшие игристые вина России
    Долина прошла психиатрическую экспертизу по делу о квартире
    Выбрана самая красивая девочка России

    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину

    Уже второй российский СПГ-проект начал продавать подсанкционный газ в Китай, причем в том же китайском терминале, что и первый продавец – «Арктик СПГ 2». Это все больше говорит о политических договоренностях на высшем уровне, нежели о коммерческих подвижках самих поставщиков, считают эксперты. Ждать снятия санкций от США по нашему СПГ – утопично. Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Перейти в раздел

    В России появилось новое поколение героев и защитников

    В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Назначение уроженца СССР предрекает «Моссаду» тяжелые времена

    Внешняя разведка Израиля («Моссад») получит нового руководителя – им станет уроженец Белорусской ССР Роман Гофман. Почему в Израиле его считают героем, какую роль отводит новому главе разведки политическое руководство Израиля – и почему само это назначение несет «Моссаду» мало хорошего? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации