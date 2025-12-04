При поддержке «Единой России» выпущена марка к юбилею «Волонтеров Победы»

Tекст: Елизавета Шишкова

Церемония выпуска юбилейной почтовой марки прошла на площадке Центрального исполкома «Единой России». В мероприятии приняли участие руководители партии, представители молодежных и волонтерских объединений и руководство АО «Марка», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин отметил важность работы по сохранению исторической памяти, подчеркнув, что выпуск марки продолжает традицию создания памятных почтовых знаков, связанных с героизмом и патриотизмом. Тираж марки составил 144 тыс. экземпляров. Он напомнил: «Поздравляю всех с наступающим Днем добровольца. «Волонтеры Победы» – мощная, дружная, сплоченная команда. «Единая Россия» высоко ценит все, что связано с делом сохранения исторической памяти».

Сидякин сообщил, что на следующей неделе запланировано гашение еще десяти марок, посвященных Героям, погибшим в ходе специальной военной операции. По его словам, ранее были реализованы марки о Городах трудовой доблести и писателях-фронтовиках.

Координатор направления «Гражданская солидарность и молодежная политика» народной программы партии Ольга Занко подчеркнула, что за время работы Госдумы восьмого созыва поддержка волонтерских инициатив усилилась – было принято более 60 законов о поддержке волонтеров и НКО. Одобрили компенсации для волонтеров и законы о защите Георгиевской ленты и сайтов движений от кибератак.

Начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин сообщил, что в рядах «Юнармии» сегодня находятся два миллиона участников, свыше 11 тыс. из них принимают участие в специальной военной операции, пятеро были удостоены звания Героя России. Он выступил с предложением о программах переподготовки для участников СВО, чтобы те могли работать наставниками в школах.