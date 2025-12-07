Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.2 комментария
Росздравнадзор начал проверку из-за смерти женщины после пластики в Москве
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проводит проверку после гибели пациентки в одной из столичных частных клиник пластической хирургии, сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ведомства рассказали, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и причины смерти женщины, передает РИА «Новости».
Согласно сообщениям Telegram-канала 112, трагедия произошла в частной клинике в Скатертном переулке. 50-летней пациентке в субботу сделали операцию по уменьшению груди и коррекции живота. Уже на следующее утро ей стало резко плохо, врачи не смогли спасти женщину – она скончалась.
По предварительным данным, причиной смерти стала аспирация. Сейчас по факту случившегося идет проверка.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как пациент умер во время операции по пересадке волос в одной из частных клиник Владивостока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет начал проверку после смерти пациента в частной клинике Владивостока.