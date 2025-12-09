  • Новость часаЭкипаж «Союза МС-27» успешно вернулся на Землю
    9 декабря 2025, 09:32 • Новости дня

    Из США в Россию депортировали обвиняемого в мошенничестве россиянина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвиняемого в крупном мошенничестве российского гражданина Заира Сямиуллина депортировали из Соединенных Штатов в Россию, сообщили в российской Генпрокуратуре.

    Сямиуллин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, депортирован из США, в Домодедово его задержали правоохранители, указали в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие предполагает, что Сямиуллин обманом убедил женщину-инвестора вложить более 123 млн рублей в бизнес-проекты по производству пищевой продукции и пластиковых труб в 2010 и 2012 годах. После получения денег мужчина скрылся и средства не вернул, в результате чего был объявлен в международный розыск.

    Генпрокуратура уточнила, что депортация и задержание подозреваемого направлены на привлечение его к ответственности по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее в понедельник чартерный рейс с примерно 50 депортированными гражданами России, Ирана и ряда арабских стран отправился из США с пересадками в Египте и Кувейте.

    Напомним, Соединенные Штаты приостановили предоставление убежища до введения тщательной проверки всех кандидатов.

    7 декабря 2025, 14:46 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    США обещают заключить с Россией «железобетонное соглашение» в случае достижения договоренностей, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину он привел слова представителей администрации Дональда Трампа: «Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно», передает РИА «Новости».

    Как пояснил Ушаков, переговорщики из США тесно связаны с Трампом и строго придерживаются его указаний. Белый дом, по его словам, подчеркивает отличие своей позиции от подхода прежней администрации, которую в Москве считают инициатором конфликта на Украине. Переговоры Москвы и Вашингтона касаются долгосрочного урегулирования ситуации – вопрос перемирия не стоит.

    Помощник президента отметил, что большой прогресс на фронте обеспечил России более выгодные условия для переговоров с американской делегацией, которая прибыла в Кремль. Стороны продолжают работу над спорными пунктами, затрагивающими судьбу возможного будущего договора.

    Ранее власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    В пятницу Ушаков сообщил, что зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    8 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского

    Политолог Лукьянов: Зеленский не комментирует план США до переговоров с европейскими «друзьями»

    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский избегает комментировать американскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине до встречи с европейскими «друзьями». При этом на предстоящих переговорах в Лондоне лидеры Европы попытаются убедить его не соглашаться на односторонние уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом.

    «Жалобы Дональда Трампа на то, что Владимир Зеленский якобы не читал американский план, не стоит воспринимать буквально. Последний явно ознакомился с документом. Другое дело, что он придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими «друзьями», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Собеседник напомнил, что в понедельник в Лондоне должна пройти встреча Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца с Зеленским. Она состоится в непростой для Европы и Украины момент. «США, судя по всему, не собираются учитывать мнение лидеров ЕС по урегулированию конфликта и обращаться к ним до того, как будет достигнуто приемлемое с американской точки зрения соглашение», – указал политолог.

    «Европейцам же такое положение дел очень не нравится. Но у них чрезвычайно мало инструментов, чтобы изменить ситуацию: нет ни денег, ни своего оружия и, более того, политическое влияние ослаблено внутренними противоречиями», – детализировал аналитик. По его мнению, квинтэссенцией всех усилий ЕС станет поиск способа конфисковать российские замороженные активы. «Это единственные средства, которые Брюссель действительно может направить Киеву», – уточнил эксперт.

    «Я думаю, что в ходе переговоров в Лондоне европейские представители продолжат стимулировать и подбадривать Зеленского, чтобы он не шел на односторонние уступки. Впрочем, на Украине отдают себе отчет в том, что политикам в Европе не по силам оказать конкретную практическую поддержку», – рассуждает аналитик.

    «Другими словами, украинская сторона пытается добиться того, чтобы Евросоюз оказался частью переговорного процесса, потому что европейцы в большей степени отвечают тем представлениям, которые есть у Киева. Но в то же время киевские власти понимают, что не Европе принимать решения. Поэтому я сомневаюсь, что встреча в Лондоне принесет какой-то осязаемый результат», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. По его словам, Москву «устраивают» предложения США. «Россия, я думаю, предпочла бы получить всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает (мирный план). Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его народу план нравится, но он его еще не читал», – сказал американский лидер.

    На этом фоне секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, заявил, что в понедельник предоставит Зеленскому «полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах». «Мы работаем максимально интенсивно!» – заверил он.

    Напомним, встреча между украинской командой во главе с Умеровым и американцами прошла в Майами после возвращения Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера из Москвы. Примечательно, что вскоре после состоявшихся в Кремле переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами появились сообщения, согласно которым США пытаются заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных активов России в Европе.

    Отметим, ЕС выдвинул предложение об использовании средств для обеспечения «репарационного кредита» Украине в размере 90 млрд евро (105 млрд долларов) для покрытия экономических и военных потребностей страны в течение следующих двух лет. В конце декабря запланирована встреча лидеров Евросоюза, где будет решаться вопрос об одобрении этого предложения.

    По информации Politico, Еврокомиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению займа. Страны ЕС в индивидуальном порядке должны будут обязаться выделить миллиарды евро, чтобы гарантировать выплату Украине срочного кредита. Размеры гарантий рассчитываются в зависимости от валового национального дохода страны, говорится в материале.

    В то же время США оказывают влияние на некоторые государства объединения. Как писало агентство Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы эти деньги были использованы для достижения мира на Украине, а не для продолжения боевых действий. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что контроль над активами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но Штаты сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль.

    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    8 декабря 2025, 04:10 • Новости дня
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».

    По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    7 декабря 2025, 06:55 • Новости дня
    Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    Песков назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новой стратегии национальной безопасности США более не говорится о России как о «прямой угрозе», в Кремле считают это позитивным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Изменение стратегии национальной безопасности США, в которой Россия более не указана как «прямая угроза» и содержится призыв к сотрудничеству по стратегической стабильности, Кремль считает позитивным шагом, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Мы считаем это позитивным шагом».

    Он также подчеркнул, что Кремль намерен внимательно ознакомиться с документом и провести его анализ, чтобы понять все новые положения. Представитель Кремля добавил, что в обновленной стратегии содержится предложение наладить взаимодействие с Москвой в вопросах стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе.

    Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.

    7 декабря 2025, 15:26 • Новости дня
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе

    Политолог Рар: Главными площадками сражений Трампа с либералами Европы станут Польша и Германия

    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Столкновение идеологий США и Европы усиливается. Брюссель надеется, что правый поворот в Штатах будет подавлен американским глубинным государством. Пока же ЕС старается ограничить влияние Белого дома на собственную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Еврокомиссия наложила на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах.

    «На Западе не первый год бушует настоящая война между так называемыми глобалистами и традиционалистами. Последние в лице Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска одержали победу в США, однако в Евросоюзе сложилась совершенно иная ситуация. Здесь правые силы грубо затыкают сторонники либеральных ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Тем не менее Трамп и его команда попытались встать на защиту традиционалистов ЕС, из-за чего правящие в Брюсселе силы были повергнуты в состояние шока. Действия Вашингтона вынудили объединение начать бодаться с американцами за «свободу и демократию». Именно поэтому Брюссель и решил ввести цензуру на социальные платформы типа X (ранее Twitter, заблокирован в РФ)», – отмечает собеседник.

    «Но американцы ответят на подобные поползновения новыми ударами по Европе. Последуют болезненные реакции всех сторон. Это настоящая борьба двух идеологий. Главными площадками сражений станут Польша и Германия, где у власти пока еще пребывают либеральные силы, однако на смену им готовятся прийти правые партии, поддержка которых в обществе нарастает», – добавляет он.

    «Важно понимать еще одну особенность складывающегося конфликта: Дональд Трамп ни за что не простит либеральным политикам ЕС их поддержку Камалы Харрис. Что касается европейцев, то они так отчаянно оппонируют главе Белого дома лишь потому, что думают: в скором времени его сметет глубинное государство Штатов», – заключил Рар.

    Ранее Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах. Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц. Также Брюссель не устраивает отсутствие полного доступа к публичным данным на платформе.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов».

    Между тем заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что реализация ЕС собственных технологических правил подрывает трансатлантическое единство, пишет Politico. «Страны Европы не могут полагаться на США в вопросах собственной безопасности и в то же время решительно подрывать безопасность самих США посредством неизбранного, недемократического и нерепрезентативного ЕС», – сказал он.

    Что касается реакции самого Илона Маска на произошедшее, то она оказалась не менее бурной. Так, предприниматель в соцсети Х призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Позже Маск также назвал ЕС «Четвертым рейхом». Параллельно с этим, как сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир, из соцсети был удален рекламный аккаунт Еврокомиссии. Подобные заявления и действия бизнесмена вынудили главу МИД Польши Радослава Сикорского дать жесткий ответ: «Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий».

    Интересно, что конфликт из-за X развивается на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между США и ЕС. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Штатов содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    7 декабря 2025, 04:55 • Новости дня
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР, по мнению спецпосланника президента США Кита Келлога, может стать ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Вопросы принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой Народной Республики остаются ключевыми при урегулировании ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    По его мнению, если урегулировать эти два вопроса, остальные аспекты кризиса можно будет решить относительно просто.

    Келлог отметил, что Запорожская АЭС сейчас находится в состоянии холодного останова, но при этом является крупной атомной станцией. Он подчеркнул, что решение этих вопросов откроет путь к движению в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса.

    «Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», – сказал Келлог.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Путин также рассказал о разногласиях по ряду пунктов американского плана урегулирования и заявил о необходимости консультаций.

    9 декабря 2025, 01:01 • Новости дня
    Полянский обвинил Европу в подрыве мирных усилий России и США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители европейских стран, поддерживающие власти на Украине, препятствуют диалогу Москвы и Вашингтона о мирном урегулировании, несмотря на недавние контакты в Кремле и планы США. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

    Европейские союзники Владимира Зеленского «заняты торпедированием» мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинское руководство пытается любой ценой удержаться у власти, пренебрегая правами человека, а европейские партнеры Киева всеми способами стараются не допустить провала антироссийского проекта.

    Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что европейские страны подрывают «дух Анкориджа» и мешают продвижению диалога Москвы и Вашингтона. «История станет им за это безжалостным судьей», – заявил дипломат.

    Ранее Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, прибывшим для обсуждения американского плана по урегулированию на Украине. Как рассказал Путин, Вашингтон представил России 27 пунктов, разделенных на четыре пакета, предложив обсуждать их поэтапно.

    В конце ноября США объявили о подготовке собственных предложений по урегулированию, а Москва подтвердила готовность к диалогу и участие в дискуссионной платформе в Анкоридже.

    По словам Путина, план США мог бы лечь в основу итоговых договоренностей, однако пока документ подробно с Россией не обсуждается, поскольку США не получили согласия от Киева.

    Президент России также выразил мнение, что Украина и ее союзники до сих пор испытывают иллюзии относительно боевых успехов и рассчитывают нанести Москве поражение на поле боя. По его словам, такая позиция обусловлена отсутствием объективных данных о ситуации на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости разобраться с европейским законодательством, которое влияет на американский агробизнес.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты 9 декабря получат обновленный мирный план, созданный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США.

    7 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Американист объяснил резкую реакцию США на атаку ЕС против сети Х

    Американист Межуев: Трамп постарается максимально снизить информационное влияние ЕС

    Американист объяснил резкую реакцию США на атаку ЕС против сети Х
    @ Jennifer Brackner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Отношения Евросоюза и США стремительно ухудшаются, на фоне чего Брюссель пытается избавиться от информационных рычагов давления Штатов на собственную политику. Прессинг X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) – как раз шаг в сторону подрыва американского влияния на Старый Свет, сказал американист Борис Межуев. Ранее Еврокомиссия оштрафовала X на 120 млн евро.

    «Болезненная реакция действующей администрации США на попытки Еврокомиссии взыскать с соцсети X (бывший Twitter, заблокирован на территории РФ) штраф объясняется тем, что Вашингтон впервые за долгое время оказался крайне ограничен в рычагах информационного давления на международной арене», – сказал американист Борис Межуев.

    «Дело в том, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, его основными площадками по продвижению тех или иных идей остались Truth Social и X. Все остальные платформы, даже Fox News после ухода Такера Карлсона, достаточно холодны к повестке, которую пытается продвигать сегодняшний Вашингтон», – поясняет он.

    «Теперь же европейцы пытаются «продавить» под себя X Илона Маска и вынудить предпринимателя начать «фильтровать» информацию в данной соцсети в соответствии с нуждами Брюсселя. Скрывается за этим достаточно банальный страх прихода на следующих выборах в какой-либо стране объединения к власти правых партий», – акцентирует собеседник.

    «Фактически для той же «Альтернативы для Германии» именно X стал единственной площадкой, где фракция могла относительно свободно продвигать собственные идеи. Теперь евробюрократия пытается лишить своих оппонентов подобной роскоши, что, разумеется, не нравится Дональду Трампу, надеющемуся на приход в ЕС правых сил к власти», – добавляет эксперт.

    «Поэтому с его стороны точно стоит ждать ответных мер. Не думаю, что в настоящий момент стоит ждать американского удара по Европе вне информационного контекста. Все-таки «бить» по экономике или интересам безопасности за прессинг X несколько чрезмерно. Однако в перспективе, если ситуация будет осложняться, не исключаю, что санкции могут коснуться и перечисленных сфер», – рассуждает он.

    «В первую же очередь Трамп, вероятно, попытается максимально снизить информационное влияние ЕС. Одним из таких шагов станет исключение европейских СМИ из пула Белого дома. Для немецких и французских изданий, привыкших быть «на острие» событий, это достаточно суровая мера», – заключил Межуев.

    Ранее Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах. Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц. Также Брюссель не устраивает отсутствие полного доступа к публичным данным на платформе.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов».

    Между тем заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что реализация ЕС собственных технологических правил подрывает трансатлантическое единство, пишет Politico. «Страны Европы не могут полагаться на США в вопросах собственной безопасности и в то же время решительно подрывать безопасность самих США посредством неизбранного, недемократического и нерепрезентативного ЕС», – сказал он.

    Что касается реакции самого Илона Маска на произошедшее, то она оказалась не менее бурной. Так, предприниматель в соцсети Х призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Позже Маск также назвал ЕС «Четвертым рейхом». Параллельно с этим, как сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир, из соцсети был удален рекламный аккаунт Еврокомиссии. Подобные заявления и действия бизнесмена вынудили главу МИД Польши Радослава Сикорского дать жесткий ответ: «Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий».

    Интересно, что конфликт из-за X развивается на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между США и ЕС. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Штатов содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    8 декабря 2025, 23:46 • Новости дня
    Трамп напомнил о прекращении финансирования Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп напомнил журналистам, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят положить конец гибели людей на Украине, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с журналистами на круглом столе по вопросам поддержки американских фермеров он отметил: «Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось».

    Позже глава Белого дома подчеркнул, что США больше не оказывают Киеву финансовую помощь, но продолжают уделять внимание гуманитарным аспектам кризиса, чтобы попытаться урегулировать конфликт.

    Трамп также указал, что предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом предоставила Киеву 350 млрд долларов, тогда как нынешние власти США сосредоточились на вопросах гуманности и времени на политическое урегулирование. Президент отметил: «Я им ничего не дал».

    По его словам, сейчас штатам важно понять, можно ли остановить убийства на Украине и добиться мирного решения ситуации дипломатическим путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что девятого декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Москва заявила, что не знает результатов переговоров между Вашингтоном и Киевом, которые прошли во Флориде.

    Зеленский также рассказал, что для реализации программы PURL на Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, а на текущий год пока не хватает 800 млн долларов.

    6 декабря 2025, 17:13 • Новости дня
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону, пишет Wall Street Journal.

    Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная Белым домом, шокировала европейских политиков формулировками о положении Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal. Согласно материалу, документ требует от стран Европы самостоятельности в вопросах обороны и прямо заявляет о расхождениях с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, особенно на фоне «нереалистичных ожиданий» с их стороны.

    В статье отмечается, что в 30-страничном документе европейские страны описываются как «своенравные, находящиеся в упадке державы», утратившие часть суверенитета в пользу Евросоюза и управляемые правительствами, которые «подавляют демократию и голоса сторонников националистического курса». Для многих европейских столиц это стало «ведром холодной воды», подчеркивается в публикации.

    Документ фиксирует резкое изменение внешнеполитического курса США при администрации Дональда Трампа, что, по мнению издания, способно усугубить внутренние противоречия в НАТО. Старший научный сотрудник Chatham House Катя Бего указала, что «ознакомившимся с документом европейским лидерам стоит допустить, что устоявшиеся взаимоотношения с НАТО мертвы».

    Издание подчеркивает, что стратегия подробно рассматривает только европейское будущее, в то время как другие регионы не получают такого внимания. Журналисты пишут, что Россия в документе не упоминается вовсе, хотя роль США, Китая и России определена как определяющая для глобального баланса.

    Директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи выразила мнение, что стратегия демонстрирует видение мира, где тремя главными игроками остаются США, Китай и Россия, а Европа становится «объектом колониального доминирования». Она также поставила вопрос: «Что еще должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили радикальные изменения в стратегии США по обеспечению своей безопасности.

    При этом Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач.

    А вот Ближний Восток больше не имеет доминирующего значения для формирования внешней политики Соединенных Штатов.

    7 декабря 2025, 00:25 • Новости дня
    Хегсет подтвердил планы США по ядерным испытаниям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пентагон подтвердил модернизацию ядерной триады и проведение США новых ядерных испытаний наравне с другими державами. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступил на форуме президентского фонда Рональда Рейгана и заявил о предстоящей модернизации ядерной триады, передает ТАСС. По словам Хегсета, Соединенные Штаты намерены проводить испытания ядерного оружия и систем доставки так же, как и другие страны.

    «Как уже говорил президент Дональд Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», – подчеркнул глава Пентагона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания.

    Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил отсутствие официальных объяснений от США по вопросу потенциальных испытаний. Москва восприняла заявления Вашингтона о возможности возобновления ядерных испытаний спокойно.

    8 декабря 2025, 14:06 • Новости дня
    Кремль выразил одобрение обновленной стратегии нацбезопасности США
    Кремль выразил одобрение обновленной стратегии нацбезопасности США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опасения относительно возможного изменения Стратегии национальной безопасности США при следующих администрациях действительно существуют, однако Москве импонирует нынешний подход, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На брифинге он отметил, что разные американские администрации могут придерживаться различных точек зрения по этому вопросу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что новая концепция предполагает необходимость поддержания диалога и выстраивания конструктивных, доброжелательных отношений. По его словам, такой подход соответствует российскому видению развития отношений между двумя странами.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что если удастся устранить существующие раздражители, то в Москве допускают возможность восстановления двусторонних отношений с США и вывода их из нынешнего глубокого кризиса.

    Ранее Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты отметили радикальные изменения в стратегии США по обеспечению своей безопасности.

    6 декабря 2025, 20:18 • Новости дня
    Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

    Зеленский заявил о телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что провел длительный телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

    Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, передает ТАСС. В обсуждении также участвовали начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров.

    Глава киевского режима заявил, что разговор был предметным и конструктивным.

    По словам Зеленского, стороны договорились о последующих шагах и дальнейших форматах взаимодействия с США. Зеленский добавил, что ждет отчет от Умерова и Гнатова и подчеркнул, что не все вопросы можно решить по телефону, поэтому необходимо подробнее проработать предложения и идеи с командами.

    Ранее СМИ писали, что прошедшие переговоры представителей США и Украины во Флориде 4 и 5 декабря не привели к серьезному продвижению мирного процесса.

    Госдеп сообщил, что на встрече делегаций Вашингтона и Киева  обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины.

    В Кремле сообщили, что Россия сохраняет принцип тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию.

    7 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Ушаков объяснил, что Кушнеру было важно понять принципы Путина по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину из «России 1», что Джареду Кушнеру, зятю президента США и основателю Affinity Partners, было важно лично познакомиться с идеями и принципами президента России Владимира Путина.

    Кушнеру было важно понять идеи и принципы Путина, поскольку он только присоединился к переговорам по Украине, передает РИА «Новости». Ушаков отметил: «Кушнер только что подключился, и поэтому для него было важно определенное время, было важно почувствовать, что за человек наш президент, с какими идеями и принципами он идет на разговор с американцами. И в этом плане встреча была весьма успешной».

    Ушаков также добавил, что Путину импонирует Кушнер, который недавно стал участником процесса по украинскому урегулированию. По словам помощника президента, для российского лидера важно, чтобы переговорщики со стороны США открыто понимали российские подходы и лично знакомились с позицией Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Глава государства рассказал в интервью изданию India Today о деталях переговоров с Джаредом Кушнером.

    7 декабря 2025, 15:50 • Новости дня
    Рябков: Россия призвала США удержаться от «сползания» к конфликту с Венесуэлой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия стоит «плечом к плечу» с руководством Венесуэлы и призывает администрацию президента США Дональда Трампа не допустить эскалации напряженности в отношениях с Каракасом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Он подчеркнул, что в Москве происходящее вокруг Венесуэлы вызывает «большую тревогу и обеспокоенность», поскольку ситуация не стабилизируется, а только «нагнетается», передает ТАСС.

    Рябков отметил, что напряженность в регионе связана, прежде всего, с попытками Вашингтона утвердить безусловное доминирование – это он назвал «товарным знаком» администрации Трампа. Дипломат напомнил, что между Москвой и Каракасом недавно был подписан договор о стратегическом партнерстве.

    По словам Рябкова, Россия и Венесуэла взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу на различных международных площадках. «В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу. Рассчитываем, что администрация Трампа все-таки удержится от дальнейшего сползания в направлении полноформатного конфликта. Мы ее к этому призываем», – заявил он.

    В пятницу американский госсекретарь Марко Рубио сменил приоритеты в своей внешнеполитической деятельности, отказавшись от активного участия в украинской тематике и сосредоточившись на отношениях с Венесуэлой.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла предусмотрела создание партизанского движения и организацию массовых беспорядков в Каракасе на случай новой военной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Американский стратостат начал работать в районе побережья Пуэрто-Рико над Карибским морем.

