    Францию лишают самого перспективного кандидата в президенты
    МИД назвал потери ЕС за четыре года санкций
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине
    Кремль дал оценку исчезновению «российской угрозы» из стратегии США
    Замглавы Госдепа США обвинил ЕС в подрыве НАТО из-за штрафа соцсети Х
    Келлог назвал вопросы Запорожской АЭС и ДНР ключевыми для урегулирования
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    15 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    7 декабря 2025, 13:46 • Новости дня

    Росздравнадзор начал проверку из-за смерти женщины после пластики в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проводит проверку после гибели пациентки в одной из столичных частных клиник пластической хирургии, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В пресс-службе ведомства рассказали, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и причины смерти женщины, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщениям Telegram-канала 112, трагедия произошла в частной клинике в Скатертном переулке. 50-летней пациентке в субботу сделали операцию по уменьшению груди и коррекции живота. Уже на следующее утро ей стало резко плохо, врачи не смогли спасти женщину – она скончалась.

    По предварительным данным, причиной смерти стала аспирация. Сейчас по факту случившегося идет проверка.

    Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как пациент умер во время операции по пересадке волос в одной из частных клиник Владивостока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет начал проверку после смерти пациента в частной клинике Владивостока.

    6 декабря 2025, 15:58 • Новости дня
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона

    Украинская журналистка Таран удивилась грязным окнам в резиденции Макрона

    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Лидия Таран, побывав в Елисейском дворце, удивилась грязным, давно не мытым окнам, из-за которых почти невозможно было разглядеть улицу.

    Украинская журналистка Лидия Таран, находясь во Франции, обратила внимание на состояние окон в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».

    Таран опубликовала в соцсетях снимки грязных окон в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. По ее словам, через эти окна практически невозможно было увидеть происходящее на улице.

    «А куда смотрит Брижит?», – иронично спросила журналистка, добавив, что с такими окнами стыдно встречать президентов.

    Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в список экстремистов и террористов в России) отметил грязь и запустение в Елисейском дворце во время визита в Париж на встречу «нормандской четверки» в 2019 году.

    Президент Эммануэль Макрон также обвинил Россию в «распространении фейков» о клопах во Франции.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала причины массового нашествия насекомых в стране.

    6 декабря 2025, 21:21 • Новости дня
    Проевропейские министры и оппозиция Сербии потребовали отнять NIS у России

    Tекст: Вера Басилая

    В правительстве и оппозиции Сербии нарастают призывы к отъему российско-сербской нефтяной компании NIS из-за санкций США, заявил основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

    По словам Вулина, проевропейские министры и представители оппозиции Сербии требуют от властей национализировать подконтрольную российскому капиталу компанию NIS на фоне санкций США, передает РИА «Новости».

    Вулин напомнил, что россияне «десятилетиями обеспечивали надежное снабжение по самым низким ценам…». По словам Вулина, решение этой ситуации возможно только по договоренности с Россией, иначе подобный шаг станет позором и приведет к аналогичной ситуации в отношении китайских инвестиций.

    Скупщина Сербии в начале декабря утвердила проект бюджета на 2026 год с зарезервированными 164 млрд динаров на случай вынужденного перехода контроля над NIS к государству. Президент страны Александр Вучич объявил, что финальное решение по судьбе компании будет принято 15 января, если до этой даты контрольный пакет не будет продан третьей стороне.

    Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, начал поэтапную остановку из-за отсутствия сырья, вызванного американскими санкциями. По информации источника в нефтегазовой сфере, полная остановка оборудования потребует несколько дней.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что работа нефтегазовой компании NIS в стране оказалась под угрозой из-за санкционного давления.

    Власти Сербии выразили разочарование по поводу того, что соглашение о поставках российского газа продлится только до конца 2025 года.

    Российские акционеры приняли решение реализовать контрольный пакет акций NIS без раскрытия данных о будущем покупателе.

    Между тем, венгерская компания MOL рассматривает возможность увеличения своей доли и заинтересована содействовать сделке по изменению контроля над NIS.

    6 декабря 2025, 19:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    6 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Илона Маска о необходимости ликвидации Евросоюза.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поддержал позицию американского предпринимателя Илона Маска относительно ликвидации Евросоюза, передает ТАСС. По мнению Маска, ЕС необходимо упразднить, чтобы входящие в его состав страны вновь обрели полный суверенитет.

    Медведев выразил одобрение этому заявлению, коротко прокомментировав публикацию словом: «Именно». Этот комментарий появился под соответствующим постом Маска в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.

    Маск заявил, что Евросоюз должен быть упразднен и суверенитет должен быть возвращен отдельным странам.

    7 декабря 2025, 00:51 • Новости дня
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной

    Эксперт предложил наказать бойца ММА за спарринг с памятником по примеру Долиной

    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    @ Артур Лебедев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Общественность должна отреагировать на спарринг бойца ММА Магомеда Исмаилова с памятником ветеранам МЧС по аналогии с «отменой» Ларисы Долиной после скандала с квартирой. К этому призвал участник спецоперации член Общественной палаты и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

    Григорьев выступил с резкой критикой в адрес бойца ММА Магомеда Исмаилова после его спарринга с памятником ветеранам МЧС. Он подчеркнул, что негативную реакцию общества вызывают не только сами действия спортсмена, но и его первоначальный отказ признать ошибку.

    Григорьев считает, что «общество и государство должны отреагировать достаточно жестко», чтобы подобное поведение будущем не становилось нормой. Эксперт напомнил о прецеденте с певицей Ларисой Долиной, когда после скандала вокруг продажи квартиры звезды публика перестала посещать ее концерты. Эксперт назвал финансовые потери действенным инструментом воздействия в схожих ситуациях.

    «После истории c Ларисой Долиной люди перестают ходить на ее концерты. Рубль оказался самым эффективным инструментом воздействия на нее. То же самое должно происходить в контексте неподобающего поведения бойцов ММА», – рассуждает он.

    По мнению члена ОП, сегодня спортсмены, особенно бойцы ММА, избалованы популярностью и крупными гонорарами, что провоцирует ощущение безнаказанности и приводит к «преступлениям и хулиганским выходкам». Григорьев отметил, что подобных ситуаций становится все больше, и общество должно реагировать, не допуская участия таких спортсменов в соревнованиях и рекламных кампаниях.

    Григорьев также обратил внимание на роль соцсетей – в погоне за контентом и «крутым» образом многие пользователи, в том числе и известные личности, теряют критическое восприятие собственных поступков и забывают об ответственности перед обществом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве.  Исмаилов сначала заявлял, что подобные тренировки проводит на протяжении шести лет, памятник называл «просто удобным», а его «неправильно поняли». После задержания боец ММА полностью признал вину и выразил раскаяние в содеянном.

    6 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пользователи Windows 11 из России сообщили о появлении «синего экрана смерти» и проблемах с SSD после последнего обновления, сообщили СМИ.

    Обновление Windows 11 с индексом KB5063878 вызвало многочисленные сбои у российских пользователей, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После установки пакета на устройствах стал появляться «синий экран смерти», а SSD-диски переставали корректно работать, особенно совпадения наблюдались при заполненности носителя выше 60%.

    Проблема носит массовый характер, так как аналогичные обращения фиксировались в Европе и Японии еще в августе. Пользователи оставляли жалобы на различных площадках, отмечая, что стандартные способы устранения неисправности не давали результата.

    Корпорация Microsoft пока не давала официальных комментариев относительно связи между появившимися сбоями и установкой обновления KB5063878. В настоящее время единственным способом восстановить работоспособность системы остается откат до предыдущей версии автоматически или вручную.

    Ранее Microsoft приняла решение заменить синий «экран смерти» в Windows 11 на зеленый.

    6 декабря 2025, 17:49 • Новости дня
    МИД заявил о потере ЕС 1,6 трлн евро из-за санкций

    МИД: Экономика Европы потеряла до 1,6 трлн евро за четыре года санкций

    МИД заявил о потере ЕС 1,6 трлн евро из-за санкций
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны за четыре года из-за введенных антироссийских санкций понесли совокупные экономические потери, достигшие 1,6 трлн евро, сообщает МИД России.

    Европейская экономика с 2022 по 2025 годы понесла потери до 1,6 трлн евро в результате введения антироссийских санкций. В заявлении министерства говорится, что Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением, однако смогла сохранить устойчивость и обеспечить продолжение роста, сообщается на сайте МИД России.

    «Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022–2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 трлн евро», – подчеркнули в МИД России

    В министерстве добавили, что односторонние принудительные меры замедляют формирование справедливого многополярного миропорядка и служат инструментом неоколониальной политики коллективного Запада, цель которой – удержать доминирование и ограничить развитие стран мирового большинства.

    В заявлении также отмечается, что Россия, совместно с ответственными партнерами, намерена продолжать борьбу против нелегитимных ограничительных мер и других проявлений неоколониализма для построения справедливой архитектуры без санкционного диктата.

    Ранее издание The National Interest заявило, что экономика Германии оказалась «выпотрошенной» из-за введенных против России санкций.

    Министр Венгрии Петер Сийярто отметил, что ограничения на поставки российских углеводородов подрывают энергетическую стабильность государств Евросоюза.

    Министр финансов США Скотт Бессент назвал ранее введенные пакеты санкций Евросоюза против России неэффективными 19 раз подряд.

    6 декабря 2025, 17:37 • Новости дня
    Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег

    Адвокат: Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег

    Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полина Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на её готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешённым, сообщила журналистам адвокат покупательницы жилья Светлана Свириденко.

    Полина Лурье не намерена отзывать из Верховного суда жалобу относительно квартиры Ларисы Долиной. По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, решение артистки вернуть деньги не влияет на юридическую позицию их стороны. «Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», – заявила она в интервью RT.

    Юрист уточнила, что Долина напрямую не связывалась с Лурье. На предварительном заседании Лурье предлагали организовать личную встречу сторон, однако защита певицы отказалась.

    Свириденко подчеркнула, что оформление квартиры должно происходить в полном соответствии с законом, несмотря на публичные заявления артистки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в эфире Первого канала Лариса Долина пообещала полностью возместить расходы на покупку своей квартиры Полине Лурье после того, как через суд вернула себе недвижимость.

    Сама Лурье отказалась заключать с ней мировое соглашение, несмотря на предложение возврата денег в рассрочку без учета инфляции. Жалоба на судебные решения по этому делу уже зарегистрирована в Верховном суде России.

    6 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море

    Турция выразила опасения России и Украине из-за ударов по судам в Черном море

    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара выразила Москве и Киеву обеспокоенность по поводу риска эскалации войны из-за атак на торговые суда в Черном море, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о передаче опасений Москве и Киеву из-за атак на коммерческие суда в Черном море, передает ТАСС.

    Фидан рассказал, что этот вопрос обсуждался с украинскими представителями, а также был доведен до сведения российской стороны.

    По его словам, тема затрагивалась в беседе с послом и обсуждалась с коллегами из обеих столиц, потому что она вызывает особую чувствительность для Турции.

    Фидан пояснил, что Анкара не хотела бы, чтобы торговые маршруты становились объектом атак, а торговые суда подвергались ударам, поскольку это увеличивает риск расширения географии и методов ведения войны.

    Ранее Турция выразила озабоченность послу Украины в связи с атаками ВСУ на торговые суда в Черном море.

    Российский временный поверенный в делах в Турции Алексей Иванов посетил МИД Турции по поводу ситуации вокруг нападений на танкеры.

    МИД Турции отметил, что атаки на торговые суда могут привести к закрытию Черного моря для международного судоходства.

    МИД России осудил действия Киева и назвал их террористическими.

    Президент России Владимир Путин назвал нападения на танкеры в Черном море пиратством и заявил о готовности отрезать Украину от моря, если атаки будут продолжаться.

    6 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о национализации крупных предприятий

    Компартия поддержала будущую национализацию крупных предприятий Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    В Белоруссии планируют национализировать несколько крупных предприятий, среди которых производитель обуви «Белвест» и строительная компания «Минскпромстрой», заявил секретарь ЦК КПБ Петр Петровский.

    Ряд крупных предприятий Белоруссии, включая производителя обуви «Белвест» и строительную компанию «Минскпромстрой», в ближайшее время будет передан в собственность государства. Об этом заявил секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии по идеологической работе Петр Петровский на пленуме партии, передает РИА «Новости».

    Петровский подчеркнул, что национализация затронет бизнес, деятельность которого, по мнению властей, противоречит интересам общества и государства. «Собственники, чья деятельность идет вразрез с интересами общества и государства, просто перестают владеть ею», – заявил он.

    Он привел в пример возвращение в собственность государства фабрики «Коммунарка», а также отметил, что после 2020 года национализированы такие предприятия, как Амкодор, «Трансрэйл-БЧ», Славкалий, БНБК и Нативита. В ближайших планах – национализация «Белвеста», «Минскпромстроя» и других компаний.

    Петровский отметил, что Компартия считает данную практику оправданной и поддерживает государственный контроль над стратегически важными активами. По мнению секретаря ЦК, частный сектор в стране должен быть ограничен только малым и средним бизнесом в нестратегических сферах.

    Также он подчеркнул, что власти страны имеют все основания для изъятия и экспроприации частной собственности в случае деструктивных действий владельцев. Он отметил, что государство должно ставить частную собственность на службу обществу, а собственники, пытающиеся «пролоббировать шоковую терапию» и влиять на внутреннюю политику с помощью внешних технологий, по его словам, должны устраняться на ранней стадии.

    6 декабря 2025, 18:24 • Новости дня
    Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы
    Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Москвы сын убил своего отца ради наследства, намереваясь продать квартиру и отдать часть средств соучастнику, сообщила прокуратура Москвы.

    Прокуратура Москвы сообщила в своем Telegram-канале, что суд заключил под стражу фигурантов уголовного дела о нападении на супружескую пару в центре Москвы.

    Один из обвиняемых заявил следствию, что его подельник, являющийся сыном погибшего, рассчитывал получить квартиру отца по наследству, а затем продать ее. Часть вырученных денег планировалось передать второму обвиняемому за помощь в совершении убийства.

    В ведомстве отметили, что обвиняемые не возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на судебном заседании. Обоим мужчинам 2001 и 1995 года рождения предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, совершенных группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

    Прокуратура также информировала, что злоумышленники ворвались в квартиру в центре города, где напали на супружескую пару и закололи мужчину. Сообщается, что один из задержанных – сын убитого, а его соучастник признал вину в преступлении.

    Ранее суд отправил мужчину на принудительное лечение после того, как он убил супругу и малолетнего сына.

    6 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
    МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
    @ STEPAN FRANKO/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности.

    Новый саркофаг, построенный для изоляции разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС, перестал выполнять свои основные функции по обеспечению безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

    «Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности, но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», – говорится в сообщении МАГАТЭ.

    В агентстве подчеркнули, что необходимо продолжить работы по восстановлению и дальнейшей защите конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировало о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС.

    Украина ранее заявила о блэкауте на Чернобыльской АЭС.

    7 декабря 2025, 04:55 • Новости дня
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР, по мнению спецпосланника президента США Кита Келлога, может стать ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Вопросы принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой Народной Республики остаются ключевыми при урегулировании ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    По его мнению, если урегулировать эти два вопроса, остальные аспекты кризиса можно будет решить относительно просто.

    Келлог отметил, что Запорожская АЭС сейчас находится в состоянии холодного останова, но при этом является крупной атомной станцией. Он подчеркнул, что решение этих вопросов откроет путь к движению в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса.

    «Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», – сказал Келлог.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Путин также рассказал о разногласиях по ряду пунктов американского плана урегулирования и заявил о необходимости консультаций.

    6 декабря 2025, 14:59 • Новости дня
    Бастрыкину доложили о спарринге ММА-бойца с памятником ветеранам МЧС

    Бастрыкину доложили о спарринге ММА-бойца Исмаилова с памятником ветеранам МЧС

    Бастрыкину доложили о спарринге ММА-бойца с памятником ветеранам МЧС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела в отношении бойца ММА, устроившего спарринг с памятником ветеранам МЧС в Москве, сообщили в Следственном комитете.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного против бойца ММА по обвинению в осквернении памятника ветеранам МЧС. Сообщается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается в Telegram-канале СК России.

    По данным следствия, преступление квалифицировано по п. б, ч. 2 ст. 243.4 УК РФ – уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений. Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором Заур Исмаилов, боец ММА, накинул жгут для тренировки на статую ребенка, расположенную у памятника ветеранам МЧС, после чего имитировал удары руками и ногами.

    В комментариях Исмаилов пояснил, что подобные тренировки проводит уже шесть лет. После публикации видео спортсмена задержали, а в отношении него возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника.

    В Москве сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице.


    6 декабря 2025, 16:13 • Новости дня
    В Лондоне завалили навозом рождественскую елку в отеле The Ritz

    Активисты в Лондоне завалили конским навозом рождественскую елку в отеле The Ritz

    В Лондоне завалили навозом рождественскую елку в отеле The Ritz
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В лондонском The Ritz группа активистов на глазах гостей высыпала конский навоз под рождественскую елку, чтобы привлечь внимание к экономическому неравенству.

    Инцидент произошел в одном из самых дорогих отелей Лондона – The Ritz, где двое мужчин проникли внутрь в качестве обычных посетителей. Они заранее спрятали конский навоз в чемоданы и высыпали его под главную елку отеля в разгар дня, пишет «Комсомольская правда».

    Акция носила протестный характер – участники выразили недовольство большим разрывом между богатыми и бедными в Британии. По их словам, «сверхбогатые за последние два года удвоили свое состояние». В то же время, по словам активистов, треть детей в стране в это Рождество оказалась на грани бедности. Гости отеля испытали настоящий шок от увиденного.

    Сотрудники отеля вызвали полицию, нарушители были задержаны на месте.

    Ранее в Чикаго семь человек пострадали при стрельбе на рождественской елке.

    Кроме того, власти нескольких крупных городов Германии сокращают или полностью отказываются от уличной рождественской иллюминации из-за ограниченных бюджетов.

    6 декабря 2025, 23:52 • Новости дня
    Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территории и гарантии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе двухчасового телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером обсудил территориальный вопрос и возможные гарантии безопасности со стороны США.

    Владимир Зеленский обсудил вопросы территорий и гарантий безопасности во время телефонного разговора с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Axios. Разговор длился два часа, ключевыми темами стали территориальные вопросы и возможные гарантии США для Киева.

    По данным издания, обсуждение темы территорий было «сложным», при этом американская сторона пытается найти новые решения по этому вопросу. Одним из основных пунктов стали гарантии безопасности США. Источники Axios отметили, что стороны достигли существенного прогресса и приблизились к соглашению, однако еще требуется финализация деталей и выработка общего понимания проекта гарантий.

    Ожидается, что начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров вскоре прибудут из Майами, чтобы в Лондоне провести встречу с Зеленским и рассмотреть предложения, озвученные американской стороной. Переговоры планируется продолжить в ближайшее время.

    «Переговоры будут продолжены, и личные встречи имеют решающее значение», – заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

