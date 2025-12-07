Житель Торского рассказал, что вырезал из ноги осколок после удара дрона ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Местный житель Торского Денис Кузьминов рассказал об обстоятельствах своего ранения после атаки беспилотника ВСУ, пишет РИА «Новости». По словам Кузьминова, в момент обстрела он находился во дворе своего дома, когда заметил дрон. «Я только поднимаю голову – он (дрон – ред.). Раз висит, то все – я четыре шага делаю и под забором взорвался, и осколок в ногу… Дрон меня ранил во дворе, а потом, пока я осколок доставал – он еще прилетел и скинул зажигательный (снаряд – ред.). Сережа (сосед – ред.) выбегает и говорит: «Все, мы горим», и мы убежали», – рассказал он.

По словам Кузьминова, дрон следил за его передвижениями на участке и не мог спутать его с военным, так как тот находился в гражданской одежде и занимался бытовыми делами. После ранения мужчина с помощью лезвия, ножа и щипцов пытался самостоятельно извлечь осколок, который глубоко застрял в ноге.

Первую помощь пострадавшие оказали себе сами, поскольку вызвать медицинских работников в момент обстрела не представлялось возможным. По словам Кузьминова, подобные атаки беспилотников стали регулярными для Торского – украинская сторона применяет различные типы дронов, в том числе FPV и гексакоптеры «Баба Яга», атакуя не только его дом, но и других жителей поселка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ямполе в результате минометного обстрела со стороны ВСУ погибла местная жительница. Беженец Руслан Гасанов рассказал, что женщина лишилась головы от попадания осколка мины.

