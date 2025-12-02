Следователи завели дело после смерти юриста во время операции по пересадке волос

Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?0 комментариев
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как пациент умер во время операции по пересадке волос в одной из частных клиник Владивостока, сообщает прокуратура региона.
В прокуратуре региона сообщили, что дело открыто по ч. 2 ст. 109 УК РФ, которая касается гибели из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 28 ноября в одной из частных клиник Владивостока. Сообщается, что погибший пациент – известный юрист Андрей Капустин. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры, отмечает ведомство.
