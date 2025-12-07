Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.3 комментария
Житель Торского рассказал, что вырезал из ноги осколок после удара дрона ВСУ
Мужчина из Торского самостоятельно удалил из своей ноги глубокий осколок после удара дрона, примененного украинскими военными в поселке.
Местный житель Торского Денис Кузьминов рассказал об обстоятельствах своего ранения после атаки беспилотника ВСУ, пишет РИА «Новости». По словам Кузьминова, в момент обстрела он находился во дворе своего дома, когда заметил дрон. «Я только поднимаю голову – он (дрон – ред.). Раз висит, то все – я четыре шага делаю и под забором взорвался, и осколок в ногу… Дрон меня ранил во дворе, а потом, пока я осколок доставал – он еще прилетел и скинул зажигательный (снаряд – ред.). Сережа (сосед – ред.) выбегает и говорит: «Все, мы горим», и мы убежали», – рассказал он.
По словам Кузьминова, дрон следил за его передвижениями на участке и не мог спутать его с военным, так как тот находился в гражданской одежде и занимался бытовыми делами. После ранения мужчина с помощью лезвия, ножа и щипцов пытался самостоятельно извлечь осколок, который глубоко застрял в ноге.
Первую помощь пострадавшие оказали себе сами, поскольку вызвать медицинских работников в момент обстрела не представлялось возможным. По словам Кузьминова, подобные атаки беспилотников стали регулярными для Торского – украинская сторона применяет различные типы дронов, в том числе FPV и гексакоптеры «Баба Яга», атакуя не только его дом, но и других жителей поселка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ямполе в результате минометного обстрела со стороны ВСУ погибла местная жительница. Беженец Руслан Гасанов рассказал, что женщина лишилась головы от попадания осколка мины.